Neobvyklé pojmenování nové bytovky je vlastně zkratka. Znamená komunitní dům seniorů.
„Naší původní myšlenkou bylo, že by dům sloužil pro občany, kteří dosud žili v této lokalitě Havlíčkova Brodu - tedy na Škvárovně a Vysočanech - a chtějí užívat důchod v poklidném a bezstarostném prostředí, kde nebudou muset řešit starosti spojené s údržbou vlastní nemovitosti,“ vysvětluje Jana Lajnerová, členka představenstva společnosti PD REAL, jež bytovku stavěla.
Pro seniory je celá stavba zároveň uzpůsobena. Dům je bezbariérový, nájemníkům je k dispozici velký výtah, kam se vejdou i vozíčkáři. Jsou použity širší dveře, více místa je v koupelnách, kde jsou i sprchové kouty. Investor slibuje v případě potřeby ve spolupráci s brodskými sociálními službami zajištění celodenní péče.
Bytovka má tři podlaží, je v ní celkem 21 menších bytů 1+kk či 2+kk. Tři největší z bytů lze dodatečně doplněním příčky zvětšit na 3+kk. Byty jsou o ploše od 32 do 79 metrů čtverečních. V patrech má každý minimálně jeden balkon, ke každému je k dispozici i parkovací stání.
Investorská společnost nebude byty prodávat. Budou sloužit k pronájmu. Jeho výše se odvíjí od velikosti a pohybuje se od sedmi do zhruba sedmnácti a půl tisíce korun za měsíc. „Nájem je stanoven pod hranicí běžného tržního nájemného,“ zdůraznila Lajnerová.
Dříve čistička osiv a betonárna, dnes bydlení
Dům stojí na poměrně neobvyklém místě. Vyrostl v ulici U Topíren, v zadní části dvora areálu, který v minulosti sloužil k úplně jiným účelům. „Původně jako čistička osiv, následně jako výroba betonových prefa dílců,“ zmínila Jana Lajnerová.
Den otevřených dveří v bytovce KODUS
Případní zájemci se do nové bytovky mohou přijít osobně podívat. PD REAL ve středu 29. října od 13 hodin pořádá den otevřených dveří. Nové byty bude možné si prohlédnout, zástupci investora přímo na místě podají podrobné informace. Ostatně, základní poznatky je možné načerpat už nyní na webových stránkách kodushb.cz.
Snahou její společnosti je už několik let celý areál přebudovat a dát mu modernější podobu i funkci. Místo průmyslové výroby nepříliš vhodné pro okraj vilové čtvrti tak vzniká nabídka služeb a bydlení. Časem by zde mohly najít sídlo i vybrané sociální služby. Zpříjemnit bydlení by tu měly i sadové a parkové úpravy, rovněž i posezení před domem, jež je obyvatelům k dispozici.
Samotná výstavba bytovky již byla dokončena. První nájemníci by se mohli stěhovat hned zkraje listopadu. Ačkoliv se investor netají, že cílí hlavně na seniory, zbývající kapacitu bytovky doplní zájemci z řad dalších občanů či mladých rodin.
Zaplňování bytů se však bude řídit několika podmínkami, které je nutné splnit. Na webových stránkách majitel například upozorňuje, že úspěšný zájemce nesmí vlastnit jinou nemovitost určenou k bydlení, případně být členem bytového družstva. Zároveň nesmí mít dluh vůči městu a nesmí proti němu být vedeno exekuční řízení.
V posledních letech se postavily stovky bytů
Aktivitu společnosti PD REAL vedení města vítá s velkým nadšením. „Investor nás informoval už na počátku záměru a jsme moc rádi, že se mu to podařilo dotáhnout do konce,“ říká starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Ocenil, že je projekt zaměřen na seniory a že spojuje soukromý sektor s městskými sociálními službami.
Podle jeho slov dokončení další bytovky jen dokazuje, jak velký rozmach co se týče stavby nových bytů Brod v současné době prožívá. V posledních pěti letech se podařilo dotáhnout hned několik soukromých developerských projektů. Bytové domy vyrostly mimo jiné v Čechovce, na Žižkově nebo na Výšině. Řádově šlo o nižší stovky nových bytů a prakticky všechny se okamžitě podařilo prodat. Připravené už jsou další projekty.
Čtyři stovky příhozů a rekordní ceny. E-aukci pozemků si radnice pochvaluje
„Nemusí to vždy být zrovna město, kdo je oním stavitelem. Musí ale nastavit a zajistit podmínky, které soukromým investorům a developerům výstavbu umožní a co nejvíce usnadní. A to se nyní v Brodě daří,“ konstatoval starosta.
Za velké plus projektu KODUS považuje i fakt, že jde o nájemní bydlení. Takové projekty ve městě nevznikly, až dosud byly veškeré nové byty určeny především k přímému prodeji. „Jsou lidé, kteří nedosáhnou na drahé hypotéky nebo byt prostě jen z nejrůznějších důvodů vlastnit nechtějí. Ti budou mít konečně možnost v Brodě získat nové bydlení,“ podotkl Zbyněk Stejskal.
Nová bytovka KODUS vyrostla ve čtvrti, které se říká Škvárovna.
