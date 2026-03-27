„Máme svá místa v okolí Koroužného, což je naštěstí jen pár kilometrů od našeho domova, potom ještě nedaleko Jihlavy. Sklízíme rok co rok zkraje dubna. Letos mi ale přijde, že ‚medvěd‘, jak bylince doma přezdíváme, vyrašil o něco dříve,“ popsala Anežka Forstová, dlouholetá příznivkyně medvědího česneku z Bystřice nad Pernštejnem.
Sběračka poprvé vyrazila na obhlídku terénu už minulý víkend, kdy ale byly zelené lístky ještě poměrně malé. Jako hlavní sezonu tedy vidí nadcházející dny a dobu kolem Velikonoc.
„Záleží na konkrétním místě, kolik je tam stínu, jaký je to svah a nadmořská výška. Ovšem jak začne česnek kvést, už listy netrháme - chuť ztrácí na intenzitě a někdy je až lehce nahořklá,“ podotkla žena.
Bylinku, jež chutná podobně jako klasický česnek, ovšem jemnější a s mírnější pálivostí, zpracovává tak, jako asi většina lidí - na oblíbené pesto. Omyté listy stačí rozmixovat s kvalitním olejem, solí a případně i ořechy či parmazánem. Část úlovku si rodina také mrazí.
|
„Jeden rok, kdy už česnek začínal kvést, jsme zkoušeli i zavařit poupata do octa à la kapary, se špetkou chilli. Bylo to vynikající, ale trhání poupat je docela pracné. Navíc člověk chce samozřejmě nechat nějaké rostliny i vykvést, aby se mohly dál šířit,“ popsala Forstová.
Přírodní antibiotikum, které stimuluje játra
Spektrum využití této jarní byliny je velmi široké. A ne každý ví, že krom výrazné a svěží chuti má i řadu přínosů pro zdraví.
Česnek medvědí
„Medvědí česnek je bylina považovaná za přírodní antibiotikum a cenné jsou i jeho antioxidační účinky. S nadcházejícím jarem má naše tělo tendenci se přirozeně zbavovat nahromaděných toxinů a medvědí česnek v takovou chvíli detoxikaci ještě podpoří. Stimuluje totiž funkci jater a ledvin, čímž pomáhá škodlivé látky z těla vyloučit,“ popsala Věra Strnadová, žďárská průvodkyně vědomou výživou a ájurvédou, která je mimo jiné i autorkou kuchařky Vtipné kaše či e-booku Lehkost na talíři a v těle.
Doplnila, že medvědí česnek má díky obsahu síry, ale i dalších látek, rovněž příznivé účinky na snižování hladiny cholesterolu a krevního tlaku, což zlepšuje zdraví srdce a cév.
A jak jej v kuchyni ještě využít? Klasikou je už zmíněné pesto, které dokáže z obyčejných těstovin vykouzlit originální a zdravý oběd.
„V kuchyni ale oceníte příjemnou česnekovou chuť této ‚léčivky’ také v pomazánkách, nádivkách, salátech nebo v polévkách. Ideální je konzumovat jej čerstvý. Sušením se obsah účinných látek snižuje, ale chcete-li si medvědí česnek uchovat na delší dobu, sušení se nevyhnete,“ radí Strnadová.
Milovníci pálivých zelených listů, jež rostou hlavně ve stinných, listnatých či smíšených lesích nebo i v parcích, by však měli k jejich trhání přistupovat rozumně, aby po nich nějaká zeleň ještě zbyla.
Plnit igelitky a batohy už je trochu moc
V přírodě pravidelně potkává další sběrače právě i Anežka Forstová. Často podle ní směřují třeba do kopců kolem Štěpánova nad Svratkou na Bystřicku, který je v tomto ohledu také vyhlášený.
„Bohužel, někdy člověk vidí, jak lidé táhnou narvané igelitky i batoh, což mi nepřijde v pořádku. Tolik snad nemůže nikdo sám spotřebovat,“ míní žena.
|
Ke střídmému přístupu a zvážení, kde vůbec sbírat, vybízejí rovněž ochranáři. I na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy se totiž medvědí česnek vyskytuje v řadě lokalit.
„Největší populace je v Národní přírodní rezervaci Ransko, mezi další lokality patří Přírodní rezervace Ranská jezírka, okolí Studnic u Hlinska nebo Přírodní rezervace Volákův kopec u Kameniček,“ vyjmenovala za Agenturu ochrany přírody a krajiny Zdeňka Přikrylová, botanička Regionálního pracoviště Vysočina.
V rezervacích je trhání byliny zakázáno
V Národní přírodní rezervaci či Přírodní rezervaci by veřejnost měla na sběr zapomenout zcela - zákon tam přísně zakazuje trhat veškeré rostliny, stejně jako sbírat lesní plody. Za porušení hrozí nemalé pokuty.
„V ostatních částech CHKO není sběr přímo zakázaný, ale i tak pro něj platí určitá pravidla. Jednak plynoucí z takzvané obecné ochrany rostlin, ukotvené v zákoně, a také z faktu, že česnek medvědí je zařazen na Červený seznam chráněných druhů jakožto vzácnější taxon,“ upřesnila Přikrylová.
|
Pokud už se tedy podle ní někdo pro tuto bylinu do přírody vydá, měl by ji trhat šetrně, aby mohla dál růst a množit se. „Ideálně odstřihnout jen dva tři lístky z jedné rostliny - a nikdy nevytrhávat rostlinku i s cibulkou,“ upozornila botanička. Také množství musí být rozumné, pouze pro vlastní potřebu.
Pozor na záměnu s jedovatým ocúnem
Za medvědím česnekem by také měli vyrážet jen ti, kteří jej bezpečně poznají. Záměna je možná s jedovatým ocúnem jesenním, jenž sice kvete až na podzim, ale jeho listy se objevují už zjara, nebo s rovněž jedovatou konvalinkou. Hlavním vodítkem je česneková vůně, ale i prostředí, v němž byliny rostou.
Kdo si na „medvěda“ netroufá, může ale sáhnout i po jiné jedlé flóře. „Brzy na jaře se dá sbírat první jedlý plevel - bršlice kozí noha, nebo třeba ptačinec prostřední zvaný žabinec. Obě jsou to byliny močopudné, bohaté zejména na vitamín C,“ zmínila Strnadová.