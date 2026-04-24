Běžecký ovál na Horácké aréně v Jihlavě bude od pondělí přístupný veřejnosti

Přes 200 metrů dlouhý běžecký ovál na střeše nové Horácké arény v Jihlavě bude pro veřejnost přístupný od pondělí 27. dubna. Trénovat ve výšce nad městem budou moci sportovci stejně jako rekreační běžci. Vstup na ovál se dá také rezervovat, sdělil dnes ČTK Bedřich Musil ze společnosti, která arénu spravuje. Město se ještě chystá přidat na střechu arény čtyři vyhlídková mola. Jsou ve výrobě, instalovaná by měla být příští měsíc, řekl mluvčí města Radovan Daněk.
"Horácká aréna dokončuje zpřístupnění všech svých částí veřejnosti. Posledním krokem je otevření běžeckého oválu," uvedl Musil. Ovál je dlouhý okolo 230 metrů, rovinka měří 60 metrů. Ve všedních dnech bude vstup na střechu s oválem od 6:00 do 22:00 a o víkendech od 9:00 do 21:00. Poplatek bude 30 korun za hodinu. Rezervace bude možná on-line na webu arény nebo na recepci fitness centra.
Víceúčelová aréna za dvě miliardy korun je v provozu od konce loňského října. Pro vytvoření vyhlídkových plošinek se zástupci radnice rozhodli, když chodili po nové střeše. Říkali si, že by byla škoda, kdyby nebylo vidět do krajiny. Firmu, která vyhlídky vytvoří, vybrala rada města letos v lednu. Radnice tehdy uvedla, že jde o zakázku za 293.000 korun bez DPH, na niž využije peníze od donátorů.
V aréně se mohou konat sportovní i kulturní akce, veletrhy či konference. Domácí zápasy tam hraje hokejová Dukla Jihlava, která teď v baráži bojuje s Litvínovem o postup do extraligy.
V Jihlavě se nyní po zimě otevírají venkovní dětská hřiště a sportoviště, přístupná budou jako každý rok do 31. října. Dětských hřišť je 79, sportovišť spravuje město 39. Na jaře radnice dokončí přestavbu dětského hřiště u Českého mlýna, v nové podobě bude připomínat film Rozmarné léto. Další hřiště bude město opravovat. Vyplývá to z dnešní zprávy na jeho webu.