Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

  8:42
Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do tunelu pohodlně mohou i lidé, dosvědčují na místě čerstvé sprejerské výtvory.

Podchod je součástí čerstvě vyasfaltované cyklostezky podél zmíněného potoka. „Propojí Bedřichov, vlakové nádraží i cyklostezku podél řeky Jihlavy,“ popsala mluvčí magistrátu Hana Marhanová.

Stezka začíná v ulici U Hlavního nádraží a napojuje se na stávající cestu v Údolní ulici pod železničním viaduktem. Z Bedřichova dolů až k Polenské ulici tak nabízí rychlejší a bezpečnější spojení.

„Součástí stavby je také odbočka přes Drážní potok ke garážím u hlavního vlakového nádraží,“ přiblížila mluvčí. I tato odbočka částečně vznikla pomocí roštů.

Celý nový úsek pro pěší a cyklisty měří 600 metrů. Stavba stála přes šestnáct milionů korun. Z toho byla 13 milionů evropská dotace. Nově otevřená větev míří k páteřní jihlavské cyklostezce, která vede podél řeky ze Starých Hor až k Helenínské ulici a dál z města.

