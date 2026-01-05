Úprava cen na Vysočině je kosmetická. Zlevnilo teplo v Brodě i voda v Pelhřimově

Eva Streichsbierová
  8:52aktualizováno  8:52
Už druhý rok po sobě se obyvatelé Vysočiny nemusejí strachovat, že jejich rodinný rozpočet dostane v následujících dvanácti měsících možná i několik tvrdých úderů. Žádné výrazné zdražování totiž ani jedno z pěti okresních měst na rok 2026 nechystá. Naopak, někde určité komodity dokonce zlevní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MF DNES

Ceny se ve většině případů nemění buď vůbec, anebo jen v podobě, která nestojí za řeč. A někde dokonce lidé i ušetří - i když také v tomto případě půjde spíš o drobné úpravy.

Jihlava Voda zdraží, ale jen symbolicky

Například o ceně tepla v krajském městě Vysočiny nerozhoduje přímo město Jihlava. „Odvíjí se od cen energií a firem, které jednotlivé úseky zásobují, jako například Jihlavské kotelny,“ prozrazuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Cena vody ve městech v Kraji Vysočina

Jihlava

  • rok 2025 – 126,10 Kč/m3
  • rok 2026 – 127,70 Kč/m3

Havlíčkův Brod

  • 2025 – 109,92 Kč/m3
  • 2026 – 115,94 Kč/m3

Pelhřimov

  • 2025 – 98,31 Kč/m3
  • 2026 – 88,63 Kč/m3

Třebíč

  • 2025 – 141,29 Kč/m3
  • 2026 – 144,70 Kč/m3

Žďár nad Sázavou

  • 2025 – 139,90 Kč/m3
  • 2026 – 143,50 Kč/m3

Nicméně lidé mohou i tak počítat se zhruba stejnou částkou, jakou platili loni. Jihlavské kotelny oznámily, že cena se bude držet hodnot z roku 2025.

Jiné to nebude ani ve zbývajících oblastech. A pokud už se ceny měnit budou, pak pouze minimálně, v řádech několika korun. Jako například u vodného a stočného, kde se částka změní směrem nahoru o 1 korunu a 60 haléřů za metr krychlový.

Naopak vůbec se oproti loňsku nepohnula v Jihlavě částka za jízdenky v městské hromadné dopravě, za nájemné v městských bytech, poplatek za psa či za svoz komunálního odpadu. „Za odpad každý občan opět zaplatí 804 korun,“ připomíná částku Daněk.

Žádné změny se podle něj nechystají ani v kategorii daně z nemovitosti. „Přesněji řečeno, nemění se ze strany města, ale může se uplatnit mechanismus stanovený národní legislativou,“ doplňuje mluvčí.

Havlíčkův Brod Teplo ve městě zlevnilo

Zásadní změny se nedotknou ani cen v Havlíčkově Brodě. I když v případě tepla bude situace pro obyvatele oproti loňsku příjemnější. A to skoro o patnáct procent. Loni platili za gigajoule (GJ) 1 106 korun, kdežto letos to bude částka 942 Kč.

Cena tepla

Jihlava

  • rok 2025 - 972 Kč/GJ
  • rok 2026 - 978 Kč/GJ

Havlíčkův Brod

  • 2025 - 1 106 Kč/GJ
  • 2026 - 942 Kč/GJ

Pelhřimov

  • 2025 - 987,84 Kč/GJ
  • 2026 - 1 034,90 Kč/GJ

Třebíč

  • 2025 - 873,60 Kč/GJ
  • 2026 - 885,91 Kč/GJ

Žďár nad Sázavou

  • 2025 - 891,14 Kč/GJ
  • 2026 - 929,46 Kč/GJ

Naopak cena vody se mírně zvedna, a to konkrétně o 6 korun za kubík. „Pořád u nás ale cenu vody držíme poměrně výrazně pod celostátním průměrem,“ upozorňuje Jan Kadlec, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.

„Udělali jsme si tabulku, v níž jsme srovnali naší cenu za posledních dvacet let s celostátním průměrem. Naši odběratelé za dvacet let ušetřili celkem 870 milionů korun oproti tomu, kdy by platili průměrné ceny,“ dodal Kadlec.

Co se uložení komunálního odpadu týká, město se hodlá držet svého loňského modelu. V roce 2025 totiž spustilo v této oblasti doslova revoluci. Nově se platilo za velikost vyvážené nádoby. A to potrvá i letos.

„Občané, kteří nemění velikost sběrné nádoby, zaplatí v roce 2026 za svoz odpadu stejnou částku jako v předchozím roce,“ hlásí mluvčí havlíčkobrodské radnice Zuzana Melounová.

Pelhřimov Někde více, jinde méně

Za teplo v Pelhřimově si lidé oproti loňsku připlatí skoro pět procent, z 988 korun se taxa za GJ zvedla na 1 035 Kč. Naopak za vodu budou platit méně. Z 98,30 za kubík se cena snížila na 88,60 koruny.

„Díky tomuto kroku si Pelhřimov i nadále udržuje jednu z nejnižších cen vody v České republice, a to při zachování kvality a rozsahu poskytovaných služeb,“ připomíná mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Nadcházející rok bude spíše dobrý, věří významní zaměstnavatelé na Vysočině

Městskou hromadnou dopravou se lidé v Pelhřimově svezou stejně jako loni za 12 korun.

„Ke změně dochází pouze v oblasti zvýhodnění plateb kartou. Nově se ruší nižší ceny jízdného při bezhotovostní platbě a zaplacení kartou již nebude mít vliv na konečnou cenu jízdenky. Město tímto krokem sjednocuje tarifní podmínky,“ dodává Unterfrancová.

Třebíč Vyplatí se platit kartou

To v třebíčské městské hromadné dopravě se naopak od nového roku platba hotově za jízdenky o pár korun prodraží. „Základní jízdné při platbě kartou je 12 korun, hotově 15 Kč. Roční předplatné činí 1 200 korun,“ říká mluvčí radnice Irini Martakidisová.

V ostatních oblastech zůstávají ceny prakticky stejné jako loni. Odchylky ve zveřejněných částkách jsou de facto nepostřehnutelné.

Žďár nad Sázavou Kolik za psa? Stovku na měsíc

Maličko výraznější je zdražení tepla a vody ve Žďáru nad Sázavou, i když ani tady se nejedná o nijak závratné sumy. Cena tepla se zvedla o zhruba 38 Kč a voda bude dražší jen o 3,5 koruny.

Lidé na Žďársku si od nového roku připlatí za vodu, cena se zvýší o inflaci

V porovnání s ostatními okresními městy Vysočiny má právě Žďár - společně s Pelhřimovem - nejvyšší poplatky za psa. Za rok každý majitel zaplatí za svého mazlíčka 1 200 korun. Mimochodem v Jihlavě činí stejný poplatek pětistovku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

MHD v Praze po Vánocích zpomalí. Od pondělí 5. ledna startuje poloprázdninový provoz

Odlehčený provoz potrvá až do konce února

Od dneška přechází pražská hromadná doprava na takzvaný poloprázdninový provoz. Dopravní podnik a organizátor PID k tomuto kroku přistupují tradičně po skončení vánočních svátků, kdy je v metropoli...

5. ledna 2026  10:52

Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé...

5. ledna 2026  10:42

SIPO v roce 2026 zdražilo. Máme přehled nových cen a změn, které se dotknou milionů lidí

Nová hlavní pošta v Třebíči se nachází ve dvorním traktu domu na spodní části...

SIPO, tedy sdružené inkasní platby obyvatelstva, využívají v Česku zhruba tři miliony lidí. Přes Českou poštu si takto domácnosti hradí například poplatky za rozhlas a televizi, vodu, energie, daň z...

5. ledna 2026  10:39

Zelená brána letí jako raketa. V Pardubicích vznikla první pixelová galerie Česka

Pardubickému street artovému umělci nechybí kromě talentu ani smysl pro humor....

Původně nenápadný průchod v centru Pardubic se proměnil v první originální pixelovou galerii v Česku. Vytvořil ji místní street artový umělec Matěj Krajíček ve spolupráci s Centrem Kosatec. Prostor,...

5. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných...

5. ledna 2026  10:22

Na jihu Čech silně mrzlo, teploty na několika místech klesly k minus 30 stupňům

ilustrační snímek

Na Šumavě dnes ráno na několika místech klesla teplota k minus 30 stupňům Celsia. Nejchladněji bylo u Kvildy, kde na stanici Perla naměřili minus 30,6 stupně...

5. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Nejnižší cenu tepla mají i po navýšení v Plzni, voda je drahá v Rokycanech

Severní etapa východního okruhu povede pod seřaďovacím nádražím. Na snímku je...

Z porovnání údajů radnic a městských firem v Plzeňském kraji vyplývá, že rok 2026 nebude pro obyvatele znamenat plošný cenový šok. Několik velkých měst v regionu hlásí dokonce snížení cen. Jedná se o...

5. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

NSS potvrdil firmě Energoaqua pokutu 70.000 Kč za provoz kanalizace bez povolení

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil společnosti Energoaqua pokutu 70.000 korun za provoz průmyslové kanalizace a čistírny odpadních vod bez...

5. ledna 2026  8:18,  aktualizováno  8:18

V Ústí nad Labem proběhne v příštích týdnech svoz vánočních stromků

ilustrační snímek

V pondělí 5. ledna začne v krajském městě svoz odstrojených vánočních stromků. Proběhne ve všech lokalitách ve dvou kolech, první je příští a druhé přespříští týden.

5. ledna 2026  9:59

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Slovenská ulice, Praha 2 - Vinohrady. Stromky míří z obýváků do ulic Vánoce definitivně končí a lidé se kromě balicích papírů zbavují i vánočních stromečků. Například ve Slovenské ulici na pražských...

vydáno 5. ledna 2026  9:53

Unikátní výuční list zahradníka se po staletích vrátil na zámek ve Valči

Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.

Cenné svědectví o fungování barokního šlechtického sídla získal na sklonku loňského roku Národní památkový ústav. V nabídce nejmenovaného středoevropského starožitníka objevili jeho pracovníci...

5. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.