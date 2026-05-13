Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Tomáš Blažek
  11:32aktualizováno  11:32
První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují odborníci od starodávného řemesla brtnictví – včelařství.
ilustrační snímek | foto: Eliška OšťádalováMAFRA

„Chceme zpropagovat včelařství a poukázat na původ názvu našeho města,“ řekla jedna z iniciátorek konání akce, brtnická místostarostka Vlasta Kolmanová. „Byl to kolektivní nápad skupiny zastupitelek, mezi kterými jsou i včelařky,“ dodala místostarostka.

Akce má zviditelnit i brtnický spolek včelařů. „V neděli 14. června budou mít včelaři v rámci slavností stánek, kde budou předvádět úkony z včelařství, například stáčení medu,“ podotkla Kolmanová.

Úvodní ročník festivalu začne v brtnické Radniční restauraci 12. června od 18 hodin hospodským kvízem na téma včelařství. Přihlásit se lze v městském infocentru.

Přednášky i medová soutěž

V sobotu 13. června se pak v kulturním domě uskuteční včelařský seminář, kde bude přednášet například včelařský mistr Petr Běhunek. Jeho součástí bude ochutnávka a soutěž o nejlepší med. „Bude to ale laická soutěž, protože parametry na odborné měření hodnoty medu jsou docela obsáhlé,“ upozornila Kolmanová.

Představí se též jihlavská škola ekonomiky a cestovního ruchu, kde funguje učební obor včelař. Večer od 18 hodin v klášterní zahradě program zakončí koncert Honzy Nedvěda ml. a skupiny Příbuzní.

V neděli bude následovat medový jarmark v klášterní zahradě. Vystoupí folklorní soubory Bajdyš, Okřešánek a Dřeváček a bude i program pro děti – dětská merenda v kostýmech na přírodní náměty. „V rámci fotokoutku tam bude člověk v historickém kostýmu včelaře, který používáme v rámci brtnického dobového morového průvodu,“ informovala Kolmanová.

Na Vysočině se na včelařské téma konají i další akce: Zlatá včela v Senožatech, Včelařská výstava ve Velkém Meziříčí, regionální soutěž Slza medu v Přibyslavi nebo Včelařská výstava ve Velké Bíteši.

