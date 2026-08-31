V Jihlavě se po opravě otevírá plavecký bazén. Do vody skočil i primátor

„Rekonstrukce byla rozsáhlá a technicky náročná, ale díky ní má Jihlava modernější a kvalitnější zázemí pro plavání na další roky,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS).
Práce na nynější obnově veškerých zařízení i částí budovy vyšly na 88 milionů korun. Z této sumy poskytl 25 milionů v rámci dotaci Kraj Vysočina, dalších 20 milionů se podařilo získat od Národní sportovní agentury.
Bazén získal nový protiskluzový povrch stěn, nový typ skokanských bloků či nové sprchy. Zásadní úpravou skrytou pod povrchem je však výměna protékající původní železobetonové vany bazénu za novou nerezovou.
„Největší problém byl stav železobetonových a ocelových konstrukcí, hlavně ocelové konstrukce podpírající kuželnu, železobetonová konstrukce pod bazénem i sloupy u prosklených stěn. S tím byly spojené statické problémy. Musela se dělat sanace a zpevňování konstrukcí. Už na tom za ty roky zapracoval zub času a výpary chloru, takže konstrukce vnitřně degradovaly. Některé problémy se ukázaly až při demoličních a bouracích pracích,“ řekl Martin Doubek, oblastní ředitel dodavatele stavby Metrostav CZ.
Skokanský můstek už se k bazénu nevrátil
Při slavnostním znovuzahájení provozu si do vody z bloků mezi prvními skočil například jihlavský primátor, sám někdejší trenér. K němu se připojil, mimo jiných, i plavecký veterán Karel Heřman. Ten jako čtrnáctiletý zažil otevírání původního bazénu v roce 1965. Heřman si nový bazén pochvaloval. „Vana je světlejší než byla, stěny nejsou hladké, tak se od nich dobře odráží. Můstky jsou trochu jiné a jsou i o něco vyšší,“ porovnal.
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V Jihlavě začala obnova ostudného bazénu. Pro opozici je rozsah prací malý
K bazénu už se po rekonstrukci nevrátil někdejší třímetrový skokanský můstek. Heřman míní, že to nevadí. „Myslím, že jenom v roce 1965 tady byla po otevření velká soutěž skokanů. Pak se můstek postupně přestal využívat. Začal rezivět, tak se zboural. Stejně tu jenom překážel,“ řekl Heřman, který profesionálně plaval i na mistrovství republiky. Dnes je aktivním veteránem Jihlavského plaveckého klubu.
Stavbaři kromě výměny van velkého i malého bazénu zpevnili statiku budovy, obnovili technologii, vzduchotechniku, elektroinstalace, vytápění i sociální zázemí.
„Součástí prací je také bezbariérový přístup, nové podhledy a osvětlení i nová prosklená stěna a venkovní terasa,“ přiblížil mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Úpravami prošla i kuželna. Výstavba původního bazénu začala v roce 1960.