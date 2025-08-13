„Já jsem v šoku. To asi nikdo nečekal. Jsem skutečně obrovsky překvapen, kolik jsou lidé ochotni dát za pozemek v Havlíčkově Brodě,“ kroutil hlavou realitní makléř Milan Šedý, když sledoval probíhající elektronickou aukci.
O pozemek číslo 14 se přebíjelo hned sedm zájemců. Všichni opakovaně zvyšovali své nabídky. Nakonec se cena za maličký pozemek o ploše 294 metrů čtverečních zastavila na hodnotě 2 301 000 korun. To je 7 827 korun za metr, absolutně nejvíc, kdo kdy za stavební parcelu v Brodě zaplatil. Zajímavé je, že sousední parcely vyšly nové majitele až o půl milionu levněji.
„Nechápu to. Asi zájemce o pozemku číslo 14 ví něco, co jiní ne. Třeba pod ním leží naleziště ropy,“ usmál se Šedý.
„Také netušíme, proč zrovna o tento pozemek uprostřed řadovky byl takový zájem. Je vidět, že každý pozemek je jedinečný,“ poznamenala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).
Po parcelách je hlad, i když nejsou ideální
Členové vedení města si ale mnou ruce. Prodej pozemků formou elektronické aukce se vydařil nad očekávání. Vždyť do středečního dopoledne, třináct dní od spuštění, se podařilo rozprodat šestnáct z jednadvaceti nabízených parcel. A pouze jednu z nich za vyvolávací cenu. U všech ostatních zvedaly cenu příhozy.
„Je vidět, že v Havlíčkově Brodě je po parcelách obrovský hlad. Je jich tu strašně málo. Navíc to zjevně jsou na dlouhou dobu poslední městské parcely s dochozí vzdáleností do centra města,“ snažil se najít vysvětlení Milan Šedý.
Havlíčkův Brod není pro chudé. Ceny městských pozemků zaskočily i makléře
Z překvapení však nevychází také z toho důvodu, že lokalitu osobně dobře zná. A za úplně nejideálnější místo pro klidné bydlení ji nepovažuje. Pozemky jsou totiž směrem ke koupališti velmi svažité. Navíc se nacházejí těsně nad skateparkem a právě koupalištěm. Obě plochy bývají v létě a přes den plné ne zrovna tichých dětí. A hned vedle vede frekventovaný severovýchodní obchvat. Pikantní je, že Ředitelství silnic a dálnic ho před dvěma lety nechalo osadit protihlukovou stěnou. Ta však vede jen podél sídliště Výšina
Na lokalitu radnice navíc uplatňuje přísný regulační plán, jemuž se stavebníci budou muset podřídit. Parcely si zatím nelze ani prohlédnout, teprve před pár týdny začala jejich příprava. Dokončeny mají být do poloviny příštího roku.
Zájemci mají cenový strop, na velikosti nezáleží
„Také je otázka, kolik ze zájemců je fyzických osob a kolik právnických, které třeba pozemky či dokončené domy hodlají dále prodávat. Víme, že v Česku se šedesát procent bytů prodá nikoliv na bydlení, ale na investice. Řadové domky mají k bytům blízko. Aby to nebyl podobný případ,“ přemýšlí realitní makléř.
Radnice nechala elektronickou aukci skutečně otevřenou všem, tedy jak fyzickým, tak právnickým osobám. Ve smlouvách ovšem chce všechny nové majitele přimět k tomu, aby postavili co nejdřív. „Zatím je aukce anonymní, ani já nevidím, kdo je zájemcem. Veřejně bude nové majitele schvalovat zastupitelstvo. Teprve tam uvidíme, kdo je získá,“ podotkla Rothbauerová.
Takto byly pozemky Na Nebi rozebrané ve středu dopoledne. U červených už byla aukce uzavřena, na modré bylo možné ještě přihodit. U největších pozemků číslo 21 a 22 tak do té doby neučinil nikdo. Za to o zdánlivě obyčejnou parcelu číslo 14 se strhl boj, který vyšponoval cenu až k osmi tisícům korun za metr.
Dvě největší parcely z jednadvaceti nabízených však na první zájemce i po dvanácti dnech čekaly, do úterního odpoledne na ně neklikl nikdo. Pozemky o ploše 775 a 861 metrů čtverečních jsou ze všech nabízených největší. Nominálně jsou tudíž nejdražší, vyvolávací cena je 3,6 a 4 miliony korun.
„Zdá se, že to už je asi moc. Lidé si raději koupí drahý, ale menší pozemek, kolem dvou milionů korun, než aby počítali cenu za metr. Zkrátka mají nastavený strop za parcelu a na její velikosti jim už tolik nezáleží,“ hledá vysvětlení Milan Šedý.
Čistý proces bez nátlaku a emocí, rozhoduje trh
Podle místostarostky bude elektronická aukce otevřená do doby, než se i oba zbývající pozemky podaří prodat. Žádná sleva nebo speciální pobídka se nechystá, neexistuje ani termín, do kdy musí být prodáno.
Vedení města si nepochvaluje jen výsledek, ale i samotnou formu elektronické aukce. Pro prodej městského majetku ji radnice zvolila vůbec poprvé v historii.
„Je to naprosto čistý proces, průhledný, rozhoduje pouze trh. Každý účastník vidí cenu, má 24 hodin na rozmyšlení si, zda přihodí. Navíc celý systém zatím běží bez technických závad, nikdo si na nic nestěžoval, aukce ihned od začátku nabrala dynamiku,“ hodnotí místostarostka.
Její snahou bude, jestliže město bude i v budoucnu prodávat nejen parcely, ale jakýkoliv jiný majetek, opět prosadit elektronickou aukci. K té stačí účastníkům jen počítač a přihlášení identitou občana nebo bankovní identitou. Nemusí chodit na úřad, nemusí doručovat obálky, nemusí se účastnit jakéhokoli sezení. Mohou nabídku odeslat třeba z Karibiku. Na každé zvýšení příhozu mají 24 hodin, tudíž nejsou tlačeni do okamžitého rozhodování v emocích a pod tlakem.
Stavět se bude na místě zahrádkářské kolonie
V lokalitě Na Nebi, jež se nachází přímo naproti domu pro seniory v Reynkově ulici, bývala po desítky let zahrádkářská kolonie. Před pěti lety radnice i přes protesty desítek jejich uživatelů končila nájemní smlouvy a postupně nechala zlikvidovat všechny zahrádky včetně chatek.
„Už v roce 2005 jsme rozhodli o postupném utlumování zahrádek a věnování lokality pro bydlení. Nájemcům jsme pravidelně opakovali, že se tu jednou bude stavět. Všichni o tom dlouho dopředu věděli. Teď ta doba nastala,“ vysvětloval tenkrát místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
Zahrádkáři v brodské kolonii zasázeli naposledy, na podzim musejí odejít
Na místě by mělo vyrůst celkem 27 řadových domků. Parcely pro 21 z nich připraví město. Jde o ty, které se nyní prodávají. Prodej zbylých šesti si řeší soukromý investor, jenž na přípravě lokality s městem spolupracuje a který část plochy vlastní.
Pro nejbližší roky je to skutečně poslední várka stavebních parcel, které město připraví. Do budoucna se chystá výstavba na dnešních polích nad psychiatrickou léčebnou. Dál než do stadia úvah a plánování se však záměr zatím neposunul.
„Vůbec nedovedu odhadnout, kam se tam může cena vyšplhat. Je otázka, kdy lokalita bude vůbec připravená a kolik pozemků město nabídne. Pokud tu zájem stavět potrvá, neobjeví se jiný projekt a stát bude i nadále podmínky pro vyčleňování stavebních parcel zpřísňovat, může cena opět vystřelit do závratných výšin,“ zkusil si zaspekulovat Milan Šedý.