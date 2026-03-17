Mobilní hlídka Celní správy České republiky dodávku odhalila v sobotu odpoledne. Vytipované auto – dodávku s maďarskou registrační značkou – navedla pomocí světelné signalizace a zastavila na dálničním odpočívadle.
„Vozidlo řídil čínský občan. Vzhledem k jazykové bariéře byla komunikace poněkud složitější, nicméně moderní technologie v tomto případě značně vypomohly. Muž byl majitelem společnosti v Maďarsku, jíž patřilo vozidlo i zboží,“ uvedla mluvčí celního úřadu Lada Temňáková.
Podle jeho výpovědi nakoupil muž zboží v Praze. Naložil ho v kartonových krabicích do obyčejné dodávky. Mířil údajně do Vídně. Z dodacího listu však nebylo zřejmé, jaké zboží veze. To celníci zjistili až při prohlídce nákladového prostoru.
„Jednalo se o mražené maso, které by však mělo být přepravováno v chladicím nebo mrazícím voze. Na některých kusech již bylo patrné, že je částečně rozmrzlé a má šedavou barvu,“ přiblížila Temňáková. Celníci proto na místo přivolali pracovníky Státní veterinární správy.
Ti prověřili podmínky přepravy, odečetli teplotu prostoru i přepravovaného masa, posoudili stav zboží. Zjistili rovněž, že jen část krabic je opatřena etiketou. Podle nich v žádném případě přepravované maso není vhodné ke konzumaci.
„Na místě ho proto znehodnotili barvivem a nařídili likvidaci na náklady kontrolované osoby. Společnost zajišťující likvidaci odpadu živočišného původu ji vyčíslila na 11 500 korun,“ dodala mluvčí celního úřadu.