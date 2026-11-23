Podle investora jde o jediné přípustné využití, které pro lokalitu stanovuje územní plán města.
„Demoliční práce jsme zahájili poté, co jsme po dokončení všech povolovacích procesů konečně získali pravomocné stavební povolení. Bohužel nás postihla změna stavebního řízení, což způsobilo průtahy,“ vysvětluje zdržení projektu Lucie Čurdová, manažerka společnosti Property Management Services, která za záměrem stojí.
Demolice bude podle investora pokračovat postupně několik měsíců. Cílem přitom úplně není dokončit práce co nejrychleji, ale především co nejšetrněji k obyvatelům okolního sídliště a rodinných domů.
„Velký důraz proto klademe na minimalizaci dopadů na okolí – zejména z hlediska hluku, prašnosti i dopravní zátěže. Veškeré práce jsou organizovány tak, aby co nejméně omezovaly obyvatele a provoz v okolí,“ říká Čurdová.
Stavební suť se má v maximální možné míře třídit a recyklovat, významná část se znovu využije při stavbě.
Otevřené parkoviště lemované zelení
Rozdíl mezi původním a zamýšleným stavem, jehož projekt je možné si prohlédnout na portálu České informační agentury životního prostředí (CENIA), je patrný ze srovnání leteckého snímku a vizualizací. Tam, kde stály řady skladů a rozlehlá asfaltová plocha téměř bez jediného stromu, má vzniknout otevřené parkoviště lemované zelení.
Návrh počítá se dvěma hlavními obchodními budovami a samostatným fastfoodem s výdejním okénkem pro řidiče u křižovatky s Brněnskou.
Nejzajímavějším prvkem projektu je střecha jedné z hlavních budov. Místo prázdné plochy tam má být venkovní hřiště s posezením a kolem něj zelená střecha. Celkem se má v areálu vysadit kolem 145 stromů a více než dva tisíce keřů.
Místo kruháče semafory, zastávka se posune
Velkou proměnou projde také doprava na rušné Brněnské a v ulici Na Kopci. Zatímco starší nákresy počítaly vedle světelné křižovatky i s malým kruhovým objezdem u vjezdu do areálu, podle náměstka jihlavského primátora Petra Piáčka (KDU-ČSL) se nakonec zvolilo jiné řešení. Světelná signalizace (semafory – pozn. red.) má podle něj výhodu ve schopnosti odbavit větší intenzitu dopravy.
Radnice chce s investorem ještě jednat o posunutí zastávky MHD Brněnský kopec u psychiatrické nemocnice blíže k nákupnímu centru i obyvatelům přilehlého sídliště. Podle Piáčka by to mohlo zlepšit dostupnost MHD podobně jako nová zastávka Zoologická zahrada pro obyvatele Kosovské.
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Nové obchodní centrum? Křižovatku začněte stavět ještě letos, žádá Jihlava investora
„Já jsem se předběžně domlouval s investorem o tom, že bychom tuto otázku ještě mohli otevřít. Takže bych byl moc rád, kdyby se to podařilo,“ říká náměstek.
V areálu má být 244 parkovacích míst, většina u obchodů a 22 přímo u fastfoodu. Pro zákazníky bude parkování zdarma. Piáček zmiňuje také dlouhodobější úvahy města o sdílení volných parkovacích kapacit u nákupních center. V budoucnu by mohly sloužit například jako záchytná parkoviště P+R pro řidiče, kteří by odtud pokračovali do města MHD. Zatím však jde pouze o obecnou úvahu.
Dokumentace uvádí průměrně téměř 2 500 osobních aut a zhruba tři desítky nákladních vozů denně. Počítá s otevírací dobou obchodů od sedmi ráno do devíti večer, fastfoodu od šesti ráno do půlnoci. Zásobování má probíhat především mezi šestou a sedmou ráno a mezi devátou a desátou večer. Na rušné Brněnské už dnes hluk z dopravy na některých místech překračuje hygienické limity. Podle hlukových výpočtů spojených s projektem ale provoz nového centra nemá tuto zátěž dále zvýšit.
Budoucí zákazníci dojíždějí do Jihlavy za prací
V Jihlavě už fungují dvě velká nákupní centra Aventin Shopping na Pelhřimovské ulici a City Park na Hradební, přímo na Brněnské ulici je i nedaleké Tesco. Podle Piáčka je v plánu také menší supermarket na Vrchlického ulici, známý jako Triangl. Nové centrum na Brněnské ulici však může najít zákazníky především mezi lidmi, kteří do města cestují.
„Bavíme se o tom, že do Jihlavy dojíždí víc než 22 000 lidí denně. Ti si mohou nakoupit cestou z práce v Jihlavě,“ říká Piáček. „Jiná města na Vysočině takhle silnou dojížďku nemají,“ doplnil Piáček s tím, že zákaznická základna obchodních center tak není omezena pouze na obyvatele krajského města.
Sám náměstek ale ekonomickou životaschopnost konkrétního projektu neposuzoval. Připomíná, že záměr pochází z roku 2018 a město už do něj nezasahovalo ani nestanovovalo žádné kvóty pro počet obchodních center. U případných dalších projektů na okraji Jihlavy by se podle něj radnice už zabývala tím, zda dávají smysl.