Chovatelé na Havlíčkobrodsku prověřují počínání ohařů v terénu

Na dvě desítky ohařů podstupují dnes všestranné zkoušky v okolí Horní Březinky na Havlíčkobrodsku. Chovatelé prověřují počínání psů v lese, na poli nebo ve vodě. ČTK to řekl za organizátory akce Karel Lepeška.
"Ohaři jsou nejvíce používaní psi v myslivosti. Využívají se především při lovu drobné zvěře," uvedl. V posledních letech stav drobné zvěře, mezi níž patří například zajíci, bažanti a koroptve, v přírodě poklesl. Více se vyskytují srny nebo divoká prasata, na které myslivci využívají honící psy.
Podle Lepešky ale mají ohaři stále v myslivosti vysoké uplatnění. "Dokáží skvěle vyhledat zvěř. Ohaři se k ní přiblíží klidně na deset až pět metrů, aniž by je zvěř zaregistrovala," uvedl.
Český statistický úřad loni evidoval pokles počtu psů s loveckou upotřebitelností. Meziročně jich bylo o 211 méně a to 29.352. Největší skupinu z nich, přibližně třetinu, tvořili právě ohaři.
Při dnešních zkouškách se představilo hned několik typů ohařů. Jednalo se například o německého krátkosrstého ohaře, gordonsetra, slovenského hrubosrstého ohaře nebo výmarského ohaře. "Samozřejmě nechybí ani český fousek, což je takové naše národní plemeno," uvedl Lepeška.
Přestože ohaři jsou psi vyšlechtění především k lovu, lidé je také vyhledávají jako společníky do domácnosti. "Původně to začalo maďarskými ohaři, protože se majitelům líbili. A postupně se ten okruh rozrůstal. Nyní si lidé kupují ve větší míře i výmarské ohaře nebo české fousky. Je to dáno tím, že ohaři jsou hodně pro rodinu a pro děti. Proto si je často lidé vybírají, aniž by je chtěli využívat pro myslivost," uvedl.