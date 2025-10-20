Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Martin Vokáč, Jana Nedělková
  13:22aktualizováno  14:15
Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a krizoví interventi složek IZS, kteří jsou připraveni poskytnout potřebnou péči rodině a žákům školy, informovala policie na síti X.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové chlapec z okna vypadl před jedenáctou hodinou dopoledne. Proč se tak stalo, kriminalisté na místě vyšetřují. Další informace ale policie nesdělila.

„Bylo to dítě a i s ohledem na rodinu nemůžeme k události sdělit více,“ konstatovala Čírtková.

Budova gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem. Po pádu z okna tu v pondělí dopoledne zemřel teprve třináctiletý student. (20. října 2025)
U gymnázia dopoledne zasahovala jak pozemní posádka záchranářů z Bystřice nad Pernštejnem, tak vrtulník z Jihlavy. „Bohužel, zranění chlapce nebyla slučitelná s životem. Zemřel na místě,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.

Chlapec spadl přibližně z výšky okolo dvanácti metrů. Podle dalších studentů, které reportérka poblíž školy oslovila, vypadl z okna na toaletách ve třetím patře v zadní části školního areálu. Tělo dopadlo na oplocenou zahradu školy.

„Probíhá vyšetřování, k čemu vlastně došlo,“ potvrdil ředitel školy Libor Veselý. Ani on ale více informací podat nechtěl. Nesdělil ani to, z jaké výšky chlapec spadl. „Omlouvám se, mám tu jednání s psychology, pokládám telefon,“ ukončil rozhovor.

Dvě hodiny po tragédii byl v okolí školy podle sdělení reportérky iDNES.cz klid. „U školy stojí několik policejních aut a hasiči. Jinak ale nikde nikdo není,“ hlásila z místa.

Jen sem a tam se trousili studenti. Věděli, co se na škole dopoledne stalo. Někteří dokonce chlapce znali, věděli, z které byl třídy. „Nebyl z Bystřice, do školy sem dojížděl,“ řekly mladé slečny.

Jak dodaly, výuka ve škole dál pokračovala, předčasně ji ukončila pouze třída, do níž chlapec chodil.

Gymnázium sídlí v Nádražní ulici a má kapacitu 360 žáků. Nabízí čtyřleté i osmileté studium. Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

V posledních letech se na českých školách stalo několik podobných neštěstí, jež ale neskončila smrtí. Naposledy letos v červnu vypadla studentka z okna budovy gymnázia ve Frýdku-Místku. Utrpěla těžká poranění, nebyla ale v ohrožení života.

V lednu letošního roku vyskočila nezletilá dívka z okna základní školy v Čelechovicích na Hané, po pádu ze čtyř metrů utrpěla zranění a záchranáři ji letecky transportovali do Dětské nemocnice v Brně. Ve stejné nemocnici operovali i vážně zraněného chlapce, který v září 2023 vyskočil z okna ve třetím patře gymnázia v Boskovicích na Blanensku.

V minulosti se ve školách vyskytly i tragické případy pádů z oken. Například v říjnu 2013 v pražských Vršovicích zemřel student střední školy, policie případ vyšetřovala jako sebevraždu. V lednu 2008 zemřel devatenáctiletý student gymnázia v Holešově na Kroměřížsku, který vyskočil ze třetího patra.

