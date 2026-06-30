Bystřice nad Pernštejnem má kolumbárium v podobě křišťálového stromu vzpomínek

Na městském hřbitově v Bystřici nad Pernštejnem budou moci lidé uložit urny s popelem zemřelých do "kořenů" stromu vzpomínek, který má svítící křišťálové lístky. Na 15 metrech čtverečních se tam dá uložit 600 uren a do centrálního úložiště vsypat popel až pěti stovek zemřelých. Město s 8000 obyvateli za netradiční kolumbárium doplněné elektronikou zaplatilo okolo šesti milionů korun. Urny by do něj mohly být ukládané od září. ČTK to při dnešním představení stromu vzpomínek řekl starosta města Martin Horák (nestraník) a zástupce dodavatelské firmy.
Hřbitov je ve městě a sevřený silnicemi. Radnice hledala způsob, jak připravit co nejvíc míst pro uložení uren, protože pohřby žehem převládají nad uložením rakví do hrobu. Starosta mezi lidmi nezaznamenal, že by netradiční kolumbárium vyvolávalo kontroverze. Podotkl, že pozůstalí si mohou vybrat, jestli zvolí strom vzpomínek nebo klasické úložiště. "My pokračujeme v tvorbě urnových hrobů i urnových schránek," uvedl. Urnové schránky jsou v kamenné zídce, která tvoří oplocení hřbitova.
Křišťálový strom vzpomínek už je dva roky v Mariánských Lázních. Bystřice nad Pernštejnem zvolila koncept společnosti Memory Crystal z České Lípy jako druhá v Česku. "Máme domluvených zhruba 15 projektů, které jsou v nějakém stadiu rozpracovanosti," řekl ČTK provozní ředitel Lukáš Illek.
Nové bystřické pietní místo je strání a zelení oddělené od okolních hrobů. Strom je v proskleném atriu, který v nejvyšší části měří přes čtyři metry. Pod povrchem je umístěných 120 nerezových tubusů, do každého lze vložit pět uren. Na větvích stromu je 600 skleněných lístků, ke každé urně jeden. Při pohřbu budou nahrazené novými, které mohou obsahovat i trochu kremačního popela, pokud to budou pozůstalí chtít. Vypískované na nich může být jméno zemřelého s daty.
U vstupních dveří atria je tablet, do něhož mohou pozůstalí nahrát jméno zesnulého, fotografie i životopis. Ti, kteří budou mít přístup do systému, tam mohou psát i vzkazy. Pomocí tabletu nebo mobilní aplikace mohou svůj lísteček rozsvítit tak, aby pulzující světlo připomínalo hořící svíčku. Jinak má strom nastavené barevné scenérie podle ročních období, například modré světlo pro zimu. Na spotřebu elektřiny podle Illeka kolumbárium není náročné, protože používá chytré čipy a LED technologie.