Dodávka bez chlazení vezla z Prahy do Vídně tunu masa. Kazit se začalo už na D1

Autor: vok
  11:12aktualizováno  11:12
Celníci na Vysočině odhalili, zajistili a poslali na ekologickou likvidaci tunu kachního masa a masných polotovarů. Zásilku mraženého zboží vezl v obyčejné dodávce z Prahy do Vídně čínský podnikatel. Bez chlazení se maso začalo rychle kazit. Mnohé kusy balené v krabicích měly podivnou barvu.

Mobilní hlídka Celní správy České republiky dodávku odhalila v sobotu odpoledne. Vytipované auto – dodávku s maďarskou registrační značkou – navedla pomocí světelné signalizace a zastavila na dálničním odpočívadle.

„Vozidlo řídil čínský občan. Vzhledem k jazykové bariéře byla komunikace poněkud složitější, nicméně moderní technologie v tomto případě značně vypomohly. Muž byl majitelem společnosti v Maďarsku, jíž patřilo vozidlo i zboží,“ uvedla mluvčí celního úřadu Lada Temňáková.

Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné dodávce. Zboží se začalo kazit, celníci a veterináři ho poslali na likvidaci.
Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné dodávce. Zboží se začalo kazit, celníci a veterináři ho poslali na likvidaci.
Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné dodávce. Zboží se začalo kazit, celníci a veterináři ho poslali na likvidaci.
Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné dodávce. Zboží se začalo kazit, celníci a veterináři ho poslali na likvidaci.
Podle jeho výpovědi nakoupil muž zboží v Praze. Naložil ho v kartonových krabicích do obyčejné dodávky. Mířil údajně do Vídně. Z dodacího listu však nebylo zřejmé, jaké zboží veze. To celníci zjistili až při prohlídce nákladového prostoru.

„Jednalo se o mražené maso, které by však mělo být přepravováno v chladicím nebo mrazícím voze. Na některých kusech již bylo patrné, že je částečně rozmrzlé a má šedavou barvu,“ přiblížila Temňáková. Celníci proto na místo přivolali pracovníky Státní veterinární správy.

Ti prověřili podmínky přepravy, odečetli teplotu prostoru i přepravovaného masa, posoudili stav zboží. Zjistili rovněž, že jen část krabic je opatřena etiketou. Podle nich v žádném případě přepravované maso není vhodné ke konzumaci.

„Na místě ho proto znehodnotili barvivem a nařídili likvidaci na náklady kontrolované osoby. Společnost zajišťující likvidaci odpadu živočišného původu ji vyčíslila na 11 500 korun,“ dodala mluvčí celního úřadu.

