Slizké, mohutné jako míč. Velké Dářko zaplavily invazní bochnatky americké

Jana Nedělková
  10:32aktualizováno  10:32
Slizké koule, blížící se svou velikostí klidně až fotbalovému míči, zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku. Jedná se o invazní bochnatky americké. A i když vypadají dost nevábně, lidé se jich bát nemusejí – setkání s tímto tvorem není nijak nebezpečné. Jeho přítomnost navíc potvrzuje kvalitu vody.

Rosolovité útvary „zpestřují“ plavcům vodní radovánky v tomto rybníce u obcí Polnička a Škrdlovice již několik posledních let, přesto mnohé návštěvníky oblíbené rekreační oblasti stále překvapují, a mnohdy i děsí.

„Fuj, co to je za sliz? Nějaké medúzy? Nesahejte na to! “ usměrňuje své potomky žena, která o víkendu s dětmi přišla na malou písečnou pláž poblíž loděnice u hráze Velkého Dářka.

Slizké koule, blížící se svou velikostí klidně až fotbalovému míči, zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku.
Kulovité objekty bývají často vyplaveny na mělčině, přichytávají se například i na různé větve, mola či kořeny ve vodě.
Břeh je tam pokryt stovkami vyplavených rosolovitých exemplářů různých velikostí.
Břeh je tam pokryt stovkami vyplavených rosolovitých exemplářů různých velikostí.
8 fotografií

Břeh je tam pokryt stovkami vyplavených rosolovitých exemplářů různých velikostí, což je pro děti velkým lákadlem. Průhledné útvary se nacházejí v písku, mezi kameny i kořeny stromů.

Právě k medúzám řada lidí nejčastěji bochnatky přiřazuje, ostatně ladilo by to i k přízvisku Moře Vysočiny, jímž se Velké Dářko, největší rybník na Českomoravské vrchovině, honosí. Ve skutečnosti však nemají tito invazní „přistěhovalci“ s medúzami nic společného, jde o rod mechovek.

„Je to mikroskopický živočich, malé zvířátko. Když se na něj lidé podívají pod mikroskopem, často řeknou, že vidí malý ‚korál‘. Tito živočichové žijí v obrovských koloniích a vytvářejí si právě tu gelovitou kouli, přičemž žijí jen na jejím povrchu. Čím větší je koule, tím početnější je i kolonie,“ objasnila Vendula Moravcová, doktorka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a mimo jiné i odbornice na bochnatku.

Miliony organismů

Jednotlivý útvar tak není, jak se lidé obvykle mylně domnívají, tvorem samotným. V jedné rosolovité kolonii jich může žít klidně několik milionů. A sliz, který kouli tvoří, je jenom vedlejší produkt těchto živočichů.

„Zvětšují si tak prostředí, aby mohli žít s dalšími kamarády,“ vysvětlila Moravcová s tím, že největší zaznamenaný útvar, který se jí povedlo s kolegy objevit, měl kolem sedmdesáti kilogramů. „Z 99 procent je to ale vlastně voda,“ upřesnila vědkyně.

Zdůraznila také, že i když mohou být bochnatky pro řadu lidí na dotek poněkud nepříjemné, je to zcela neškodný živočich. Osahávání jeho gelovitého povrchu nejenže není pro lidi nebezpečné, ale nemělo by zároveň nijak ubližovat ani samotným bochnatkám.

Začala záchrana unikátních rašelinišť u Dářka. Ochránci jim chtějí vrátit vodu

Kulovité objekty bývají často vyplaveny na mělčině, přichytávají se například i na různé větve, mola či kořeny ve vodě, mohou ale rovněž volně plout nebo na ně lze třeba také šlápnout na dně rybníka.

„Já už jsem si na jejich přítomnost zvykl, i když ze začátku jsme byli se ženou samozřejmě vyplašení, co je to za potvory. Objevují se tady podle mě poslední zhruba tři čtyři roky, vždy během léta, potom v září začnou postupně ubývat. Hlavně se dají najít přímo ve Velkém Dářku, ale občas i na Novém rybníce, kde máme chatu – ten je v soustavě hned pod Dářkem,“ popsal jeden z chatařů.

Na návštěvě v Pilské nádrži

O výskytu vědí také ochranáři – rybník se totiž nachází na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. „Byť se jedná o nepůvodní druh, lidem ani přírodě nijak neškodí. Navíc zbavit se ho by nebylo rozhodně snadné. Nijak podrobněji se jím tedy zatím nezabýváme,“ vyjádřila se za Agenturu ochrany přírody a krajiny Petra Doležalová z Regionálního pracoviště Vysočina.

Zmíněných organismů ani v „Moři Vysočiny“ výrazně nepřibývá. „Pro veřejnost naopak může být uklidněním, že místa výskytu bochnatek se vyznačují čistou vodou,“ doplnila Doležalová.

I když žádná rozsáhlá invaze těchto nezvyklých tvorů, kteří se živí hlavně detritem – tedy organickými zbytky z odumřelých rostlin a živočichů, a vodním mikroskopickým planktonem, prozatím neprobíhá, zaznamenáni už byli také na dalších místech v regionu.

Rašeliniště u Velkého Dářka volá o pomoc, vysychá a mizí odtud vzácné druhy

„Jejich fotografie máme například i ze žďárské Pilské nádrže,“ dodala Doležalová.

Bochnatky americké, jejichž domovinou je, jak ostatně sám název napovídá, Severní Amerika, se v České republice začaly hojněji šířit kolem roku 2003. Objevují se například na jihu Čech, kde se s nimi lidé mohou potkat třeba na pískárnách, v lipenské přehradě nebo v některých rybnících na Třeboňsku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Škola v Hradci Králové kvůli sporu neotevřela, děti musejí dál dojíždět

Základní a mateřská škola v Malšově Lhotě v Hradci Králové kvůli sporu města s majitelem sousední nemovitosti dnes neotevřela. Město pro školu, kterou od...

1. září 2025  9:04,  aktualizováno  9:04

Škola v Hradci Králové kvůli sporu neotevřela, děti musejí dál dojíždět

Základní a mateřská škola v Malšově Lhotě v Hradci Králové kvůli sporu města s majitelem sousední nemovitosti dnes neotevřela. Město pro školu, kterou od...

1. září 2025  9:04,  aktualizováno  9:04

Několik zraněných po bitce na Stodolní ulici v Ostravě, policie hledá svědky

Policie hledá svědky hromadné bitky na známé Stodolní ulici v centru Ostravy, po které zůstalo několik lidí zraněných. Vyšetřovatelé mají zájem o osobní výpovědi i případné záznamy z mobilů.

1. září 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Slizké, mohutné jako míč. Velké Dářko zaplavily invazní bochnatky americké

Slizké koule, blížící se svou velikostí klidně až fotbalovému míči, zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku. Jedná se o invazní bochnatky americké. A i když vypadají dost nevábně, lidé se jich bát...

1. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Louny rozšířily placené parkování. Zaděláno na mrtvé centrum, vzkazují lidé

Radnice v Lounech zpoplatnila další parkovací místa v historickém centru, která vznikla po nedávném zjednosměrnění dopravy. Řidiči nově musí platit v Hilbertově ulici a na komunikaci kolem Mírového...

1. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Srpen byl v Ústeckém kraji nejtragičtějším měsícem na silnicích, zemřelo 6 lidí

V Ústeckém kraji zemřelo o prázdninách na silnicích sedm lidí, o tři více než před rokem. Srpen je zatím nejtragičtějším měsícem roku z pohledu dopravních...

1. září 2025  8:55,  aktualizováno  8:55

Požár kamionu zastavil dopravu na dálnici D5 na Tachovsku v obou směrech

Dálnici D5 na 135. kilometru u Mlýnce na Tachovsku uzavřel v pondělí ráno v obou směrech požár nákladního auta. Řidiči se nic nestalo. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) doporučuje místo objíždět přes...

1. září 2025  8:12,  aktualizováno  10:19

Uhelný trh

Začátek školního roku 2025-2026 v Praze 1 na Starém Městě na Uhelném trhu.

vydáno 1. září 2025  10:14

Bitget vykazuje v derivátech průměrně přes půl bilionu měsíčně a dle zprávy CoinDesk vede v likviditě ETH a SOL

1. září 2025  10:13

O prázdninách zemřelo při nehodách na jihu Čech deset lidí, nejvíce za tři roky

O letošních prázdninách zemřelo při nehodách na jihu Čech deset lidí. Je to nejvíc za poslední tři roky. Loni o prázdninách na silnicích zahynulo šest lidí. Od...

1. září 2025  8:30,  aktualizováno  8:59

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Opavu čeká dopravní omezení roku. Zavře se Ratibořská, výpadovka na Hlučínsko

Dopravu téměř v celé Opavě ovlivní úplná uzavírka Ratibořské ulice. Silničáři tam během sedmdesáti dní odstraní mostní provizorium, po němž řidiči zdolávali řeku Opavu poté, co původní most nevratně...

1. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Dvě eura za den vězení. Odškodnění pro „kopečkáře“ je směšně nízké, míní advokát

Více než pětatřicet let po sametové revoluci se Český stát stále po všech stránkách nevypořádal s oběťmi železné opony. Lidé, kteří byli za totality při cestě přes hranice zadrženi a bez soudu...

1. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.