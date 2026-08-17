Nebezpečnému tahu se cyklisté vyhnou po nové stezce. Děkujeme za ni, volají

Martin Vokáč
  8:52
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Je to jedno z nejvíce nebezpečných míst na Vysočině. Rovná, ale úzká silnice první třídy ohraničená svodidly. Zvláště chodci a cyklisté se silnici 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a jeho místní částí Údavy záměrně vyhýbali. Jenže občas neměli jinou možnost, než ji využít. To už nyní neplatí, na světě je bezpečná alternativa.

Ždírec nad Doubravou na Havlíčkobrodsku dokončil cyklostezku, která patřila k těm nejžádanějším na celé Vysočině. Vede podél frekventované tranzitní silnice 37 spojující Vysočinu s Pardubickým krajem. Za dva týdny město stavbu převezme a před polovinou září slavnostně otevře.

„Nová cesta vyřeší strašně moc. V první řadě umožní chodcům a cyklistům bezpečně se dostat do Ždírce od severu, do Údav i do Rovného. Až dosud to pro ně bylo takřka nemožné. A mimo jiné rozšíří i možnosti pro rekreační cyklisty,“ zmínil ždírecký starosta Bohumír Nikl.

V průběhu posledních pěti let tu došlo k několika dopravním nehodám, přičemž jedna z nich skončila úmrtím.

Michaela Lébrovápolicejní mluvčí

Po silnici se jít či jet na kole odvážil málokdo. Vozovka je příliš úzká. Zůstala taková i po nedávné kompletní rekonstrukci. Opticky ji ještě zúžila svodidla po obou stranách. Zároveň je ovšem rovná a svádí řidiče k rychlejší jízdě. Předpisových devadesát tu jede málokdo.

„Silnice 37 představuje hlavní dopravní tah a velmi frekventovanou komunikaci, která je často využívána i jako objízdná trasa při uzavírkách silnic nižších tříd. Pohyb cyklistů a chodců po ní je vzhledem k intenzitě provozu a rychlostem vozidel pro tyto zranitelné účastníky provozu nebezpečný,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Pomohl Státní fond dopravní infrastruktury

Za posledních 16 let se na úseku podle policejních statistik stalo takřka 150 dopravních nehod. Vyžádaly si jeden lidský život, čtyři těžká zranění a na pět desítek zranění lehkých. Statistiky ovšem nerozlišují, zda k nehodám došlo s účastí chodců či cyklistů. „V průběhu posledních pěti let tu došlo k několika dopravním nehodám, přičemž jedna z nich skončila úmrtím,“ dodala mluvčí.

Po bezpečnějším propojení s mateřským městem volali hlavně obyvatelé čtyři kilometry vzdálené ždírecké místní části Údavy. Pokud nechtěli po frekventované silnici, nezbylo jim než se vydat po klikatících se polních a lesních cestách mnohde připomínajících spíš pěšiny. Případně to vzali oklikou přes Stružinec a Benátky, další ždírecké místní části.

Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají poslední dodělávky. Natěšení cyklisté a chodci, kteří po ní dlouho volali, ji už využívají. Není divu, je pro ně mnohem bezpečnější než risk na souběžné silnici první třídy.
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají poslední dodělávky. Natěšení cyklisté a chodci, kteří po ní dlouho volali, ji už využívají. Není divu, je pro ně mnohem bezpečnější než risk na souběžné silnici první třídy.
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají poslední dodělávky. Natěšení cyklisté a chodci, kteří po ní dlouho volali, ji už využívají. Není divu, je pro ně mnohem bezpečnější než risk na souběžné silnici první třídy.
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají poslední dodělávky. Natěšení cyklisté a chodci, kteří po ní dlouho volali, ji už využívají. Není divu, je pro ně mnohem bezpečnější než risk na souběžné silnici první třídy.
9 fotografií

I to byl jeden z důvodů, proč Ždírečtí na novou cyklostezku získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta stavbě výrazně pomohla. Z investice ve výši 25 milionů korun pokryla přibližně 17,5 milionu. Tři miliony poskytl i Kraj Vysočina. Pro třítisícové městečko naprosto zásadní pomoc.

Nová cyklostezka vede po levé straně silnice ve směru na Chrudim. Začíná u odbočky na Studenec, kam už roky z města stezka míří. Je z asfaltobetonu, široká tři metry. Umožňuje i přístup k autobusovým zastávkám. Nový úsek do Údav je dlouhý zhruba dva a půl kilometru.

Po stezce nedočkavci jezdili už během stavby

Třebaže její budování ještě oficiálně neskončilo, předání díla je plánováno na 31. srpna a skutečně drobnější práce zbývá dokončit, chodci a cyklisté ji už využívají. „Tak moc na ni čekali, že po ní začali chodit a jezdit už ve chvíli, kdy se tu objevila první konstrukční vrstva,“ pousmál se starosta Nikl.

O tom, co tato stezka nejen pro místní znamená, svědčí ohromné množství pozitivních reakcí na facebookovém profilu radnice, která informace o dokončování stezky zveřejnila. „Je to perfektní, hlavně to slouží obrovskému množství cyklistů i pro pěší,“ napsal například Miroslav Homolka.

Na výlet do Údav a Sobíňova. Ždírec chystá další dvě bezpečné cyklostezky

„Naprosto úžasné. Jezdíme z Horního Bradla do Žďáru nad Sázavou a nemůžeme si to vynachválit. Skvělý nápad, výborná práce, děkujeme,“ přidal se Lukáš Herbst.

„Super, díky. Už se těším, až se svezu,“ vzkázal Jan Šubrt. Podobně se vyjadřují mnozí další.

Drobná úprava by mohla pomoci i snáze se dostat k rybníku Kabát. Město dle slov Bohumíra Nikla ještě letos zajistí i způsob, jak se bezpečněji dostat na přes hlavní silnici u odbočky na Studenec.

Chystá se propojení na Chrudimsko i Chotěboř

Ždírecká radnice chce jít v budoucnu ještě dál. Bezpečná cyklostezka by nemusela končit v Údavech, ale mohla by vést přes vesničku Vysočina, kde je známý skanzen Veselý Kopec, až do Trhové Kamenice a dále na Chrudimsko.

„Nechceme s tím zbytečně otálet. Už příští rok bychom chtěli nechat zpracovat studii, kudy cestu vést, a hned i projekt. Aby se mohlo v roce 2029 nebo 2030 začít stavět,“ nastínil další pokračování cyklostezky Bohumír Nikl. Ždírec na záměru spolupracuje s dotčenými obcemi za hranicemi Vysočiny.

Budování cyklostezek je pro Ždírec nejen velkým koníčkem, ale v podstatě i nutností. „Ležíme na křižovatce silnic první třídy, vedou od nás čtyřmi směry. Do toho vytížená krajská silnice druhé třídy na Chotěboř. Aby se lidé dostali pěšky či na kole mimo město a do místních částí, nemáme jinou možnost,“ vysvětluje ždírecký starosta.

Právě nová cyklostezka na Chotěboř je nejbližším úkolem. Hotová by měla být už příští rok. Navazovat bude na současný chodník na okraj Ždírce přes průmyslovou zónu, pokračovat bude na Sobíňov. Vznikne ve spolupráci obou obcí. Zajímavostí na ní bude železniční přejezd.

Už nyní cyklisté bezpečně projedou Ždírcem ve směru na Krucemburk a dále na Žďársko, na Nové Ransko a do Ranského polesí. Stejně tak se po cyklostezkách dostanou do místních částí Kohoutov a Benátky ve směru na Hlinsko.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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