Loni na podzim uvedla společnost C-energy do provozu největší bateriové úložiště v Česku. Nachází se v Plané nad Lužnicí. Podobné zařízení by firma ráda vybudovala i v Havlíčkově Brodě. | foto: C-energy

O to, aby v Brodě jednou vzniklo bateriové úložiště, se vedení města snaží už delší dobu a uskutečnilo k tomu řadu konkrétních kroků. Spojilo se s firmou C-energy, navštívilo ji a podepsalo memorandum o spolupráci. V dubnu pak rada města vyhlásila veřejnou obchodní soutěž na prodej věcného práva stavby.

„Jediným zájemcem, který se do soutěže přihlásil, je právě společnost C-energy,“ uvedla místostarostka Marie Rothbauerová (ODS). V pondělí na mimořádném jednání zastupitelé vítěze jednomyslně potvrdili.

Pro bateriové úložiště město vyčlenilo pozemek o ploše 25 tisíc metrů čtverečních v místní části Baštínov. Nachází se v těsném sousedství stávající rozvodny, jedné z vůbec největších v republice. „Tato infrastruktura zahrnuje potřebné garantované kapacity výkonu i příkonu,“ zmínil mediální zástupce firmy Miroslav Beneš. Pozemky dosud sloužily jako deponie pro zeminu při stavbě jihovýchodního obchvatu. K dispozici budou po dokončení rekultivace.

V těchto místech by pro tyto účely vzniknuvší společnost C-storage HB, v níž spojily síly C-energy a Jipocar Power, ráda zřídila dosud největší bateriové úložiště v republice. Mělo by mít rezervovaný výkon 80 až 120 megawattů. Pro srovnání, dosud největší úložiště v Česku provozuje rovněž C-energy v Plané nad Lužnicí. To má výkon 15 megawattů. Brodské zařízení by ho několikanásobně předčilo.

Baterie nemají žádné rušivé vlivy na okolí

Hlavním jeho účelem je vyrovnávat výkyvy v elektrické síti. „Energetika se v budoucnu bez bateriových úložišť neobejde. Do sítě se připojuje stále více méně stabilních zdrojů. Bez bateriových úložišť by hrozil blackout, jaký nedávno zažil Pyrenejský poloostrov,“ prohlásil přímo na jednání brodských zastupitelů ředitel rozvoje a investic C-energy Jiří Morávek.

Firma, jíž zastupuje, by bateriemi chtěla zastavět celou plochu. Měly by podobu lodních kontejnerů, v nichž by se veškeré technologie skrývaly. Umístěné by byly na betonových patkách. Součástí oploceného areálu by byla i menší provozní budova a další technické stavby pro transformátory. Pozemkem by vedly kilometry propojovacích kabelů.

„Zařízení nemá žádné škodlivé či rušivé vlivy. Nemá žádné emise, zápach, nešíří se z něho hluk, nepřinese do lokality větší dopravní zátěž,“ ujistil Morávek.

Že se něco na pozemcích děje, poznají sousedé jen při stavbě úložiště. To by kontejnery s bateriemi měly dovážet nákladní auta, skládal by je jeřáb. V případě dvou transformátorů má jít o nadměrné náklady o hmotnosti několika desítek tun. „Areál je současnými komunikacemi dobře přístupný,“ poznamenal vedoucí strategických projektů C-energy Josef Havlík.

Právo stavby společnost od města získala na dobu třiceti let. Dle přijatého usnesení by za to město mělo dostávat každý rok pět milionů korun.

„Máte kladná stanoviska orgánů?“ vyzvídal farmář

Na pondělní mimořádné jednání zastupitelstva, jež se záležitostí zabývalo, dorazilo i několik obyvatel z lokality Baštínova. Mezi nimi i farmář Miroslav Hrtús, který má v sousedství budoucího bateriového úložiště pozemky. Ten v minulosti vedl s úřady i městem řadu sporů ohledně jihovýchodního obchvatu, na čas zablokoval i provoz lyžařského vleku na Vysoké.

V případě bateriového úložiště ho zajímalo několik technických detailů. Například, jak je zařízení chlazeno. Hlavně se vyptával o to, zda projekt má souhlasná stanoviska patřičných institucí.

Bateriové úložiště by mělo stát u rozvodny v místní části Baštínov.

„Pokud vy tomu tady dáte souhlas, bude to nějakým způsobem postupovat dál. Jestliže dáváte souhlas, zajímá mě, zda máte kladná stanoviska dalších orgánů,“ nechal se slyšet. Poukazoval i na to, že byť stavbu územní plán umožňuje, stále se jedná o ornou půdu, k níž je třeba se určitým způsobem chovat.

„V tuto chvíli dáváme investorovi právo stavby. Teprve až on toto právo bude mít, zajistí si veškerá potřebná povolení. Jediné, o čem zde město rozhoduje, je to, jestli je ochotno na daném pozemku takové zařízení mít,“ vysvětlil mu starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Firma chce mít postaveno do roku 2027

Jak prozradil Jiří Morávek, snahou společnosti C-energy bude postavit úložiště co nejrychleji. Už příští týden hodlá podat žádost o dotaci z Fondu životního prostředí. Zároveň pracuje na projektové dokumentaci. „Do roku 2027 bychom chtěli mít postaveno,“ pravil.

O financování projektu hovořil zatím pouze obecně. Část nákladů zaplatí firma ze svého, o část se postará strategický partner. Něco by mohlo přijít ve formě dotace, nutný bude i úvěr. Na kolik investice vyjde, neprozradil. Vycházet lze jen ze srovnání. Výstavba bateriového úložiště v Plané o výkonu 15 megawattů přišla na čtvrt miliardy. To brodské má být šestkrát větší.