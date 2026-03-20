Černovice upravují územní plán, chtějí stavět další domy a byty

Černovice na Pelhřimovsku mění územní plán. Chtějí novou lokalitu pro rodinné domy i možnost stavět městské byty. Zatím jich mají přes 50. Nejnovější vznikly přibližně za 40 milionů korun v bývalé mateřské škole a už mají své nájemníky, řekl ČTK starosta Černovic Jan Brožek (KDU-ČSL za Hasiče pro Černovicko).
"Osvědčuje se nám to, zájem (o městské byty) je. Aktuálně je situace na trhu s bydlením zejména pro mladé rodiny extrémně nepříznivá. Takže teď intenzivně pracuju na tom, abychom výhledově začali stavět další bytový dům. Máme k tomu pozemek," řekl Brožek.
Ve východní části města jižně od Svatavské ulice by mohlo podle studie stát přes 20 domů. "Ve studii jsme si dali opravdu záležet, aby to území bylo vyvážené, aby tam byla zeleň a byl řešený i veřejný prostor. Část lokality zaberou řadovky a viladomy se čtyřmi nebo pěti byty. Chtěli bychom to postavit vlastními prostředky nebo formou družstevního bydlení," řekl Brožek. Samostatný bytový dům by podle něj mohl stát i v západní části města u Družstevní ulice.
V budově bývalé mateřské školy se po dvou letech stavby kolaudovalo loni na podzim. Poslední z 15 bytů si nájemci mohli převzít po únorovém rozhodnutí zastupitelů. "Významně jsme si tím navýšili bytový fond, vzniklo 15 krásných nových bytů, šest z nich je velkých pro rodiny z dětmi, které se až tak často nestaví a nám dlouhodobě chyběly," řekl Brožek.
Byty město postavilo i díky dotacím v celkové výši téměř 25,9 milionu korun, na byty vedené jako sociální se tak vztahují podmínky omezené výše rodinného příjmu a majetku nájemců. "Poměrně velkou část žadatelů to vyřadilo, ale protože jsme vybírali ze 60 žádostí, dokázali jsme byty rychle obsadit," řekl starosta.
Budoucnost nájemního bydlení vlastněného veřejným sektorem je podle něj v Česku velká. "Pro spoustu lidí to bude dobrý způsob zajištění místa, kde budou žít, aniž by museli enormně investovat. A pro obec je to zase způsob, jak zajistit třeba učitele nebo lékaře, když mu může poskytnout něco z bytového fondu," dodal Brožek.