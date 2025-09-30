Pumptracky jsou na Vysočině v kurzu, postupně přibývají také v menších obcích

Jana Nedělková
  11:12aktualizováno  11:12
Zatímco ještě před pár lety byly pumptracky výsadou několika málo měst nebo součástí větších sportovních areálů v kraji, dnes najdou zájemci tuto zábavu na desítkách míst napříč Vysočinou – včetně malých obcí. Okruhy, složené z terénních vln a klopených zatáček, se těší oblibě hlavně u dětí a teenagerů.
Fotogalerie4

Pumptrackovou dráhu s vlnami a klopenými zatáčkami už využívají děti a mladí i ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě. | foto: Koruna Vysočiny

Letos byly zbrusu nové pumptracky zprovozněny třeba v Bystřici nad Pernštejnem nebo ve Sněžném na Žďársku, další se teď staví přímo ve Žďáře nad Sázavou. „Pumptrackové dráhy v poslední době přibývají, což představuje i vítanou možnost vyžití pro návštěvníky, kteří do lokality míří za aktivní dovolenou,“ kvituje zajímavou alternativu trávení volného času David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny.

V Bystřici nad Pernštejnem si členitý okruh s asfaltovým povrchem užívají sportovci od června. Atrakce za 4,8 milionu korun, již radnice vybudovala s podporou dotace, je tam součástí takzvaného Activ parku, který zahrnuje i skate park a loni zprovozněné dopravní hřiště pro nejmenší. Současně však v Bystřici zůstala v provozu i menší pumptracková dráha naproti zimnímu stadionu v rekreační oblasti Lužánky, kterou cyklisté brázdili v předešlých letech. Město se tak může pyšnit hned dvěma možnostmi takovéhoto sportovního vyžití.

První nadšenci začali před několika týdny testovat nový pumptrack rovněž ve Sněžném nedaleko Nového Města na Moravě. Sportoviště za 4,8 milionu korun zahrnuje dva okruhy i trailovou část se skoky; městys je nechal vybudovat za evangelickým kostelem poblíž sběrného dvora. Vhodné by měly být jak pro děti a začátečníky, tak i pro zkušené jezdce.

Pod hrází rybníka

Pumptracky lze ale najít i v dalších menších obcích na Žďársku, například v Nové Vsi u Nového Města na Moravě, kde žije necelých sedm stovek obyvatel. Atrakce se tam nachází pod hrází rybníka Obecník a láká nejen cyklisty, ale i děti na odrážedlech, koloběžkáře či skateboardisty. Nové sportoviště tam mají od podzimu loňského roku. „S jeho využitím jsme spokojeni, vyhledávají ho hlavně mladší děti. Osobně jsem ani nevěřila, že o něj bude takový zájem. Pumptracková dráha vyšla na necelé dva miliony korun, využili jsme na ni cenu za vítězství v soutěži Vesnice Kraje Vysočina 2023. Mládež si pak pumptrack ‚vyklikala‘ při výběru projektů, na které bude výhra použita,“ popsala starostka Nové Vsi Helena Tučková.

V příštím roce bude speciální dráha s asfaltovým povrchem k dispozici také přímo ve Žďáře nad Sázavou. Její výstavba je nyní v plném proudu v lokalitě Bouchalky – poblíž řeky Sázavy za zimním stadionem. Tam se atrakce stane součástí celého velkého streetparku.

Pumptrackovou dráhu s vlnami a klopenými zatáčkami už využívají děti a mladí i ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě.
Pumptrackovou dráhu s vlnami a klopenými zatáčkami už využívají děti a mladí i v Bystřici nad Pernštejnem.
Pumptrackovou dráhu s vlnami a klopenými zatáčkami už využívají děti a mladí i v Bystřici nad Pernštejnem.
Pumptrackovou dráhu s vlnami a klopenými zatáčkami už využívají děti a mladí i ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě.
4 fotografie

„Pumptrack bude tvořen jedním uzavřeným okruhem s vlnami a klopenými zatáčkami. Provoz je zamýšlený hlavně pro cyklisty všeho věku, včetně malých dětí. Využití je však možné také pro jízdu na skateboardu, longboardu, koloběžkách nebo inline bruslích,“ popsala mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová s tím, že na dráhu bude moci současně vyrazit až patnáct jezdců.

Další velmi oblíbené, již zavedené pumptracky jsou jejich příznivcům k dispozici například v Jihlavě v areálu Českého mlýna. Délka dráhy 330 metrů řadí tento okruh k nejdelším v republice. Hojně navštěvovaný je rovněž pumptrack v Polné na Jihlavsku, kam míří nejen místní, ale i mnoho přespolních, nebo dráha v Moravských Budějovicích či v Havlíčkově Brodě.

Častým cílem cyklistů je rovněž pumptrackový okruh ve Vysočina Areně u Nového Města na Moravě, kde kromě této atrakce, zbudované již v roce 2018, mohou zájemci vybírat také z řady singletracků.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány poslední předvolební debaty?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Na 70 kilometrů v hodině sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na celém průtahu Karlovými Vary. Stane se tak do konce roku poté, co správce komunikace dokončí opravy povrchů a další...

30. září 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Personál, prostředí i technika. Nového ředitele záchranářů čeká nelehký úkol

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Kraje Vysočina bude mít brzy nové vedení. Po pondělní rezignaci dlouholeté ředitelky Vladislavy Filové začne Kraj Vysočina, zřizovatel příspěvkové organizace,...

30. září 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Senioři na kole: radost z pohybu, avšak zvýšené riziko

30. září 2025  13:19

Zájem o voličské průkazy na jihu Čech je vyšší než před čtyřmi roky

Zájem o voličské průkazy pro sněmovní volby na jihu Čech je vyšší než před čtyřmi roky. Ve velkých městech jde o rozdíl na úrovni několika desítek průkazů....

30. září 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě

Už rok se policisté zabývají tragickým případem z brněnské garáže, kde SUV přejelo a usmrtilo ležícího muže. Zatímco řidič podle vyšetřování neměl šanci nehodě zabránit, protože oběť při vjezdu do...

30. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Pardubická školka Kamarád zdvojnásobila kapacitu díky nové přístavbě

Přístavba Mateřské školy Kamarád v Teplého ulici v Pardubicích je od pondělí v provozu. Stála 83 milionů korun. Nabízí stovku míst navíc, kapacita školky se...

30. září 2025  11:26,  aktualizováno  11:26

Volby 2025 a šéf STAN Vít Rakušan: Jsme připraveni dál vést ty resorty, kde za sebou máme kus práce

Hnutí Starostové (STAN) chce po volbách do Sněmovny 2025 navázat na práci pětikoalice a stát se hlasem regionů. Jejich předseda a lídr středočeské kandidátky Vít Rakušan v rozhovoru pro deník Metro...

30. září 2025  12:59

Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...

30. září 2025  12:52

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány poslední předvolební debaty?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

30. září 2025  12:47

Spolek na Rychnovsku zachraňuje historický mlýn, oprava zatím vyšla na 2,5 mil.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách (SOPVC) pokračuje v Českém Meziříčí na Rychnovsku v rekonstrukci historického Hrnčířova mlýna z 18. století....

30. září 2025  11:14,  aktualizováno  11:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

NCOZ zasahuje u krajských silničářů na jihu Moravy, ředitel má nedostupný telefon

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes podnikli razii na jihu Moravy. Podle informací iDNES.cz zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic...

30. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:45

Labutí mláďata uvázla v bahně na dně rybníka, kolemjdoucí zalarmovala hasiče

Vypuštěný rybník na Pardubicku se stal pastí pro čtveřici labutích mláďat. Ta uvázla v bahně a bez cizí pomoci by nejspíš nepřežila. Přeloučští hasiči je společně s pracovníky záchranné stanice...

30. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.