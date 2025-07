Městu taková služba dlouhodobě chybí a lidé musí spoléhat na místa v okolí. A těch moc není.

„U veřejnosti to má velice kladný ohlas. A pro město je to po letech snažení projekt, který tu opravdu hodně potřebujeme,“ řekl bystřický starosta Martin Horák.

Bystřicko podle něj patří právě mezi části Vysočiny, kde jsou kapacity těchto služeb – domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem – nedostačující. „Zařízení v Mitrově a Moravci nestačí, jsou tam dlouhé čekací lhůty, lidé byli ‚ve frontě‘ třeba rok,“ konstatoval Horák.

Své pobytové zařízení pro seniory nebo osoby trpící Alzheimerovou nemocí město nemá, funguje tam pouze dům s pečovatelskou službou. Do něj navíc mohou být klienti umístěni jen na přechodnou dobu.

„Dlouho jsme tak sháněli investora, který by nějaké takové zařízení v Bystřici postavil a provozoval. Až s touto firmou se to povedlo,“ podotkl starosta s tím, že Penta staví na pozemcích, jež pořídila právě od města.

Bílá kniha – manuál sociálních projektů

Domov, kde je teď v plném proudu budování prvních podlaží, by měl být dokončen a uveden do provozu už v polovině roku 2026. „Bude to přelomová stavba v historii firmy a možná i celého segmentu sociálních služeb v Česku,“ nastínil Vladislav Podracký, mluvčí skupiny Penta Hospitals. Půjde totiž o vzorový domov, který předznamenává podobu všech budoucích vlastních sociálních projektů Penty v republice. A to jak z hlediska architektury, tak úrovně péče.

Tým investora chystal několik let takzvanou Bílou knihu – jakýsi vlastní standard, jak by mělo vypadat ideální pobytové zařízení pro z jejich klienty. V potaz se bral každý detail budovy, firma při přípravě spolupracovala i s Českou alzheimerovskou společností. „Zaměřili se například na to, jak domov přizpůsobit lidem žijícím s demencí a sladit architekturu i barvy tak, aby jim to co nejvíce usnadnilo orientaci i život v domově,“ popsal Podracký.

Manuál řeší rovněž rozvržení místností pro personál nebo technické a bezpečnostní prvky, jako jsou třeba moderní vzduchotechnika, fotovoltaické systémy, požární signalizaci či kamerové systémy.

Bystřický objekt bude celý bezbariérový a v jeho a dvoulůžkových pokojích nalezne zázemí až 112 ubytovaných. „Budova bude provozně rozdělena do čtyř samostatných sekcí s cílem poskytnout klientům co nejvíce domácí prostředí. I proto budou mít například pokoje v přízemí domova přímý přístup na zahradu. Ta bude zároveň sloužit jako zázemí pro aktivizační práci s klienty nebo pro kulturní a společenský program,“ dodal Podracký.