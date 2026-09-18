Bystřice nad Pernštejnem otevře novou sokolovnu, v Ledči letos skončí opravy

Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku otevře v říjnu novou sokolovnu. Postavená byla na místě původní sokolovny, již dalo město kvůli špatnému stavu zbourat. Novostavba bude sloužit sportovcům a také jako dům dětí a mládeže. Na projekt za 73 milionů korun bez daně z přidané hodnoty dostalo město 25 milionů korun z krajského dotačního programu. Rekonstrukce sokolovny v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku by měla skončit ke konci letoška, zhruba po dvou letech. ČTK to dnes řekli starostové.
Ledečská radnice proměňuje sokolovnu na Tyršově nábřeží v kulturní dům. Budova byla v horším stavu, než se původně čekalo. "Zastihla nás dřevomorka a další věci, tím se to všechno zkomplikovalo," řekla starostka Hana Horáková (bezpartijní). Náklady na tuto stavbu převýší 70 milionů korun. Radnice pětitisícového města převzala od Sokola skoro stoletou sokolovnu před několika lety, potřebovala celkovou rekonstrukci. Město ji hradí samo.
Novou bystřickou sokolovnu si lidé budou moci prohlédnout den před začátkem komunálních voleb. Starosta osmitisícového města Martin Horák (nestraník) řekl, že otevření bylo naplánované na Památný den sokolstva připadající na 8. října. "Ten termín jsme měli vybraný už na začátku stavby, to ještě nebyl dán termín voleb," uvedl. Práce se chýlí ke konci. Starosta nevyloučil to, že po otevření bude ještě potřeba dokončit nějaké venkovní úpravy. Uživatelé budou novou budovu zabydlovat postupně.
Sokolovna byla v Bystřici nad Pernštejnem podle dostupných údajů otevřena v roce 1934. Využívaná v minulých letech byla, dokud to bylo možné, pak už byla prázdná.