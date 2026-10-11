Bez argumentů Černý výsledek voleb na Žďársku zřejmě zpochybňovat nebude

O přepočítání hlasů v senátních volbách bude Radek Černý (ODS), kterému na Žďársku o jeden hlas unikl postup do druhého kola, stát, pokud pro něj získá argumenty. Přepočet bude podle zákona možný až po skončení voleb. Argumentem by mohly být informace od voličů, že se jejich hlas neobjevil ve výsledcích prvního kola, ačkoli pro něj hlasovali. Bez nich by požadavek na přepočítání zřejmě neobstál, řekl dnes ČTK Černý. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.
"Teď nemůžu říct definitivně, že stoprocentně slibuju, že se nebudu odvolávat. Ale není to pravděpodobné. Definitivní rozhodnutí padne až po druhém kole voleb," řekl Černý. Domnívá se, že samotný fakt těsného neúspěchu by pro soud nebyl důvodem nechat hlasy přepočítat.
Do druhého kola senátních voleb v obvodu Žďár nad Sázavou postoupili bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda (Volt) a dosavadní senátor Josef Klement (KDU-ČSL). Šmarda získal 27,6 procenta hlasů, Klement 25,62 procenta, stejně jako Černý. Klement nicméně získal 11.373 hlasů a Černý 11.372.
Kandidátů do Senátu bylo v obvodu pět. Vedle Černého neuspěli Radek Koten (SPD) a David Moos (SD-SN).