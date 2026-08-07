Domnělý záchvat cukrovky byl spíše infarkt. Policisté na D1 zachránili cizinku

Autor: rtd
  12:42aktualizováno  13:04
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Měla to být jen další rutinní obchůzka dálniční benzinky. Pro hlídku z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na Jihlavsku se však sobotní odpoledne 1. srpna proměnilo v boj o lidský život. Policisté Monika Vašíčková a Miloslav Kučera zachránili devětatřicetiletou cizinku, kterou přímo v prodejně čerpací stanice na 166. kilometru dálnice D1 postihl kolaps.

Před čtrnáctou hodinou hlídka procházela prostory čerpací stanice na odpočívce Devět křížů, když uvnitř provozovny zaslechla tiché sténání. U jednoho z regálů se zbožím uviděli na podlaze schoulenou ženu, která se opírala zády o regál.

Protože šlo o cizinku, policisté se s ní česky nedomluvili. Žena však dokola opakovala jediné slovo: „insulin“. Policistka proto okamžitě prohledala její kabelku, kde injekci skutečně našla. Žena jí ale gesty naznačila, že už si dávku stihla aplikovat sama. V ruce navíc svírala otevřenou plechovku se sladkým pitím. Policisté proto pojali podezření na hypoglykemický záchvat (záchvat cukrovky – pozn. red.) a začali ženě nápoj pomalu podávat, zatímco druhý člen hlídky už vytáčel záchrannou službu.

Záchvat, křeče a podezření na infarkt

Situace se ale začala dramaticky zhoršovat. Žena ztrácela stabilitu, upadala do silných křečí v nohách a policisté ji museli položit na zem. V tu chvíli se k hlídce připojil kolemjdoucí muž, který se představil jako lékař, a začal s první pomocí asistovat. „Ženě začalo být nevolno, stěžovala si na bolesti v oblasti srdce a měla zrychlené dýchání,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Hlídka se ji spolu s přítomným lékařem snažila uklidnit a pomohla jí s dýcháním do papírového sáčku, což cizince přineslo chvilkovou úlevu. V letních klimatických podmínkách policisté ženu neustále chladili studenými obklady a po doušcích jí podávali čistou vodu. Celému dramatu navíc přihlíželi dva její krajané, včetně její dcery.

Rychlá lékařská pomoc dorazila na místo ve 14:15. Lékař záchranné služby ženu na místě vyšetřil a vyslovil vážné podezření na infarkt. „Na místo jsme vyslali jak záchranářskou posádku, tak lékařský tým. Měli jsme v péči ženu středního věku se závažnými potížemi,“ potvrdila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.

Pacientka byla okamžitě po ošetření převezena k dalšímu urgentnímu vyšetření do Fakultní nemocnice v Brně.

„Policisté z dálničního oddělení tak mohli s dobrým pocitem a hrdostí pokračovat v dalším výkonu služby,“ uvedla Čírtková. „Svým přístupem a duchapřítomností a tím, že nebyli lhostejní, přispěli k záchraně života ženy. Mohou být příkladem pro ostatní kolegyně a kolegy,“ dodala policejní mluvčí.

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