Čtrnácté novoměstské Slunohraní bude mít úvodní koncert 30. června

Na festivalu Slunohraní letos v Novém Městě na Moravě na Žďársku zazní jazz i folklorní a barokní hudba. První koncert je naplánovaný na 30. června. Festival, který propojuje profesionální a amatérské hudebníky, se letos uskuteční počtrnácté. ČTK o tom informovala Hana Konderlová z pořádajícího spolku Komorní hudba dnes. Součástí festivalu jsou hudební kurzy vedené členy Janáčkova kvarteta.
Úvodní koncert nazvaný S flétnou napříč Evropou začne ve 20:00. "Vystoupí na něm oceňovaná flétnistka Michaela Koudelková se svými spoluhráči a představí program z debutového alba barokních sonát. Posluchače čeká hudba Georga Friedricha Händela a Arcangela Corelliho v neobvyklém a barevném provedení na několik typů zobcových fléten," řekla Konderlová. Spolu Koudelkovou vystoupí Monika Knoblochová na cembalo, Libor Mašek na barokní violoncello a Jan Krejča na teorbu a barokní kytaru.
Spojení folkloru a jazzu nabídne 1. července slovenské uskupení Stromoradie vedené Stano Palúchem. Jeho hudba vychází ze slovenského folkloru, ale nechá v ní prolínat i jazz, balkánské rytmy a improvizaci.
Při závěrečním koncertu, který bude 3. července, vystoupí spolu s Janáčkovým kvartetem také houslista a violista Jiří Pospíchal. Na programu koncertu budou skladby Franze Schuberta i Wolfganga Amadea Mozarta. "Druhá část večera bude patřit tradičnímu festivalovému Letnímu orchestru, který každoročně vzniká z účastníků workshopů pod vedením houslisty a dirigenta Richarda Kružíka," dodala Konderlová. Všechny festivalové koncerty se uskuteční na nádvoří Horácké galerie.
Pětidenní hudební dílny určené pro hráče na smyčcové nástroje každoročně absolvuje asi 30 lidí z Česka i zahraničí. „O kvartetní workshopy je každoročně velký zájem. Mnoho lidí po ukončení základní umělecké školy dál hraje v orchestrech nebo různých souborech, ale hledají novou energii, nové podněty a možnost posunout se dál. A právě to jim Slunohraní nabízí - několik dní intenzivní práce pod vedením špičkových muzikantů,“ řekla zakladatelka festivalu Lucie Čapská.