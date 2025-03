V Jihlavě někdo odložil romského chlapečka. Vzácnost, říká zakladatel babyboxů

9:02

Do babyboxu v jihlavské nemocnici v neděli večer někdo odložil novorozené děťátko. Podle zakladatele sítě babyboxů Ludvíka Hesse šlo o romského chlapce. Do schránky ho podle něj vložil muž. Chlapeček je donošený a zdravý, dostal jméno František. Zabalen byl pouze do deky.