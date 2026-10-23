Cenu za přínos světové kinematografii na festivalu Ji.hlava převzala Třeštíková

Autor: ČTK
  21:26aktualizováno  21:26
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| foto: ČTK

Cenu za přínos světové kinematografii dnes v první den 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava převzala dokumentaristka Helena Třeštíková. V proslovu se vyjádřila i k dnešním protestům proti vládnímu záměru převést financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Plány na zrušení rozhlasových a televizních poplatků označila za ohrožení celé audiovizuální tvorby.

"Vlastně se hraje o naši budoucnost, o budoucnost audiovize a budoucnost takových dokumentů, jaké tady vidíme. A o jistoty, které filmaři potřebují, aby mohli dělat svoji práci," řekla Třeštíková. Podpora veřejnoprávním médiím zazněla také při udělování Ceny Respektu určené tvůrcům audiovizuálních reportáží. Získala ji reportáž Barbory Maxové Ty, které přežily, natočená pro ČT. Reportáž přinesla výpovědi pětice žen, které Maxové popsaly brutální mučení, sexuální násilí a otřesné podmínky v ruských věznicích.

Festival, který potrvá do 1. listopadu, nabídne v soutěžních i nesoutěžních sekcích víc než 350 filmů. Úvodním filmem festivalu se stalo poetické vyprávění o životě choreografa Jiřího Kyliána a jeho ženy tanečnice Sabine Kupferbergové nazvané Návrat do neznámé země.

Třeštíková patřila podle ředitele festivalu Marka Hovorky k hostům již prvního ročníku akce, jejímž cílem je zviditelnit dokumentární tvorbu. "Svým velmi pozitivním duchem se snažila naše aktivity podporovat. A to i v následujících letech," zdůraznil Hovorka.

"Bylo to úžasně živé, krásné. Od té doby jsem tady byla mnohokrát a vždycky jsem si říkala, že ten festival dělá hodně pro dokument, aby se stal důležitou součástí kinematografie, což si myslím, že je a měl by být. Ale oni tomu dodávají ještě větší váhu," zavzpomínala na začátky festivalu Třeštíková.

Na její dnešní ocenění v sobotu naváže uvedení jejího časosběrného dokumentu Bára Basiková. "Nepůjde o verzi, která je v kinech, protože tu už samozřejmě diváci mají možnost vidět, ale půjde o úplnou verzi, která následně potom bude rozdělená do tří částí televizní dokumentární série," řekl Hovorka.

Jihlavský festival dokumentů je největší akcí svého druhu ve střední a východní Evropě. Pravidelně ho doplňují diskusní fóra a program pro děti a mládež. Speciálními projekcemi se obrací také na seniory, pro které je od 65 let festival zdarma, nebo na rodiče v doprovodu dětí. Letos poprvé se ve prospěch festivalu uskuteční aukce uměleckých děl. Dražit se budou do skončení festivalu přes portál Aukro. Mezi nabízenými díly je i tvorba Františka Skály nebo Krištofa Kintery.

V sobotu ve 14:00 si festival své třicáté výročí připomene u kina Dukla. V prostoru, kde začínal, se bude krájet narozeninový dort. "Je poměrně velký, máme spočítáno, že by z něj mělo být 120 porcí. Proč to bude v sobotu? Protože 24. října je den, kdy byl první den festivalu v roce 1997, což je první ročník festivalu," řekl Hovorka.

Na festivalu se podle jeho ředitele za 30 let podílelo několik tisíc pracovníků, za stejnou dobu festival udělil víc než 100.000 akreditací. "A když to přepočteme na obsazenost v kinech, tak bychom měli letos v součtu přesáhnout jeden milion diváků. Věřím v to," dodal Hovorka.

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