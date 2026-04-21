Blahořečení kněží popravených komunisty. Na Vysočině je doprovodí mše a noční pouť

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:12aktualizováno  14:12
K blahořečení kněží popravených komunisty Jana Buly a Václava Drboly se kromě jižní Moravy uskuteční řada akcí i na Vysočině. V Jihlavě, kde byli oběšeni, se bude příští měsíc konat ekumenická bohoslužba a debata s historiky. Připomínka se chystá rovněž na Třebíčsku. Kněží byli popraveni v takzvaném babickém procesu.
Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola | foto: Biskupství brněnské

2. července 1951 večer byli v babické škole zastřeleni tři funkcionáři místního...
Snímek pořízený SNB ihned po zastřelení funkcionářů na chodbě školy v Babicích...
Blízko opravené školy v Babicích (vyšší budova v pozadí) byla nedávno odhalena...
Normalizační pomník třem zastřeleným mužům z babického národního výboru Tomáši...
22 fotografií

Na Třebíčsku, kde oba kněží působili, se lidé mohou zúčastnit noční pouti nebo hry inspirované jejich příběhem. V úterý to na radnici v Jihlavě řekli zástupci brněnského biskupství. Budou prvními blahořečenými oběťmi komunismu v České republice. Slavnost, jež proces blahořečení Buly a Drboly dovrší, bude 6. června v Brně.

Práce diverzantů, nebo provokace StB? Babické vraždy nejsou dodnes vyřešené

„Příběh Jana Buly a Václava Drboly je spojen s Vysočinou, protože je spojen s babickými procesy,“ řekl brněnský biskup Pavel Konzbul. Uvedl, že umučení kněží jsou do určité míry reprezentanty více obětí kauzy Babice. „Byli to především soukromí zemědělci, drobní živnostníci, lidé, kteří odmítali odevzdat majetek, vstoupit do družstva a podobně,“ řekl.

Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím. Drbola je rodákem ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic, sloužil v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku.

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola
Snímek pořízený SNB ihned po zastřelení funkcionářů na chodbě školy v Babicích u Třebíče
Blízko opravené školy v Babicích (vyšší budova v pozadí) byla nedávno odhalena busta místního kněze Václava Drboly, který skončil před dvaašedesáti lety na popravišti.
Normalizační pomník třem zastřeleným mužům z babického národního výboru Tomáši Kuchtíkovi, Josefu Roupcovi a Bohumíru Netoličkovi odhalili v roce 1975.
22 fotografií

Ekumenická bohoslužba smíření bude v jihlavském kostele Povýšení sv. Kříže 20. května, na výročí popravy Jana Buly. Na Vysoké škole polytechnické, kde byl dřív soud a věznice, začne 25. května putovní výstava a bude tam debata tvůrců podcastu Přepište dějiny Michala Stehlíka a Martina Gromana. Zavražděné kněze připomene program Noci kostelů 29. května. V kostele svatého Jakuba bude promítán nový animovaný film o jejich životě. O jeho dokončení informovalo pražské arcibiskupství.

U bývalé věznice je památník zavražděným

Na Třebíčsku se v květnu uskuteční noční pouť po stopách Buly a Drboly. Na cestu dlouhou přibližně 40 kilometrů do Lukova vyjdou účastníci 22. května večer od třebíčské baziliky svatého Prokopa.

Některé akce budou následovat po brněnské slavnosti blahořečení. V neděli 7. června bude jednu mši sloužit emeritní biskup Vojtěch Cikrle v Lukově. Další povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl v Jihlavě, v místě někdejší věznice. „Jihlava chce poděkovat za tyto mučedníky a trošku možná se i usmířit,“ řekl jihlavský farář Marian Husek. Očekává účast okolo tisíce lidí.

U bývalé věznice je od roku 1993 památník zavražděným. „Nevím, jestli v diecézi bylo někde něco dřív, kde by na pamětní desce byla jména těchto blahoslavených,“ uvedl náměstek jihlavského primátora Petr Piáček (KDU-ČSL).

Zážitkovou hru inspirovanou babickým případem budou moci lidé na Vysočině hrát od konce dubna v Jaroměřicích nad Rokytnou. Do tamního chrámu bude také zřejmě v říjnu přenesen relikviář, v němž bude schránka s Drbolovým popelem a částí dochovaného Bulova ornátu.

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu, proces trval přes 20 let. V liturgickém kalendáři budou mít oba kněží svátek 17. června. Podrobný program k blahořečení je na buladrbola.cz.

Vražda tří komunistických funkcionářů v Babicích

Škola v Babicích na dobovém snímku. Právě v této budově za kostelem Nejsvětější Trojice došlo k vraždě tří zdejších funkcionářů. Ta fakticky začala příběh, jehož detaily neznáme dodnes.

V letech 1948 až 1949 se na Moravskobudějovicku zformovala odbojová skupina z lidí kolem formace válečného odboje Lenka-Jih. Skupina shromažďovala informace a rozšiřovala letáky.

V roce 1950 ji kontaktuje „major Vašek“ – jihlavský agent Státní bezpečnosti František Mareček. Patrně se mu nedařilo, co od něj StB čekala, takže v únoru 1951 vstoupil na scénu Ladislav Malý.

Kontaktoval nejprve rokytnického pátera Jana Bulu, chtěl od něj pomoci s údajným ilegálním převozem arcibiskupa Berana do Rakouska. Bula byl zatčen poté, co Malému projevil nedůvěru.

Malý pak kontaktoval faráře v Babicích Václava Drbolu, i ten jej odmítl a poté byl zatčen. S Malým však dále spolupracovala skupina odbojářů, kteří s ním coby iniciátorem podnikali v okolí sabotážní a zastrašovací akce.

Večer 2. července 1951 se čtyři členové skupiny vydali do Babic, kde na chodbě školy dva z nich zastřelili tři funkcionáře místního národního výboru. Zatčeni byli druhého dne večer dva kilometry od Babic po přestřelce v žitném lánu.

Následovalo zatýkání, jedenáct poprav, věznění, deportace. Pozadí babických událostí není jasné ani dnes.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Fotograf Skřivánek vystavuje ve St. Městě snímky z uherskohradišťské věznice

ilustrační snímek

Fotograf Martin Skřivánek vystavuje ve Starém Městě na Uherskohradišťsku snímky z někdejší uherskohradišťské věznice. V minulosti ji využívalo gestapo i...

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Soud v Třebíči odsoudil dva muže za podíl na podvodech s investicemi

ilustrační snímek

Třebíčský okresní soud potrestal dva Slováky, kteří podle nepravomocného rozsudku jako kurýři vyzvedávali peníze od obětí internetových podvodů s investicemi....

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

5 nenápadných příznaků u domácích mazlíčků. Kdy jít k veterináři a nepodcenit zdravotní problém?

Ilustrační snímek

Nenápadné změny chování, občasné kulhání nebo drobné zažívací potíže mohou být prvním varováním vážnějšího onemocnění. Majitelé domácích mazlíčků přitom často váhají déle, než by měli. Kdy zpozornět...

21. dubna 2026  15:15

Hasiči pořád zasahují u požáru ve skladu plastů, stále nachází nová ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  15:13

Fond Volarik Capital roste: Aktiva překročila 325 milionů a chystá nový hotel

21. dubna 2026  15:12

Záchranná služba otevřela novou základnu v Lubech, pokračuje v denním režimu

ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku vyjíždějí sanitky z nové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Stavba trvala rok a půl a stála 26 milionů korun, z...

21. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Dřevěné multimediální reproduktory Genius SP-HF400 s výkonem 10 W

21. dubna 2026  14:53

V Mirakulu roste dřevěná horská dráha. Má posunout možnosti zábavních parků v ČR

Tak má vypadat budoucí dřevěná horská dráha v Mirakulu. Vozíky po ní pojedou...

V zábavním parku Mirakulum na Nymbursku roste unikátní atrakce. První dřevěná horská dráha svého druhu v České republice. Už nabírá konkrétní podobu a její výstavba patří k technicky nejnáročnějším...

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Nůž měl připravený předem. Soud zpřísnil trest Ukrajinci, který pobodal svého krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja si dnes vyslechl přísnější trest za loňské napadení v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Místo deseti let, které mu uložil krajský soud ve Zlíně, stráví ve...

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě "Nelegální tabák: kde selhává systém?"

21. dubna 2026  14:48

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Olomoucké Divadlo na cucky uvede premiéru inscenace (K)roky od Studia SEN

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo na cucky uvede tento pátek premiéru autorské inscenace (K)roky, kterou připravilo seniorské Studio SEN. Soubor vznikl z dramatického kurzu...

21. dubna 2026,  aktualizováno 

Mistrovství ČR v driftu: Pelikán se stal vítězem kategorii PRO a Němeček v PRO2

21. dubna 2026  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.