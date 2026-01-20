Světový pohár v biatlonu se blíží, Vysočina očekává nápor 80 tisíc fanoušků

Jan Salichov
  12:32aktualizováno  12:32
Vysočina Arena se chystá na největší sportovní událost roku. Světový pohár v biatlonu, který v Novém Městě na Moravě vypukne ve čtvrtek 22. ledna, přiláká do Žďárských vrchů desetitisíce lidí. Zatímco organizátoři ladí prostředí stadionu a vítězí nad oblevou, policie připravuje uzavírky, které ovlivní dopravu v celém okrese.
Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě (nejen) při biatlonových závodech pravidelně nabízí parádní atmosféru. Skvělá kulisa se proto dá očekávat také letos.

Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě (nejen) při biatlonových závodech pravidelně nabízí parádní atmosféru. Skvělá kulisa se proto dá očekávat také letos. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě (nejen) při biatlonových závodech pravidelně nabízí parádní atmosféru. Skvělá kulisa se proto dá očekávat také letos.
Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě (nejen) při biatlonových závodech pravidelně nabízí parádní atmosféru. Skvělá kulisa se proto dá očekávat také letos.
Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě (nejen) při biatlonových závodech pravidelně nabízí parádní atmosféru. Skvělá kulisa se proto dá očekávat také letos.
Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě (nejen) při biatlonových závodech pravidelně nabízí parádní atmosféru. Skvělá kulisa se proto dá očekávat také letos.
14 fotografií

Přípravy ve Vysočina Areně vycházejí z bohatých zkušeností z minulých let, přesto letos pořadatele i město zaměstnával jeden nevyzpytatelný faktor: počasí. Obleva z minulého týdne totiž dělala vrásky nejen fanouškům, ale také radnici.

Více než pětadvacet tisíc diváků vytvořilo ve čtvrtek ve Vysočina Areně elektrizující atmosféru.
Víkendové závody mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě sledovalo ve Vysočina Areně 54 tisíc diváků.
Fanoušci v Novém Městě na Moravě před začátkem sprintu žen.
Více než pětadvacet tisíc diváků vytvořilo ve čtvrtek ve Vysočina Areně elektrizující atmosféru.
14 fotografií

Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (Lepší Nové Město) proto sledoval předpověď. „Přál bych si, aby skončila obleva a aby zase mrzlo. Pokud nám bude přát počasí, tak jsem přesvědčen, že v Novém Městě na Moravě jsou organizátoři na všechno připraveni dobře,“ uvedl před pár dny.

O uplynulém víkendu se však počasí umoudřilo a navíc pořadatelé potvrzují, že díky obřímu zásobníku sněhu jsou tratě a jejich okolí v perfektním stavu.

Ubytování se bookuje i rok dopředu

Kapacity hotelů a penzionů v širším okolí Žďárska jsou v termínu od 22. do 25. ledna prakticky vyprodané. Podle Davida Štěpánka z destinační společnosti Koruna Vysočiny je to běžný jev. „Ti největší fanoušci to dělají tak, že odjíždějí z biatlonu a hned si domlouvají ubytování na příští rok,“ vysvětluje.

I když jsou hlavní kapacity obsazené, šance uspět na poslední chvíli stále existuje. Erik Havlík z novoměstského infocentra upozorňuje, že díky rozmachu soukromých apartmánů a chalup se možnosti v regionu v posledních letech zvýšily. Volná lůžka lze stále dohledat na webu biathlonnmnm.cz.

Specifickou skupinou jsou „karavanisté“. U Maršovic je pro ně připravena plocha pro 60 vozů, která je však již nyní téměř obsazená.

Uzavírky a kyvadlové autobusy

Pro řidiče bude biatlonový týden zkouškou trpělivosti. Policie ČR již oznámila zásadní omezení.

Program závodů

čtvrtek 22 ledna

  • zkrácený vytrvalostní závod mužů (15 km) – 18:15

pátek 23. ledna

  • zkrácený vytrvalostní závod žen (12,5 km) – 18:15

sobota 24. ledna

  • smíšená štafeta dvojic – 13:15
  • smíšená štafeta (mixy) – 15:10

neděle 25. ledna

  • hromadný závod mužů – 15:15
  • hromadný závod žen – 18:15

Zcela neprůjezdná bude silnice I/19 od kruhového objezdu v Novém Městě směrem na Slavkovice. Osobní auta do 3,5 tuny budou muset využít objížďky přes Petrovice a Hlinné, těžká doprava bude odkloněna přes Radešínskou Svratku a Bobrovou směrem na Žďár nad Sázavou.

Omezení se dotkne i místních. „Občané a rezidenti obcí Vlachovice, Tři Studně a Fryšava obdrží průjezdové karty, které je budou opravňovat k průjezdu silnicí po celou dobu konání světového poháru,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Toto opatření se týká zejména úseku u novoměstské nemocnice, který bude v sobotu 24. ledna uzavřen od rána až do večera. Jednosměrný provoz bude zaveden na silnici od Jiříkovic směrem do města a omezení čeká i Lesní ulici u Zahradníkova koutu.

Z parkovišť pojede kyvadlová doprava

Organizátoři apelují na diváky, aby se nesnažili dojet autem až k areálu. „V okolí Nového Města na Moravě jsou zajištěné plochy u Jiříkovic, Nové Vsi a na silnici číslo 19 od kruhového objezdu,“ informovali pořadatelé.

Velkokapacitní záchytná parkoviště vzniknou také ve Žďáru nad Sázavou u sportovišť. Právě odtud bude fungovat bezplatná kyvadlová doprava.

Biatlon přinesl na Vysočinu miliardu. Aréna zvládne i tři světové akce ročně

„Každý den budeme zveřejňovat aktuální zprávy, které se budou týkat nejen průběhu bezpečnostního opatření, ale především aktuální dopravní informace ohledně příjezdových tras a parkování, a to ve spolupráci s pořadateli a s využitím aplikace,“ dodala Čírtková.

Pro diváky bude areál otevřen vždy dvě až tři hodiny před startem prvního závodu, aby se předešlo frontám u turniketů.

Očekávaná návštěvnost je obrovská. Vedoucí tiskového střediska Tomáš Hermann odhaduje, že během čtyř dnů dorazí kolem 80 tisíc fanoušků, což odpovídá číslům z let 2023 a 2025. „Sobota je vyprodaná, plno bude i v ostatní dny, ale pár lístků ještě zbývá,“ uvedli pořadatelé.

Bezpečnost v rukou stovek policistů

Na start posledního Světového poháru před olympijskými hrami v Itálii se postaví bezmála 300 sportovců ze 30 národních federací. „K tomu je třeba připočítat 327 členů doprovodu,“ zmiňují pořadatelé vedoucí výprav, trenéry, servismany, lékařské zabezpečení či mediální pracovníky.

Bezpečnost v aréně i v ulicích zajistí 200 policistů. „V hlídkách budeme mít nasazeny policistky a policisty s jazykovým vybavením, abychom zvládli komunikaci se zahraničními návštěvníky,“ upřesnila mluvčí Čírtková s tím, že v pohotovosti bude i letecká a pyrotechnická služba.

Návštěvníci by měli počítat se zdržením nejen na silnicích, ale i u vstupů do Vysočina Areny. Špička návštěvnosti se očekává během víkendových závodů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Nová olomoucká knihovna se již zaplňuje knihami, vznikla ze staré kotelny

NovĂˇ olomouckĂˇ knihovna se jiĹľ zaplĹuje knihami, vznikla ze starĂ© kotelny

Na své první čtenáře se postupně připravuje nová pobočka Městské knihovny Olomouc (MKO), která vznikla v budově bývalé kotelny v Trnkově ulici. Její prostory...

20. ledna 2026  12:40,  aktualizováno  12:40

Nemocných s respiračními infekcemi v Moravskoslezském kraji ubylo, epidemie trvá

ilustrační snímek

Počet lidí trpících akutními respiračními infekcemi se v Moravskoslezském kraji minulý týden snížil, nemocnost klesla téměř o 12 procent. Na 100.000 obyvatel...

20. ledna 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Australian Open 2026 je v plném proudu. Do druhého kola postoupilo 11 Čechů

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Za námi jsou první kola dvouher.

20. ledna 2026  14:12

VIDEO: Majáky jako magnet. Urputná kachna nechtěla opustit auto strážníků

Kachna si oblíbila služební vůz pardubických strážníků. (20. ledna 2026)

Další neobvyklý zásah se zvířetem v hlavní roli řešili během několika dní pardubičtí strážníci. K jedné z hlídek se přidala kachna. Služební vůz si oblíbila natolik, že ho za žádnou cenu nechtěla...

20. ledna 2026  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Neratovice si letos různými akcemi připomenou 150 let od smrti Palackého

ilustrační snímek

Neratovice na Mělnicku si letos připomenou 150 let od smrti historika, politika a spisovatele Františka Palackého. Město připravuje kulturní, vzdělávací a...

20. ledna 2026  12:24,  aktualizováno  12:24

Biatlon na Vysočině v záři reflektorů: Energetické srdce areálu tluče silou tří megawattů

20. ledna 2026

Hradecká Galerie moderního umění zahájí výstavy Padá ticho a Terapie chaosem

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové zahájí ve čtvrtek v 18:00 dvě výstavy. Nikola Kopp Lourková představí v projektu Padá ticho cyklus maleb, který...

20. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Majetkový úřad popáté neuspěl s prodejem barokního zámku Bezdružice na Tachovsku

ilustrační snímek

Stát ani popáté neuspěl s prodejem barokního zámku Bezdružice na Tachovsku. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ho nabízel v elektronické...

20. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Požár na Žižkově má druhou oběť, žena zemřela v nemocnici. Je nařízená pitva

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Pondělní požár ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3 má druhou oběť. Zatímco jedna žena zemřela na místě, druhou záchranáři oživovali a převezli do nemocnice. I tato pacientka však...

20. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Státní zástupce Šereda končí jako ředitel odboru VSZ v Olomouci. Neví se proč

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Státní zástupce Petr Šereda rezignoval na post ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Serveru Info.cz to potvrdil vrchní státní...

20. ledna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Napadl ženu při půjčování sdíleného auta, policie útočníka zadržela a obvinila

Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z přepadení ženy v autě

Policisté i díky pomoci veřejnosti dopadli sedmatřicetiletého muže, který koncem listopadu na pražském Žižkově napadl ženu při půjčování sdíleného auta. Zaútočil na ni uvnitř vozu, žena se vysmekla a...

20. ledna 2026  13:22

Tramvaje nemluví a to je škoda. Přijíždí nový díl podcastu Linka M

Žáčci 1.B hýří peprnými nápady. Jsou hlavními hvězdami nejnovějšího dílu...

Kdyby po Karlově mostě chodili varani, bylo by to lepší. A proč tramvaje nemluví? Teď už víme, co si o Praze myslí žáčci 1.B z Podolí. Byli hosty podcastu Linka M.

20. ledna 2026  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.