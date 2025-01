V brownfieldu pod vírskou přehradou vznikají první projekty. Musí být udržitelné

Za dobu působení Údolí Svratky stačili majitelé firmy narazit na celou řadu problémů. „Třeba komplikované normy, neexistující technologie, absence výrobců. Pro některé naše požadavky se nám prostě nedařilo najít partnery ve velkém byznysu. Naproti tomu se ale setkáváme s nadšenými začínajícími podnikateli, kteří tato řešení mají,“ popsal za Údolí Svratky David Matuška.

To vše přivedlo společnost k myšlence zřídit unikátní inovační centrum, v němž dostávají prostor nové projekty a takzvané startupy, tedy začínající a často i rychle rostoucí firmy s velkými, perspektivními vizemi.

Těmto živnostníkům může Továrna na inovace nabídnout pomoc i podporu. Nemusejí mimo jiné vynakládat přemrštěné finance třeba na pronájem vhodných kanceláří, skladů, technického či konferenčního zázemí nebo výrobních prostor. „Místa máme k dispozici opravdu hodně. Nyní dokončujeme i nové coworkingové kanceláře, kde lidé mohou reálně začít a své projekty tu nastartovat,“ vylíčil Matuška.

Zájemcům Továrna vypomůže třeba i se sháněním sponzorů, s orientací v bludišti administrativní či právní legislativy nebo je podpoří z hlediska marketingu a reklamy. „Naším asi největším benefitem jsou zkušenosti, které jsme za roky podnikání nabyli. Spolupracujeme se zkušenými investory, institucemi a organizacemi, dlouholetými podnikateli a řadou dalších inspirativních lidí,“ vyjmenoval Matuška. Právě tito matadoři mohou dát začátečníkům objektivní zpětnou vazbu k jejich nápadům.

A někdy také předložená vize podle Matušky zapadne do skládačky záměrů, které firma Údolí Svratky i sama plánuje, a z podporovaného projektu se rázem stane společná záležitost.

Hlavní je udržitelnost a hodnotové ukotvení

Nadšení zakladatelé nových firem nebo autoři zajímavých nápadů mají v Továrně na inovace sice dveře otevřené, avšak jejich návrhy by měly alespoň základně ladit se zaměřením Údolí Svratky. Společnost totiž cílí hlavně na oblasti, jako je třeba recyklace materiálů, odpadové hospodářství, udržitelná energetika, inovace ve stavebnictví či moderní zemědělství – kam spadá například hydroponie, tedy pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku.

„Výčet oborů je jen orientační a my samozřejmě rádi podpoříme i další projekty, které mohou vést ke zlepšení našich životů a životního prostředí. Klíčové pro nás je, aby naplňovaly naše přesvědčení – tedy jejich dlouhodobá udržitelnost a celkové hodnotové ukotvení,“ upřesnila firma.

Aktuálně se v Továrně na inovace probouzejí k životu už čtyři nápady, pocházející z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Dokud však nebudou zcela hotové, nechce k nim Údolí Svratky zveřejňovat podrobnosti.

„Už je ale posouváme k realizaci, k níž by mohlo dojít za několik týdnů, maximálně měsíců. Jedná se například o moderní pěstební metody či recyklaci materiálu, což jsou přesně témata zapadající do toho, čemu se my v Továrně Vír už třetí rok věnujeme,“ chválí si Matuška.

Fandí jim hospodářská komora i CzechInvest

Továrnu na inovace vnímá pozitivně i Okresní hospodářská komora (OHK) Žďár nad Sázavou. „Projektu fandíme, jakákoliv pomoc začínajícím podnikatelům a zajímavým záměrům je samozřejmě vítaná,“ uvedla Dana Fialová, ředitelka žďárské OHK. Avšak co se týče přímého podporování startupů, nemá podle ní komora k dispozici vhodné zdroje. Tuto funkci však v kraji aktivně zastává regionální pobočka CzechInvestu.

„Vysočina je dost specifická. Trochu trpí tím, že jde o poměrně rozdrobený kraj nedaleko silného Brna i Prahy, kde ještě nefunguje ucelená inovační infrastruktura nebo oficiální inovační centrum,“ přiblížila Adéla Lánová, ředitelka pobočky CzechInvestu pro Kraj Vysočina. Projekt Technologické inkubace, tedy systém podpory firem na startu, jež přicházejí s inovativními technologickými nápady, tak zatím na Vysočině probíhá spíše formou osvěty, workshopů nebo i různých soutěží.

„Zatím nejsme ve fázi, že bychom mohli nabírat větší počty startupů, jak se to děje třeba v Praze, Brně a dalších větších městech,“ konstatovala Lánová s tím, že i to je důvod, proč centra, jako je vírská Továrna na inovace, CzechInvest vítá. „A pokud jde kromě rozvoje místního podnikání i o projekty ohleduplné k lidem a přírodě, je to bonus navíc,“ míní Lánová.

Podle jejích slov naštěstí podobných aktivit i na Vysočině zvolna přibývá, případně tam mají působnost odnože větších, celorepublikových záměrů. „Ráda bych zmínila třeba aktivitu VyHUB, která vznikla ve spolupráci několika subjektů z Vysočiny a zabývá se udržitelností a podporou nových perspektivních projektů,“ doplnila Lánová. Ucelený souhrn zajímavých nápadů, firem, spolků či aktivit, a to včetně přehledové mapy, je k dispozici na webu www.vyhub.cz.