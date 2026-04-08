Chod úřadu v Náměšti n. O. by po kyberútoku mohl být obnovený příští týden

Chod úřadu v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku by mohl být po kybernetickém útoku z konce března obnovený příští týden. Data se ze záloh podařila obnovit, řekl ČTK Jan Kotačka (Spolupráce - aktivity), starosta asi pětitisícového města, které funguje i jako obec s rozšířenou působností pro obyvatele z okolí.
"Docela zrychleně začínáme obnovovat jednotlivé počítačové stanice. V tuto chvíli se dá říct, že se jednotlivé agendy začínají pomaličku rozjíždět, ale úřad ještě určitě není kompletně v provozu. Podařilo se obnovit drtivou většinu dat, ještě se ale musí vyřešit propojení serverů a nastavení počítačů. Pokud se nestane nic mimořádného, umím si představit, že příští týden už pojede drtivá většina přepážek," řekl Kotačka.
K ukládání dat bude úřad podle něj používat částečně vlastní servery a částečně využije cloudová úložiště. Už dřív starosta uvedl, že úřad plánuje využít dotaci na kybernetickou bezpečnost a udělat opatření za dalších osm milionů korun. Doposud do své sítě investoval ročně asi dva miliony korun.
Plně funkční zůstalo po útoku na náměšťském úřadu jen vystavování občanských průkazů a cestovních pasů. Nyní už je v provozu i podatelna a úřad už může přebírat zprávy z datové schránky. Zprovozňuje se i odbor dopravy. Přesto by si lidé měli před návštěvou náměšťského úřadu nejprve telefonicky ověřit, zda už jejich požadavek bude moci úřad odbavit, řekla ČTK jeho tajemnice Ivana Hrušková. "I registr obyvatel je součástí základních agend, které, doufáme, budou zprovozněné do konce týdne," dodala Hrušková.
Na začátku března byl stejnému kybernetickému útoku vystavený městský úřad v Jemnici na Třebíčsku. V polovině března museli jeho následky řešit také v Židlochovicích na Brněnsku.