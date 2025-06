Příběh začal před necelými třemi týdny, kdy se ukázalo, že samce čápa bílého srazilo auto a zahynul. Samice zůstala na hnízdě sama se třemi mláďaty, která ještě potřebovala intenzivní péči. „Loni vychovali naši čápi čtyři malé a letos taková tragédie,“ povzdechla si Mirka Brázdová na sociálních sítích.

Situace na hnízdě nebyla obyvatelům Štoků lhostejná, a tak zavolali na pomoc záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Pavlově. „Tím, že čáp zahynul vinou člověka a viděli jsme, že se matka snaží o mladé pečovat, bylo jasné, že je třeba pomoci,“ vysvětlil vedoucí stanice Zbyšek Karafiát.

Původně si pracovníci stanice mysleli, že budou rodinku přikrmovat na hnízdě. Samice čápa bílého však nabízenou potravu odmítala. Také se ukázalo, že čápata jsou ještě hodně malá. „Potřebovala ještě teplo od matky. Protože se samice v zahřívání mláďat nemohla střídat s partnerem, nemohla tak často létat pro potravu, jak by bylo zapotřebí. Ani počasí nebylo v té době příznivé,“ popsal vedoucí stanice.

Varianty byly dvě. „Buď odebrat všechna tři mláďata a odchovat je v záchranné stanici, nebo se pokusit o komplikovanější možnost a zkusit je později navrátit do hnízda. Vždy je totiž lepší, když jsou mláďata vychována rodiči. Proto jsme se rozhodli, že dvě čápata dočasně odebereme a budeme o ně pečovat u nás, a až povyrostou, pokusíme se je vrátit zpět do hnízda, kde jsme samici jedno mládě ponechali,“ vylíčil Karafiát.

Zapojila se kominická firma, půjčuje plošinu

Jak zdůrazňuje, velkou výhodou při celé záchranné operaci byla ochota místních a fakt, že mají svou čapí rodinku rádi. „Díky místnímu Kominictví Volše máme dokonce k dispozici vysokozdvižnou plošinu a můžeme se tak lehce dostávat na hnízdo. Plošinu nám půjčují úplně zdarma,“ ocenil vedoucí stanice spolupráci a dodal, že lidí, kteří se aktivně o dění na štockém čapím hnízdě zajímali, bylo mnohem více.

Dvě odebraná čápata v záchranné stanici posledních čtrnáct dní nabírala potřebné síly a rychle rostla. „Dostávala směs, kde byly drobné rybky, křečci, myši. Největší podíl představovala jednodenní kuřata,“ představil Karafiát čapí jídelníček.

Stravu na přilepšenou dostává na krmných místech i čapí máma. Zpočátku ji ale odmítala. „Proto jsme každý druhý den jezdili s plošinou na hnízdo a potravu tam nechávali. Jakmile se s nabízenou stravou seznámila, začala ji přijímat a následně si začala brát i nabízenou potravu mimo hnízdo. Zároveň lovila a pečovala o mládě na hnízdě, kterému se rovněž dařilo,“ popisuje vedoucí stanice.

Poprvé se podařilo mláďata vrátit na hnízdo

Koncem minulého týdne nastal čas, kdy se dvě odebraná mláďata vrátila zpět do hnízda za svou rodinou. Na cestu dostala čápata ornitologické kroužky. „Hnízdo průběžně sledujeme a vypadá to, že je vše v pořádku. Pomáhat s přikrmováním budeme do doby, než začnou samy létat,“ vysvětlil Zbyšek Karafiát a dodal: „Každý rok řešíme nějaké případy ohledně čápů, ale tohle je vůbec poprvé, kdy se nám je podařilo vrátit na původní hnízdo.“

Na něj bedlivě dohlížejí i místní. „Každý den chodím okolo a dívám se, jak se jim daří. Zatím to vypadá dobře. Matka se snaží krmit, necháváme jim tam i potravu. Mladí už na hnízdě třepetají křídly. Je radost se na to dívat,“ těší Jiřího Dáňu ze Štoků.

Čápi se do městyse pravidelně vracejí už řadu let. Dříve měli hnízdo na komíně hostince. Později jim místní pro hnízdění připravili sloup.

Stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku přijala v minulém roce 1 644 zraněných, nemocných nebo oslabených zvířat, což je zatím nejvíc v její historii. V porovnání s rokem 2023 se počet zvýšil o více než šestadvacet procent.

„Aktuálně přijímáme nejčastěji mláďata poštolek, vlaštovek a rorýsů. Pomalu doznívá vlna srnčat,“ shrnul vedoucí stanice. „Máme štěstí v tom, že nám letos pomáhá hodně praktikantů z vysokých a středních odborných škol. To je pro nás obrovská pomoc,“ dodal.