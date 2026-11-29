Ředitelka Brány Jihlavy Patrícia Glinská nastoupila do funkce v květnu a letošní advent je pro ni prvním vánočním obdobím v nové roli. Jak se na letošní advent těší? „Ohromně, i když pro mě je to samozřejmě hodně pracovní období, protože budu sledovat, co návštěvníci oceňují a co ne,“ říká Glinská.
Na co byste na advent v Jihlavě pozvala?
Určitě na dnešní zahájení. Jsem strašně zvědavá, jak bude fungovat kulaté kluziště, protože jde o určitý unikát v České republice. Těším se také na krasobruslaře, ty mám moc ráda. Hodně zvědavá jsem i na to, jak budou děti reagovat na dětské stromečky. Ty prvního prosince poprvé rozsvítíme. Letos na nich budou světýlka, což je novinka. Doufám, že dorazí spousta dětí i rodičů. Těším se i na celkovou atmosféru a jsem zvědavá na počasí na Vysočině. Dlouhou dobu jsme byli na suchu, což bylo dobré pro stavbu. Ale jakmile začne více padat sníh, bude to nejkouzelnější, jak může.
Jak těžké je vymyslet každý rok Vánoce tak, aby byly trochu jiné a neopakovaly se stále stejné prvky?
To je skvělá otázka. Teď, když jsou to moje první Vánoce tady a nastupovala jsem v květnu, vycházíme hodně z toho, co se vymyslelo v předchozích letech. Udělali jsme jen drobné úpravy v designu a dekoracích. Chceme totiž udržet jednotný vizuální styl letošních Vánoc jako vyšitých. Změny a inovace budou přicházet postupně. Bude záležet také na tom, jak je Jihlavané přijmou.
Jihlava a ohňostroj
Stejně jako při letošních svatomartinských oslavách, které se poprvé obešly bez klasické pyrotechniky, nebude v Jihlavě tradiční ohňostroj ani na začátku roku 2027. Město se proto zaměřuje na hledání jiné podoby oslav, jež se opře o jiné prvky. Podle primátora Petra Ryšky (ODS) se klasická pyrotechnika nedá plnohodnotně nahradit: „Budeme muset najít a zvolit jinou variantu, která bude pro lidi zajímavá.“
Upozorňuje také na limity dronů: „Drony jsou samozřejmě finančně nákladné a druhá věc je, že nemohou létat za každého počasí. Když bude foukat nebo se zhorší podmínky, nelze je využít.“ Hlavní program by podle něj měl zůstat přímo na Masarykově náměstí, „kde to má svou tradici a atmosféru“.
Promluví do plánů na další ročníky také plánovaná revitalizace Masarykova náměstí?
Počítáme s tím, že náměstí bude v budoucnu kvůli plánované revitalizaci vypadat jinak. Podle studie se jeho prostor zúží. Postupně proto budeme pracovat na novém konceptu vánoční vesničky, případně s architekty vymyslíme něco zcela unikátního. Zatím jsme otevření novým nápadům a přemýšlíme, kam Vánoce posouvat. Chtěli bychom je dál inovovat, přiblížit se větším metropolím a podpořit cestovní ruch. Aby lidé měli důvod přijet na Vánoce právě do Jihlavy, a ne jinam.
Platí, že jedny Vánoce končí a vám už rovnou začínají přípravy na další?
Reálně řeknu, že ano. Mělo by to tak být. Rok je ale nabitý akcemi a práce je tolik, že ne vždycky se to úplně podaří. Vyhodnocení předchozího ročníku ovšem probíhá hned po akci a některé nápady si už teď házíme do šuplíku.
Všechno samozřejmě souvisí také s financováním nebo s tím, kdy a jak se spustí revitalizace náměstí. Je to komplexní spolupráce s městem, přemýšlení o veřejném prostoru i o tom, co Vánoce pro Jihlavu znamenají. Práce je tedy celoroční, ale přímá příprava nejintenzivněji začíná kolem léta. Jedno skončí a hned se jede další ročník.
Letos se na přelomu roku neuskuteční tradiční novoroční ohňostroj. Co místo něj chystáte?
Ještě všechno intenzivně finalizujeme. Mám kreativní tým, který přišel s úžasným nápadem. Líbí se mi, ale zatím o něm nebudu mluvit. Vždy říkám, že musíme nejprve posoudit, zda je realizovatelný v daném čase, s daným rozpočtem a prostředky, které máme k dispozici. Velkolepý nápad, který tým vymyslel, se snad podaří dotáhnout někdy jindy. Nemusí být nutně spojený jen s Novým rokem. Letos jsme ho ale museli včas zastavit, abychom nakonec spíše nezklamali. Ani náhradní program zatím nemáme úplně dotažený. Stále ladíme jeho realizovatelnost i bezpečnost.
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Jak tedy bude vypadat samotný novoroční program?
Půjde o symbolické přemostění z roku 2026 do roku 2027. Ohňostroje jsou vždycky krásné a všechny zaujmou, ale doufám, že Jihlavané nechodí na náměstí jen kvůli tomu, aby se na pět minut podívali na ohňostroj. Měli by tam přicházet také proto, aby se potkali. Zachovaný zůstane novoroční svařák, účast vedení města i společný přípitek a přání do nového roku. Bude také kulturní program a jeho součástí symbolické přemostění. Nechci zatím prozrazovat podrobnosti, aby to nevyznělo jako nějaká show. Doufejme, že lidé budou mít možnost vyslovit své přání a symbolicky tak vstoupit do nového roku.
Když se ještě vrátíme ke Svatému Martinu – ani tam letos nebyl ohňostroj, místo něj přišla fire show. Počasí však nepřálo a reakce byly dost rozporuplné. Vnímali jste to?
Jen upřesním, že Svatého Martina pořádáme my společně s havířským spolkem. V Jihlavě je to všechno hodně propojené. Byla jsem upozorňována, že hlavní organizátoři měli obavy, že kvůli absenci ohňostroje přijde méně lidí. O to větším překvapením bylo, že přišli všichni. Myslím si, že nejnosnější částí Svatého Martina je samotný průvod. Počasí bohužel nevyšlo a chápu, že rozporuplné reakce na fire show souvisely i s tím, že byla poměrně nízko a ne všichni na ni dobře viděli.
Jak se tedy na letošní svatomartinskou změnu díváte zpětně?
Beru to jako cestu a zkušenost. Něco jsme zkusili a víme, jaký byl ohlas, i když počasí udělalo svoje. Myslím si, že cestou je práce s architekturou a světly, protože Svatý Martin se koná večer.
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Jakou podobu by podle vás měl mít Svatý Martin v dalších letech?
Za mě osobně je to také téma pro širší diskusi s týmem i městem. Jestli má být Svatý Martin jen průvodem, nebo celým dnem, který navazuje na tradice a má také edukační rozměr. Ráda bych, abychom u tradičních svátků měli koncepční linky a lidé se k tradicím vraceli, třeba i v nové podobě. Aby program nebyl jen o tom, že člověk půl hodiny stojí v průvodu, ale aby si mohl ještě něco zažít. Důležité je také zapojení dětí a interaktivita. Vracíme se k tradičním hodnotám a připomínáme si, jak se svátky slavily v minulosti, i když dnešní doba je samozřejmě jiná.
Moc děkuju celému týmu i stánkařům, kteří do toho šli s námi a připravili husí speciality a svatomartinské víno. Právě to jsou symboly Svatého Martina. Drobné změny už tedy nastávají.