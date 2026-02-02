Českomoravskou vrchovinu po námraze trápí i ledovka, varuje řidiče předpověď

Autor: iDNES.cz, ČTK
  22:52aktualizováno  22:52
Kromě námrazy se na Českomoravské vrchovině a jejím okolí začala v pondělí večer tvořit i ledovka. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) rozšířil výstrahu, která pro ledovku platí do úterního večera. Námraza se bude tvořit do středy.

Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji řešili více než stovku případů popadaných větví a stromů. (17. prosince 2025) | foto: Radek Laudin, MF DNES

„Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí pozvolna zesiluje jihovýchodní proudění, které společně s navlhčenou vrstvou nízké oblačnosti přináší do oblasti mrholení, které na podchlazeném povrchu namrzá a vytváří nebezpečnou ledovku,“ napsali v pondělí před 22:00 meteorologové na síti X.

Mrholení provázené tvorbou ledovky pravděpodobně přetrvá do úterního večera, kdy srážky pozvolna zeslábnou. „V ostatních oblastech se vyskytuje nebo bude vyskytovat slabé sněžení nebo přechodné mrholení, riziko tvorby ledovky zde bude nižší,“ doplnili meteorologové.

ČHMÚ slíbil výraznou změnu počasí. Taková je teď předpověď

Námraza je spojená s rizikem lámání větví, stromů nebo s trháním drátů elektrického vedení. Kvůli ledovce by měli být opatrní hlavně řidiči. Meteorologové doporučují sledovat dopravní zpravodajství a jezdit opatrně. „Počítejte s prodloužením doby jízdy,“ uvedli ve výstraze.

Upozornění před silnou námrazou platí od dnešních 18:00 zejména pro Vysočinu a pro východní okresy Jihočeského kraje, jihovýchod Pardubického a sever Jihomoravského kraje.

Ledovka se bude tvořit ve východních částech Středočeského a Jihočeského kraje a v části kraje Pardubického, na Vysočině a v Jihomoravském kraji.

