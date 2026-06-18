Cenu památkářů může z Vysočiny získat obnova Santniho hřbitova a kostelních soch

O cenu Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro bude za Vysočinu usilovat obnova Dolního hřbitova ve Žďáru nad Sázavou a restaurování barokních soch svatých Petra a Pavla v kostele v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. ČTK to dnes sdělila Ilona Ampapová z telčského pracoviště NPÚ. Na ocenění udělované za příkladné počiny v péči o kulturní dědictví mohou památkáři nominovat zástupce za každý kraj. Vítězové letošního ročníku budou vyhlášeni 20. října v Praze.
"Obě nominace z Kraje Vysočina dokládají, že kvalitní památková péče vzniká tam, kde se propojuje odbornost, respekt k autenticitě, trpělivost a spolupráce všech zúčastněných," uvedl ředitel telčského pracoviště NPÚ Libor Karásek.
Žďárský Dolní hřbitov byl založený v roce 1709, je dílem stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Původně tři kaple byly v roce 1755 rozšířeny o čtvrtou kapli. Římskokatolická farnost areál opravovala v letech 2022 až 2025. Při obnově historických krovů kaplí byly upřednostněné tradiční tesařské postupy. Vyměněna byla šindelová krytina, opravené fasády přilehlých zdí. Farnost je navržená na cenu v kategorii Obnova památky.
V přibyslavském římskokatolickém kostele Narození svatého Jana Křtitele vrátilo restaurování prováděné po etapách v minulých dvou letech sochám svatých jejich původní barokní podobu a odhalilo cenné detaily polychromie, uvedli památkáři. Za počin jsou v kategorii Restaurování navrženi na cenu NPÚ restaurátor Jan Mach, malířka Hana Vítová a farnost.
Nadživotní plastiky svatých Petra a Pavla jsou součástí hlavního oltáře, který byl před restaurováním v havarijním stavu. Jednotlivé části byly napadené dřevokazným hmyzem, poškozené rozpadáním lepidel, rozesycháním dřeva, korozí kovových prvků i neodbornými opravami.
Cenu Patrimonium pro futuro vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014. Za uplynulých dvanáct ročníků bylo předáno 106 ocenění.