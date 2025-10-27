Charita v Brodě staví dům pro matky s dětmi, ten stávající poptávce nestačí

Martin Vokáč
  16:22aktualizováno  16:22
Oblastní charita v Havlíčkově Brodě se pustila do dalšího velkého projektu. V Nádražní ulici, hned vedle kostela svaté Kateřiny, buduje nový azylový dům pro matky s dětmi. Stávající prostory v ulici Boženy Němcové už nevyhovují. Vedle domu Panny Marie tak charita zahájila další mnohamilionovou stavbu.
Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle...

Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle kostela svaté Kateřiny, nový azylový dům pro matky s dětmi. (říjen 2025) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle...
Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle...
Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle...
Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle...
7 fotografií

„Jsme teď největším stavitelem v Brodě,“ směje se ředitelka Charity Veronika Vašíčková. „Už aby byl červenec příštího roku a my měli všechno za sebou. Je to hodně náročné,“ dodává už vážněji.

Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle kostela svaté Kateřiny, nový azylový dům pro matky s dětmi. (říjen 2025)
Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle kostela svaté Kateřiny, nový azylový dům pro matky s dětmi. (říjen 2025)
Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle kostela svaté Kateřiny, nový azylový dům pro matky s dětmi. (říjen 2025)
Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle kostela svaté Kateřiny, nový azylový dům pro matky s dětmi. (říjen 2025)
7 fotografií

Vybudovat nový azylový dům je pro oblastní charitu nutnost. Ten stávající s kapacitou dvaceti lůžek nestačí. „Máme neustálý převis žádostí o ubytování,“ říká Vašíčková. Kapacita nového by měla být 28 lůžek. Vznikl by v něm i pokoj pro matku s více než čtyřmi dětmi, který v tom stávajícím chybí.

Současné sídlo azylového domu je navíc potřeba kompletně rekonstruovat, už dávno neplní dnešní standardy. Azylový dům třeba není bezbariérový, toalety má společné na patře, chybí vlastní kuchyňky.

Památkově chráněná budova

Modernizovat současný azylový dům v ulici Boženy Němcové však není možné. „Je to památkově chráněná budova. Stupeň její ochrany je dnes mnohem vyšší, než býval v minulosti. Velká proměna domu proto není z tohoto důvodu možná,“ prozradil starosta města Zbyněk Stejskal (ODS). Dům patří městu, charita je v něm v nájmu.

„Stáli jsme před rozhodnutím, jestli tuto službu ještě v Brodě provozovat. Nakonec jsme se shodli, že ano, že je o tuto službu zájem a je potřebná,“ vysvětluje Vašíčková.

Charita tak hledala nové sídlo. Našla ho v rohovém domě u kostela svaté Kateřiny, kde v minulosti dlouhé roky sídlila třeba cukrárna.

„Trochu nečekaně jsme získali dotaci a museli se do rekonstrukce domu pustit,“ podotkla ředitelka Charity s tím, že zkolaudováno by mělo být do konce prvního pololetí příštího roku. Celkové náklady přesáhnou, včetně koupě domu, 31 milionů korun. 27 milionů uhradí dotace, po dvou milionech přispějí Kraj Vysočina i město Havlíčkův Brod.

Z obchodní akademie má být Dům Panny Marie. Peníze Charita ale stále nemá

Brodští zastupitelé uvolnili peníze jednomyslně. Před samotným hlasováním však někteří z nich vyjádřili k fungování azylového domu určité výhrady.

„S dětmi, jež s matkami žijí v azylovém domě, jako škola máme spoustu ne zrovna příjemných zkušeností. Matky neměly snahu, aby plnily roli mámy. Děti do školy neposílaly, sami jsme jim kupovali pomůcky. Nejsem si jistá, zda je to v pořádku. Na jedné straně bylo velké podbízení, na straně druhé nebyla žádná snaha,“ prohlásila zastupitelka Veronika Prchalová (SNK Broďáci), jež je zároveň dlouholetou ředitelkou sousední základní školy Štáflova.

Nové prostory mají situaci zlepšit

„Souhlasím s tím, že by služba měla vypadat trochu jinak. Pokud charita bude mít nové prostory, věřím, že se mnohé zlepší. Je ale špatné, pokud matka s dětmi putuje z jednoho azylového domu do druhého a vystřídá jich několik v celé republice,“ konstatovala radní Ivana Štrossová (ANO a Ženy za Brod).

Zastupitelům, kteří vyjádřili výhrady, se nelíbilo především chování matek vůči svým vlastním dětem.

Tvrdili, že jim nechávají až příliš volnosti – samy prý před domem kouří a popíjejí kafe, jde jim především o sebe a o potomky se nestarají. „Nikdo nezaručí, že na sobě děti budou pracovat, nemají žádný cíl,“ poznamenala Prchalová.

Podle Veroniky Vašíčkové se sociální pracovnice o matky starají. Učí je, jak být samostatné, učí je vařit, prát, starat se o finance i třeba komunikovat s úřady. Snaží se je přimět, aby si našly vlastní bydlení a svou tíživou situaci se snažily řešit. „Ale nejsou všemocné a jejich neřesti jim nemůžou zakázat. Jsme také limitováni financemi, služba tu není nepřetržitá,“ pravila.

Charita zavírá mateřská centra. Je to proti vašemu poslání, kritizují experti

Věří, že v novém a vhodnějším prostředí k tomu i samotné matky budou mít větší motivaci. Nový azylový dům jim poskytne vše potřebné k tomu, aby měly – maximálně na jeden rok – nejen střechu nad hlavou, ale aby se byly schopné naučit samostatnému a důstojnému životu i s jejich dětmi.

Pro oblastní charitu je to v Havlíčkově Brodě druhý velký projekt, na kterém v současnosti pracuje. Od léta už předělává budovu bývalé obchodní akademie. V ní má vzniknout hlavní sídlo celé organizace. Práce za 44 milionů korun bez DPH musí být rovněž kvůli dotačním podmínkám hotové do konce dubna.

Cílem je opustit veškeré nájmy

Charita v Brodě dosud sídlí v pronajatých prostorách. Její jednotlivé služby jsou „rozházené“ různě po městě na několika adresách. Slibuje si, že po dokončení adaptace budovy sestěhuje vše – kromě azylového domu – pod jednu střechu a do vlastního.

Matky s dětmi a bezdomovci v jednom domě? Je to risk, varuje charita

„Předpokládám, že zhruba v pololetí příštího roku veškeré nájmy opustíme,“ řekla Vašíčková.

Co pak bude s budovou v ulici Boženy Němcové, vedení města dosud netuší. „Máme přibližně rok, abychom nějaké využití vymysleli. V žádném případě bychom ale dům nechtěli prodat,“ ujistil Zbyněk Stejskal. Připustil ale, že možnosti využití budou značně omezené právě kvůli umístění v samém centru města a památkové ochraně, která nedovolí zásadní úpravy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.