„Oznámení na linku 158 učinila ve 14:15 hodin pracovnice vedení školy, která si přečetla e-mail doručený do školy a obsahující výhrůžku umístění nástražného výbušného zařízení,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Od té doby ve škole zasahoval vyšší počet policistů a hlídek strážníků městské policie včetně psovoda. „Z budovy jsme evakuovali 64 osob,“ doplnila Čírtková. Žádné nástražné výbušné zařízení policisté neobjevili.
Zásah trval zhruba hodinu. Podle reportérky iDNES.cz o půl čtvrté už policejní hlídky od školy odjížděly. „Ani děti tu žádné nejsou, nejspíš už všechny odešly domů,“ přiblížila.
„Prohlídka prostor školy na ulici Křížová v Jihlavě skončila s negativním výsledkem. Děti se vrátily v 15:20 zpět dovnitř budovy,“ konstatovala po skončení zásahu policejní mluvčí. Případem se nadále zabývají jihlavští kriminalisté.
V případě Základní školy Křížová to není poprvé, co anonym údajné umístění výbušného zařízení nahlásil. Naposledy se tak stalo na podzim, v pátek 3. října. Bylo to zrovna v den, kdy se ve škole měla odpoledne otevřít volební místnost. Tehdy se jednalo o druhou výhrůžku během jediného týdne. Ředitelka školy nechala budovu evakuovat, policisté ale žádné nástražné zařízení nenašli.
„Loňské dva případy, kdy stejná škola čelila výhrůžkam, se prozatím nepodařilo objasnit a po pachateli policisté stále pátrají. V tuto chvíli nelze spekulovat, zda by se mohlo opět jednat o stejného pachatele,“ vzkázala Dana Čírtková.
Základní škola Křížová je umístěna v samém centru Jihlavy. Navštěvuje ji přibližně 390 dětí. Škola zajišťuje i chod družiny a školní jídelny.