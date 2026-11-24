„Závodit se tady bude zatím každý rok. Nejprve nás čeká stejný termín jako letos, v roce 2028 se u nás bude závodit počátkem března a v letech 2029 a 2030 máme novoroční termín,“ připomněl šéf českého biatlonu Jiří Hamza.
K tomu, že by se snad potom měla Vysočina o své pořadatelství do budoucna bát, není absolutně žádný důvod. Pravidelně si totiž českou destinaci všichni závodníci velmi pochvalují.
Díky, Nové Město, za neuvěřitelnou atmosféru.
Lisa Vittozziová
„Pro mě je to speciální místo, mám ho moc ráda. Fanoušci jsou tu blázniví, což je perfektní,“ radovala se například letos v lednu po výhře v hromadném startu Francouzka Julia Simonová.
A nad kulisou vytvořenou převážně novoměstskými příznivci se na sociálních sítích rozplývaly i další hvězdy světového biatlonu. „Díky, Nové Město, za neuvěřitelnou atmosféru,“ napsala také Italka Lisa Vittozziová, která si z Vysočiny odvezla dvě medaile.
Jedna z nejlepších vizitek pro celé Česko
Celkem si do Vysočina Areny a jejího okolí našlo během závodních dnů cestu znovu přes 80 tisíc diváků. A například Italce Dorothee Wiererové, která v Novém Městě na Moravě absolvovala svůj poslední závod Světového poháru v kariéře, připravili dojemnou rozlučku.
„Byli opravdu úžasní. Jsem ráda, že jsem mohla svou cestu Světovým pohárem, kterou jsem začala v roce 2011 na juniorském mistrovstvím světa, zakončit právě zde a tímto způsobem. Těšilo mě, když jsem viděla takovou náklonnost,“ svěřila se dojatá Wiererová.
Ještě o malinko větší potlesk a mohutné skandování než zmiňovaná biatlonová legenda si letos v lednu užili také čeští zástupci. Konkrétně smíšená štafeta, která na novoměstských tratích vydřela bronz.
„Světový pohár v biatlonu v Novém Městě je pro Česko jednou z nejsilnějších vizitek – diváci u obrazovek po celém světě sledují nejen špičkový sport, ale i krásu naší krajiny,“ rozplýval se ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Lukrativní termín, kdy by mělo vyjít počasí
A jiné to nebude ani na začátku příštího roku. Vysočina znovu získala lukrativní termín, v němž by mělo pořadatelům přát i počasí. Právě v této době bývají pro lyžařské sporty a zimní dovolenou v kraji nejlepší podmínky.
„Konkrétně v oblasti Koruna Vysočiny, kam Nové Město na Moravě spadá, jsou hotely a penziony během biatlonového víkendu téměř vždy z osmdesáti procent plné a lidé jsou ochotni si za ubytování připlatit,“ dodal Reismüller.
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Novoroční kolo SP, hromadné závody jinak, vyšší prémie i tresty. Co se mění v biatlonu
Od letošního ročníku Světového poháru se každopádně mírně mění pravidlo pro postup účastníků do závodu s hromadným startem: postupuje do něj dvacet závodníků podle aktuálního pořadí světového poháru a deset dalších podle bodů získaných v předcházejících závodech.
Konkrétně novoměstská zastávka v lednu 2027 nabídne fanouškům sprinty, hromadné starty a štafety mužů i žen.
„Jsem přesvědčený, že budeme našim fanouškům i nadále představovat biatlonové talenty,“ nechal se slyšet Hamza.