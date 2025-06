Do Slavkovic proudí tisíce poutníků už řadu let, a to díky tradici, kterou tam věřící založili v roce 2003. A její význam teď potvrdilo i brněnské biskupství.

„Poutě do Slavkovic dokázaly za dvě dekády vyrůst na celorepublikový rozměr. Pravidelně sem pěšky míří věřící z Hodonína, Fulneku, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi i z Prahy. Trasy, které zdolávají, mají kolem dvou set kilometrů a věřím, že každý krok cesty je promodlený,“ popsal brněnský biskup Pavel Konzbul.

Původně komorní kostelík měl sloužit hlavně obyvatelům malé vesničky na Vysočině. Slavkovice u Nového Města na Moravě nemají ani pět stovek obyvatel, duchovní prostor tam ale přesto chyběl. Místní proto začali v roce 2002 právě s výstavbou kostela Božího milosrdenství a svaté sestry Faustyny Kowalské. A už tehdy se začala pomalu budovat i poutní tradice.

Zpočátku k rozrůstajícímu se svatostánku směřovali „pouze“ věřící z okolních vesnic, duchovní přesah místa ale začal postupně přitahovat také lidi ze vzdálenějších koutů kraje i republiky.

Začalo to zpovědními víkendy

V roce 2009 potom přivedl do Slavkovic i bratry pallotiny, tedy kněží Společnosti katolického apoštolátu. Nabídku přesunout působení pallotinů ze Staré Boleslavi až do Slavkovic dostali řeholníci mimo jiné i proto, že v té době zcela spontánně začali vydávat časopis o Božím milosrdenství. Ten letos slaví přesně dvacet let existence.

„Hned na začátku jsme zavedli zpovědní víkendy, abychom lidem opravdu dokázali nabídnout - zprostředkovat - Boží milosrdenství,“ popsal slavkovický pallotinský kněz Wojciech Zubkowicz. Dále následovaly pastorační a další modlitební aktivity a rozrůstání poutí.

„Každý z nás má ve svém životě příběh, kdy něco pokazil či nezvládl. Bůh do těchto momentů nabízí svoje milosrdenství, které je určeno pro každého člověka. Myslím, že právě toto lidi nejvíce přitahuje k tomu, aby na tohle místo přišli a Boží milosrdenství tu hledali,“ doplnil Zubkowicz.

Poutě do Slavkovic by se navíc letos měly rozrůst ještě o novou trasu - ze Sirákova nedaleko Žďáru nad Sázavou. Ta by měla být primárně zaměřena na seniory a děti, pro které je celotýdenní putování příliš náročné.

V současné době trasy věřících startují v již zmíněném Fulneku, dále v Hodoníně, Českých Budějovicích, Praze a v Mladé Boleslavi. Hlavní setkání poutníků ze všech koutů republiky je letos ve Slavkovicích v plánu na pátek 25. a sobotu 26. července.

Desítky míst napříč Vysočinou

Oficiálních poutních míst se ve farnostech spadajících do brněnské diecéze nachází na Vysočině jednačtyřicet. Patří sem kromě Slavkovic například žďárský kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, opatský chrám Narození Panny Marie v Želivě, kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku, kostel Panny Marie Bolestné v obci Kámen, Svatá hora u Křižanova nebo třeba jihlavský chrám svatého Jana Křtitele.

Novým oficiálním poutním místem byla slavkovická svatyně ustanovena v neděli 25. května, a to v závěru třídenního kongresu o Božím milosrdenství, který se konal přímo na místě samém. Na slavnosti se sešly stovky věřících a zúčastnil se jí kromě brněnského biskupa Pavla Konzbula rovněž kardinál Dominik Duka, Max Kašparů či Kateřina Lachmanová.

Svatostánek je zároveň zařazen mezi takzvaná Jubilejní místa. Jedná se o vybrané kostely a chrámy, kde lidé mohou v rámci Jubilejního Svatého roku získat plnomocné odpustky. Svatý rok si věřící připomínají vždy jednou za pětadvacet let. Tento poslední vyhlásil ještě papež František na loňský Štědrý den - s hlavním mottem „Jsme poutníci naděje“. Mezi další Jubilejní místa v brněnské diecézi patří na Vysočině kromě Slavkovic ještě Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou.