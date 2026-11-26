Mezi prioritami, které bude vedení Chotěboře na Havlíčkobrodsku zvažovat v novém volebním období, je i projekt na vybudování relaxačního centra s bazénem. Studii město zveřejnilo před rokem. U potenciálních dodavatelů zjišťuje, co by bylo v této době možné postavit za peníze, s nimiž na projekt počítá. Následovat bude porada zastupitelů. Na dotaz ČTK to dnes řekl starosta Ondřej Kozub (ODS), který město vedl i minulé čtyři roky. Uvedl, že zvažovaná částka na záměr je okolo 250 milionů korun.
Porada zastupitelů k záměru na relaxační centrum by se měla uskutečnit po Novém roce. Přizvaní budou odborníci, včetně těch, kteří připravovali studii, aby přiblížili možné alternativy, klady i rizika celé akce. "Prioritou to pořád zůstává, ale musíme pokračovat těmito kroky," řekl starosta.
Pro sportovně relaxační centrum má devítitisícová Chotěboř pozemek poblíž výjezdu na Havlíčkův Brod. Loni zveřejněná studie tam počítá s bazénem, dětskou hernou, odpočinkovými místy uvnitř i venku a autokempem. Radnice tehdy uvedla, že by chtěla postavit areál s co nejnižšími náklady na vodu, energie i personál.
Krytý bazén chce v tomto volebním období stavět také Havlíčkův Brod, kde žije 23.400 lidí. Přípravy na investici za stovky milionů korun radnice zahájila v minulém volebním období, protože plavecký areál v havlíčkobrodském městském parku pomalu dosluhuje. Nový by měl stát na jiném místě, a to vedle letního koupaliště u Chotěbořské ulice.
Loni představený návrh vzešlý z architektonické soutěže počítá s krytým bazénem, relaxační částí s vířivkami a toboganem a saunovým centrem. Starosta Zbyněk Stejskal (ODS) po svém opětovném zvolení do čela města minulý měsíc uvedl, že programové prohlášení zpracuje nová koalice do konce letoška, ale na nejdůležitějších akcích včetně této už má shodu.