Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

Jana Nedělková
  12:42
Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková. Rovných 333 metrů dlouhou trať u zimního stadionu si nyní může vyzkoušet veřejnost. Vstup je zdarma.

„Náklady na přípravu dráhy a následné úpravy ledu jsou minimální, tak samozřejmě nebudeme chtít vstupné ani po veřejnosti. Celý projekt stojí především na nadšení a ochotě lidí, kteří jsou do něj zapojení,“ uvedl Radim Technik, ředitel žďárské příspěvkové organizace Sportis.

Právě ta ovál u zimního stadionu provozuje a je také jedním z iniciátorům jeho aktuálního „zmrtvýchvstání“. Od doby, kdy se na něm naposledy bruslilo, už totiž uplynulo poměrně dost času. „Naposledy hasiči s jeho přípravou pomáhali před osmi lety,“ zmínil David Partl, velitel Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek.

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho využijí stovky bruslařů, prohání se po něm i kluci s hokejkami. Každou noc ledovou plochu, na níž v minulosti trénovala například i Martina Sáblíková, upraví rolba.
Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho využijí stovky bruslařů, prohání se po něm i kluci s hokejkami. Každou noc ledovou plochu, na níž v minulosti trénovala například i Martina Sáblíková, upraví rolba.
Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho využijí stovky bruslařů, prohání se po něm i kluci s hokejkami. Každou noc ledovou plochu, na níž v minulosti trénovala například i Martina Sáblíková, upraví rolba.
Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho využijí stovky bruslařů, prohání se po něm i kluci s hokejkami. Každou noc ledovou plochu, na níž v minulosti trénovala například i Martina Sáblíková, upraví rolba.
Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho využijí stovky bruslařů, prohání se po něm i kluci s hokejkami. Každou noc ledovou plochu, na níž v minulosti trénovala například i Martina Sáblíková, upraví rolba.
8 fotografií

Na dobu, kdy se po okruhu proháněly davy bruslařů, vzpomínali s nadšením rovněž účastníci nedělního pilotního provozu. „Jezdili jsme tady kdysi den co den, bylo to skvělé. Bruslení na rybníce je sice také fajn, ale večer je tam už tma, zatímco tady je dráha nasvícená. Jsem moc ráda, že se do toho Žďár zase pustil, je to skvělá tradice,“ říká třeba Jitka Studená, která pochválila i možnost zapůjčení hrazdiček pro malé děti.

Příznivci hokeje zase kvitují, že lze okruh křižovat i s hokejkami a puky, na rozdíl třeba od veřejného bruslení na zimním stadionu.

Do díla se dali hned po novoročním ohňostroji

Příprava ledové dráhy zabrala necelé tři dny a zahrnovala hned několik fází. „S myšlenkou jsme si pohrávali už přes vánoční svátky, když jsme viděli, jak vypadá předpověď počasí. Do díla jsme se pak pustili hned po novoročním ohňostroji, který se na oválu večer konal,“ popsal Technik.

Ihned po této velké akci následoval úklid. Potom na oválu upravil a srovnal podkladový sníh Josef Holemář z organizace Sportis. Ten na plochu u „zimáku“ vyjel se čtyřkolkou s válcem, který se používá i pro přípravu lyžařských tras. Po něm, ještě na Nový rok, nastoupili právě zámečtí hasiči.

V Třebíči ledují čtyřsetmetrový ovál, vymysleli k tomu i vlastní rolbu

„Na uválcovaný sníh jsme nastříkali vodu, čímž vznikla první, základová vrstva. Poté, co zmrzla, jsme další den přidali ještě druhou vrstvu,“ přiblížil Partl s tím, že vodu brala jednotka z blízké řeky Sázavy. Do cíle ji dopravila pomocí čerpadel.

„Pro hasiče je to i dobré cvičení. Naši strojníci si tak mohli vyzkoušet dálkovou dopravu vody, prověřit si své schopnosti, nabrat zkušenosti,“ shrnul velitel s tím, že zapojeno bylo zhruba dvanáct hasičů, kteří v součtu strávili touto činností kolem desítky hodin.

Každý večer po oválu krouží rolba ze stadionu

Třetí lednový den, poté, co čtyřkolka shrnula čerstvě napadaný poprašek sněhu, vyjela k finální úpravě rolba ze zimního stadionu. „Veřejnosti byl tak ovál k dispozici již v neděli odpoledne a musím říct, že účast nás velmi příjemně překvapila. Někteří nedočkaví bruslaři tam čekali už před otevřením. Odhadujeme, že v jednu chvíli tam jezdilo i několik stovek lidí,“ podotkl Technik.

Led měl dle jeho slov samozřejmě i nějaké vady, na světlo „vykouklo“ několik dutin a prasklin, ty ale budou provozovatelé postupně mapovat a „látat“ pomocí sněhu a vody. O zacelení plochy se pak stará rolba, jež pravidelně každý večer vyjíždí na okruh. „Pokud by napadal čerstvý sníh, odklidíme ho opět pomocí čtyřkolky,“ nastínil postup Technik.

Ve Žďáře opět mají rychlobruslařský ovál, už se na něm jely závody

Návštěvníci oválu mají k dispozici také toalety, a to z boční strany zimního stadionu. V tomto týdnu má přibýt rovněž stánek s občerstvením. „Stále ale platí, že s jídlem ani pitím se nesmí přímo na ledovou plochu,“ upozornil Technik a dodal, že kompletní provozní řád lze najít na webu organizace. Je také vyvěšený na několika místech přímo v areálu.

Zájemci si mohou bruslení užívat každý den, a to již od deváté hodiny ranní až do půl desáté do večera. Na své si tak přijdou jak rodiny s dětmi, tak i sportovní bruslaři. „Ovál bude během otevíracích hodin pro veřejnost uzavřen pouze v případě tréninků nebo akcí místního bruslařského oddílu. O tom ale budeme vždy předem informovat,“ uvedl ředitel Sportisu.

Bruslí se i na umělém kluzišti a na rybnících

333 metrů dlouhý okruh ale není jedinou možností, kde ve Žďáře nad Sázavou prohnat brusle. Lidé mají i nadále bezplatně k dispozici menší umělé kluziště v parku na Farských humnech, nebo mohou zamířit na zpoplatněné hodiny pro veřejnost přímo na zimním stadionu.

Ve stávajícím mrazivém počasí ale bruslaři hojně využívají rovněž řadu rybníků a dalších vodních ploch ve městě a jeho okolí. Bruslí se například na Pilské nádrži, na přehradě Staviště, na Konventském rybníce, Strži nebo na Velkém Dářku.

Upravená ledová kluziště, ovšem s výrazně menšími rozměry než ve Žďáře, pak mají v regionu k dispozici ještě třeba obyvatelé Hamrů nad Sázavou, Sněžného, Dalečína, Řečice nebo Borů.

Sněhové zpravodajstvíZobrazit

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Interaktivní výstava v kladenské knihovně představí Evropu dětem i dospělým

ilustrační snímek

Interaktivní výstava ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně představí Evropu dětem i dospělým skrz snímky fotografa Štěpána Hona a ilustrace Kláry Honové....

6. ledna 2026  11:57,  aktualizováno  11:57

Do Jeseníků se vydají vojáci z Česka i zahraničí na nejtěžší armádní klání

ilustrační snímek

Zdolávání skalní stěny, překonávání vodních a terénních překážek, ale i nouzové přespání v horském terénu či lyžařské dovednosti prověří poslední týden v lednu...

6. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Hasiči vynesli z hořícího domu seniorku, i přes rychlou pomoc na místě zemřela

Požár rodinného domu na Prostějovsku si vyžádal jednu oběť (6. ledna 2026)

U požáru rodinného domu v obci Hruška na Prostějovsku zasahovali v úterý kolem poledne hasiči. Z hořícího objektu vynesli vážně zraněnou seniorku, která i přes okamžitou pomoc záchranářů zraněním na...

6. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Záchranáři na severu Moravy ošetřili o Vánocích desítky zraněných sportovců

ilustrační snímek

Záchranáři v Moravskoslezském kraji ošetřili o vánočních prázdninách téměř 50 lidí, kteří se zranili při provozování zimních sportů. Mezi zraněnými bylo 20...

6. ledna 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dolní Lutyně chce,aby kraj zamítl změny územního rozvoje týkající se gigafactory

ilustrační snímek

Obec Dolní Lutyně na Karvinsku, v jejímž katastru stát plánuje továrnu na výrobu baterií do elektroaut, chce, aby krajské zastupitelstvo zamítlo změnu zásad...

6. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

Rulík míchá zlatý olympijský tým: 19 mistrů světa a návrat Hertla s Hronkem

Radim Rulík, hlavní trenér české hokejové reprezentace

Česká hokejová reprezentace už zná většinu jmen pro olympijský turnaj v Miláně. Hlavní kouč Radim Rulík vsadil na osvědčené šampiony z domácího mistrovství světa i na hvězdy NHL. V nominaci nechybí...

6. ledna 2026  12:55

Ve vyškovské škole několik dní ve velkém uniká voda, do pátku musí zavřít

Základní škola Vyškov v Tyršově ulici

Jen co se žáci Základní školy Vyškov v Tyršově ulici vrátili po vánočních prázdninách do lavic, čeká je další volno. Specialisté totiž v prostorách školy zjistili obrovský únik vody, který trvá už...

6. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Univerzita obrany a Explosia spojí síly pro rychlejší obranné inovace

Univerzita obrany a Explosia spojĂ­ sĂ­ly pro rychlejĹˇĂ­ obrannĂ© inovace

Univerzita obrany a pardubická společnost Explosia vytvoří týmy, které budou spolupracovat na obranných projektech. Rychlost reakce na geopolitické hrozby je...

6. ledna 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Návštěvnost jihočeských památek ve správě NPÚ stoupla o sedm pct na 801.416 lidí

ilustrační snímek

Hrady a zámky v Jihočeském kraji, které spravuje Národní památkový ústav (NPÚ), loni navštívilo 801.416 lidí. V porovnání s rokem 2024 jich bylo o sedm procent...

6. ledna 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

VIDEO: Hlídka přistihla sprejera v akci, útěk mu překazil hbitý policista

Pražští policisté zadrželi sprejera přímo při činu.

Pražští policisté zadrželi devětadvacetiletého muže, který v sobotu večer poškozoval sprejovanými nápisy rozvaděče v centru metropole. Dopaden byl přímo při činu hlídkou z místního oddělení Zahradní...

6. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V ulicích je tma, stěžují si lidé. Opava po kritice upraví nové veřejné osvětlení

Obyvatelé Opavy si stěžují na nedostatek světla v nočních ulicích.

Opavští doplňují a upravují veřejné osvětlení poté, co loni z necelé poloviny vyměnili sodíková svítidla za LED zdroje. Vedení města k tomu donutila kritika obyvatel i vlastní obhlídka ulic. Nové...

6. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho...

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina...

6. ledna 2026  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.