Domy by do Dukovan mohly vozit kamiony, firma chce stavět ubytovny i kanceláře

V srpnu se uskutečnila mohutná logistická operace. Z Havlíčkova Brodu byl při ní v několika dnech do Bohumína přepraven celý nový administrativní pavilon nemocnice. Složen byl z bloků, takzvaných modulů. Ty byly vyrobeny a sestaveny v brodském závodě firmy. Následně naložené na celkem 28 kamionů putovaly na severní Moravu. Tam pak dělníci bloky opětovně sestavili.
A přesně tak by se v budoucnu mohly vozit i domy související s dostavbou Dukovan a příchodem tisíců pracovníků. Mohly by tak vznikat nejen ubytovny pro dělníky, kanceláře a zázemí pro stavební firmu i investora, ale i třeba nová centra služeb pro obce a města v okolí elektrárny. To jsou třeba nové školy, lékařská střediska nebo další provozovny.
Jednáme, připravujeme výrobní kapacity a zkoumáme veškeré možnosti. Ambice máme velké, ale vše je teprve v počátcích a nic zatím není podepsaného.
Roman Strykjednatel společnosti
Tímto způsobem se na rozšiřovaní kapacit jedné ze dvou českých jaderných elektráren chce podílet společnost ModulLine, jež spadá pod skupinu H3 ateliér. „Počítá se s vybudováním ubytovacích a doprovodných v kapacit až pro šest tisíc osob do roku 2034,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Jan Knotek.
Právě koncem letošního roku a na počátku toho příštího ModulLine očekává uzavírání dohod a posun v dosavadních jednáních. „Korejská strana dosud neměla stanovenou organizační a dodavatelskou strukturu, na obcích se čekalo na volby a ustavení nových zastupitelstev. Ta končící už nechtěla přijímat zásadní strategická rozhodnutí,“ popsal jednatel společnosti Roman Stryk.
Korejci už firmu navštívili
ModulLine už je několik měsíců v kontaktu s korejskou stranou. Její zástupci už dokonce během letních měsíců areál havlíčkobrodské firmy navštívili. A – alespoň dle vyjádření představitelů českých partnerů – odjížděli velmi spokojeni.
„Návštěva otevřela prostor pro další jednání o možné budoucí spolupráci,“ naznačil Knotek. „Zároveň korejskou návštěvu vnímáme jako významné potvrzení toho, že české firmy dokážou nabídnout konkurenceschopná řešení i pro projekty mezinárodního významu,“ dodal obchodní ředitel firmy.
Při návštěvě ModulLine představil výrobní a technické možnosti svých domů, ukázal zázemí a objasnil postup přípravy i samotné montáže. „Díky vlastnímu projekčnímu oddělení, výrobním kapacitám a týmu více než 50 odborníků dokážeme realizovat individuální stavby i rozsáhlé projekty na klíč,“ zmínil Knotek.
Korejská delegace si prohlédla budovu bohumínské nemocnice, v tu dobu těsně před dokončením. Podívala se do hotelového modulu určeného pro ubytovací zařízení a obdivovala i soběstačnou stavbu ModulCont Mini.
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„Velkou pozornost vzbudily zejména možnosti rychlé výstavby ubytovacích kapacit, vysoký stupeň prefabrikace a flexibilita modulárních systémů,“ konstatoval Jan Knotek.
Kdy se dají věci do pohybu?
Jak úspěšné období havlíčkobrodskou firmu čeká, ukážou další týdny a měsíce. Jednání totiž neprobíhají jen se stavitelem elektrárny, ale také s investorem, jímž je společnost ČEZ, a celou řadou okolních měst a obcí.
„Jednáme, připravujeme výrobní kapacity a zkoumáme veškeré možnosti. Ambice máme velké, ale vše je teprve v počátcích a nic zatím není podepsaného. Věříme, že nejpozději začátkem příštího roku se dají věci víc do pohybu,“ poznamenal Roman Stryk.
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Nemocniční pavilon staví na dvoře své firmy. Na místo ho převeze 28 kamionů
Stavby společnosti ModulLine jsou založené na jednotlivých blocích velikostí podobných přibližně lodním kontejnerům. Dům vzniká jejich přípravou a úpravou přímo na dvoře havlíčkobrodské firmy. Ocelovou konstrukci výrobce doplní o izolace, stěny, povrchy, rozvody i třeba okna a dveře. Z modulů budovu sestaví na svém dvoře.
Po dokončení moduly rozebere a po jednom převeze na místo stavby. Tam už stačí moduly pospojovat. Pro investora je stavba daleko rychlejší, k instalaci může dojít ihned po obdržení stavebního povolení. Staveniště není zabráno na dlouhou dobu a navíc je celá zakázka až o třetinu levnější oproti klasic