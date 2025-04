Charita v Třebíči za více než sto milionů korun postaví centrum domácí péče

Handicapovaným, vážně nebo nevyléčitelně nemocným lidem, kteří se chtějí léčit či dožít doma, a stejně tak i jejich blízkým, již o ně pečují, je tato odborná pomoc v regionu k dispozici už tři desetiletí. Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu klientů i předpokládanému dalšímu růstu zájmu o tuto službu plánuje charita výstavbu zcela nového zařízení.

V budoucím Centru svaté Zdislavy, které vyroste za třebíčskou poliklinikou ve Vltavínské ulici, pak klienti najdou potřebné informace, podporu i zázemí všech služeb pod jednou střechou. Práce na jeho budování by měly začít již letos v květnu.

„Jde o významný projekt našeho regionu také z pohledu dostavby nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany a příchodu velkého množství pracovníků a jejich rodin, kteří budou potřebovat zajistit zdravotní i sociální služby pro sebe a své blízké,“ zdůraznila mluvčí třebíčské charity Barbora Havlíková.

Očekávaný nárůst počtu klientů, a to i obecně v republice, může být podle ní brzy až skokový. „Předpovídají ho demografové i statistici, protože populace stárne a lůžka v pobytových zařízeních nebudou stačit, i když budou vznikat nová. Personálu je dlouhodobý nedostatek, takže péče o lidi se sníženou soběstačností se bude zčásti přesouvat do domácností jejich rodin,“ míní Havlíková.

Už chybí sehnat „jen“ 13 milionů korun

Předpokládané náklady na vybudování novostavby centra se pohybují kolem 105 milionů korun, přičemž převážnou část sumy se již povedlo sehnat z dotací a příspěvků od nadací, firem i drobných dárců.

Sbírka je navíc stále otevřená a zájemci do ní mohou nadále přispívat. Největší díl nyní kryje evropská dotace - téměř 62 milionů korun, deset milionů pak loni přidal i Kraj Vysočina.

Kolik peněz ještě chybí, je podle Havlíkové zatím těžké přesně určit. Rozpočtované výdaje se zpřesní po ukončení finišující veřejné soutěže na dodavatele stavby. Otevřeny již byly obálky s nabídkami, které teď procházejí hodnocením.

„Máme vytvořený tým, který má za úkol hledat další cesty k financování. Orientačně lze nyní říci, že budeme potřebovat ještě zhruba třináct milionů,“ vyčíslila Havlíková.

Zázemí hned pro několik charitních služeb

V Centru svaté Zdislavy najde zázemí hned několik charitních služeb. Půjde mimo jiné o ambulanci dětské paliativní péče. Ta dětská totiž na Třebíčsku zatím chybí - rodiče musí s nevyléčitelně nemocnými dětmi jezdit třeba do Brna nebo až do Prahy. „My jim to usnadníme. Dokážeme se postarat i o dětské hospicové pacienty v jejich domácím prostředí, již v tom máme praxi,“ popsala Havlíková.

Přibude také tréninkový prostor domácí péče pro laickou veřejnost, kde se zájemci naučí, jak blízkého, který je upoutaný na lůžko, napolohovat, provést mu hygienu, převléci jej a podobně. Chybět nemá ani půjčovna kompenzačních pomůcek, zázemí pro personál či prostor pro vzdělávání veřejnosti, lékařů a dalších zdravotníků v oblasti domácí a paliativní péče. V centru budou působit rovněž svépomocné skupiny, v nichž je poskytována podpora pozůstalým hospicových pacientů.

Na jednom místě tak lidé zjistí vše potřebné ve chvíli, kdy jejich blízcí už budou potřebovat neodkladnou pomoc.

Dosud má charita jednotlivé služby „rozstrkané“ po celém městě; celkem na třech adresách, daleko od sebe - v ulicích Generála Sochora, Demlova a Koutkova. A ani jedno působiště není dost velké na to, aby pojalo celý záměr.

Pozemek pro tyto záměry darovalo město

Rozlehlou plochu, na níž bude novostavba vybudována, získala organizace bezúplatně od města. Nachází se za poliklinikou, hned vedle charitní Rané péče. „Pozemek jsme už před lety dali charitě darem, protože vnímáme, že jde o velmi potřebný projekt, a to jak pro město, tak i pro celý region,“ vyjádřil se třebíčský místostarosta a zároveň krajský radní Miloš Hrůza.

Zdůraznil, že v oblasti domácí a domácí paliativní péče je Vysočina průkopníkem - síť těchto služeb pokrývá rovnoměrně celý kraj. „I naše rodina před lety ostatně pomoci třebíčské charitní domácí péče na několik měsíců využila. Dodnes to vnímám jako správný krok, že mohl být táta do poslední chvíle s námi doma,“ vzpomněl Hrůza.

Kraj letos navýšil i příspěvky pro organizace poskytující domácí paliativní péči. Žadatelé si rozdělí 28,5 milionu korun, tedy o půl milionu více než loni. „Chceme podpořit a udržet co nejvyšší možnou míru dostupnosti těchto sociálních služeb,“ sdělil Jiří Horký, krajský radní pro sociální oblast.