Nové žďárské stezky vedou po stopách cisterciáků. Potěší pěší i cyklisty

Jana Nedělková
  12:22
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Ač může mít řada lidí spojeny mnichy hlavně s pobytem za zdmi kláštera a modlitbami, ve skutečnosti byla jejich činnost mnohem širší. Ne nadarmo je heslem cisterciáků: „Modli se a pracuj!“ Jak dokázal tento řád zpracovávat dary přírody a měnit krajinu kolem sebe, ukazují nové žďárské naučné stezky.

Dvě trasy – kratší a delší – zavedou turisty za stopami cisterciáků jak přímo ve Žďáře nad Sázavou, tak v jeho okolí. Mnohé stopy jejich působení jsou tam totiž patrné dodnes. Při vycházkách navštíví lidé několik archeologických lokalit, podívají se, kde bylo Staré město, osídlení předcházející dnešnímu Žďáru, a po starých cestách projdou hospodářstvím cisterciáckého kláštera.

Delší trasa zavede pěší i cyklisty také k tajemnému jezírku Vápenice. To vzniklo zatopením vápencového lomu.
Delší trasa zavede pěší i cyklisty také k tajemnému jezírku Vápenice. To vzniklo zatopením vápencového lomu.
Poblíž technické památky Šlakhamr se mohou turisté zastavit i u sochy Mamuta.
Jak kdysi řád hospodařil přiblíží například zastavení u hospodářských dvorů Lyra (na snímku) a Starý Dvůr.
14 fotografií

„Řada míst, dnes ukrytých v lesním tichu, byla totiž ve středověku a novověku odlesněná a rušná, ať už kvůli těžbě a zpracování železných rud – jako třeba v okolí Peperku, či mramoru a vápence kolem jezírka Vápenice,“ přiblížila Kateřina Těsnohlídková ze žďárského Regionálního muzea.

Evropské cisterciácké dědictví

Nové stezky jsou součástí mezinárodní iniciativy Cisterscapes – Cistercian Landscapes Connecting Europe, která propojuje 17 cisterciáckých krajin v pěti evropských zemích. V roce 2024 získala tato síť od Evropské komise Označení Evropské dědictví – European Heritage Label.

Žďár nad Sázavou je společně s jihočeským Vyšším Brodem a rakouským Zwettlem zapojen také do přeshraničního projektu „Cisterciácké krajiny: Vyšší Brod – Zwettl – Žďár nad Sázavou“. Jeho součástí je krom nových turistických tras i vznik sítě návštěvnických center. Žďárské návštěvnické centrum bude slavnostně otevřeno 28. října v prostorách opravené Staré radnice.

Mapy a kompletní informace o nových stezkách lze najít například na webu destinační společnosti Koruna Vysočiny korunavysociny.cz.

Delší stezka, nesoucí název Jak se rodila cisterciácká krajina?, měří kolem čtrnácti kilometrů. Její slavnostní otevření se koná právě v sobotu 5. září, a to i s odborným výkladem.

„V 9 hodin ráno vyrazí od Staré radnice pěší skupina s historikem Regionálního muzea Miloslavem Lopaurem. V 10 hodin se mohou na stejnou trasu vydat cyklisté s Václavem Šubrtem z turistického informačního centra, sraz je na Farských humnech,“ pozvala mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Nová trasa s infopanely provede účastníky městem podél řeky Sázavy, kolem rybníka Dívka až do sousedních Hamrů nad Sázavou k Rozštípené skále a technické památce Šlakhamr. Odtud si poutníci vyšlápnou kopec Peperek a skrze lesy kolem jezírka Vápenice se dostanou zpět ke Žďáru, mimo jiné ke statkům Starý Dvůr a Lyra či k jádru cisterciáckého působení – areálu někdejšího kláštera, dnes zámku Kinských.

Delší okruh navazuje na krátkou stezku s názvem Příběhy ukryté v krajině, již město otevřelo už v srpnu. Tato bezbariérová trasa měří zhruba dva a půl kilometru a provádí návštěvníky okolím bývalého kláštera – kolem Bránského rybníka, hospodářského dvoru Lyra a kamenného mostu až k Dolnímu hřbitovu.

Známá místa trochu jinak

Jednotlivá stanoviště přibližují hospodaření s vodou, utváření krajiny, architekturu i duchovní odkaz řádu.

„Když dnes procházíme okolím bývalého kláštera, možná si ani neuvědomujeme, kolik stop po cisterciácích v krajině zůstává. Stezky pomáhají návštěvníkům dívat se na známá místa novýma očima a vnímat, jak úzce byly klášter a okolní krajina propojené. Cisterciáci krajinu promyšleně utvářeli, dávali jednotlivým místům smysl a řád,“ vysvětlila Adéla Tlustošová z farnosti při bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

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Putování po obou trasách si lze zpestřit vyplňováním pracovního listu s mapou, úkoly a křížovkou. Zájemci ho získají v infocentrech či Regionálním muzeu.

„Při přípravě stezek jsme mysleli i na rodiny s dětmi, aby pro ně procházka byla společným objevováním. Na každém panelu proto najdou nějaký úkol, otázku či drobnou aktivitu, díky níž se mohou do poznávání krajiny a její historie aktivně zapojit,“ uvedla Martina Schutová z Regionálního muzea.

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I když je krátká trasa již oficiálně otevřená, v sobotu ožije doprovodným programem také. „Od 14 do 18 hodin budou připraveny aktivity u Bránského rybníka, dvora Lyra, kamenného mostu a Dolního hřbitova,“ vyjmenovala Sobolová.

Ve stejnou dobu mohou lidé využít i rybářsky zaměřený program na Farských humnech. Pavel Elbl z Regionálního muzea se s nimi vypraví k řece, aby jim přiblížil svět ryb a rybářů.

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