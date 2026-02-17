Kolony jsou i na příjezdových komunikacích k dálničním nájezdům od 90. po 119. kilometr. Přímo na dálnici se kolony kolem 6:30 začaly pomalu rozjíždět.
Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným sněžením platí na Vysočině do dnešních 09:00.
V kraji byly ráno zablokované kamiony a auty i jiné silnice. Problémy v dopravě byly ráno na silnici 38 z Jihlavy do Štoků, na I/34 u Myslotína a na I/19 u Dubovic, několik kamionů stálo u Starého Pelhřimova. Problémy jsou i na trasách v blízkosti dálničních nájezdů.
„Z důvodů silného sněžení v průběhu noci od 23:40 hodin došlo na dálnici D1 ve směru na Prahu na kilometru 97 k uváznutí kamionu, následně k několika dopravním nehodám. Místo bylo do 4:00 neprůjezdné,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.
Další kamion se vzpříčil ve 2:45 ve směru na Brno na kilometru 101. Před oběma místy se vytvořily kolony. Silničáři se až do rána snažili ošetřit vozovku před kolonou. Ty se vytvořily prakticky v celém úseku mezi Humpolcem a Jihlavou.
|
Meteorologové zpřísnili výstrahu na sníh. Nová mapa ukazuje, kde ho napadne nejvíc
Částečně se podařilo provoz na dálnici obnovit až po šesté hodině ráno. „V místě omezení je vozovka chemicky ošetřena, kolony se postupně rozjíždějí,“ informovala mluvčí. Auta stále stojí na všech příjezdových silnicích k dálnici u exitů 119, 112, 104 a 90.
Pokud lidé nemusí dnes ráno vyjíždět, měli by cestu odložit, uvedla doplnila Čírtková.
Národní dopravní informační centrum (NDIC) upozornilo, že kamiony jsou kvůli větru a silnému sněžení uvázlé například ve směru na Brno od 99. kilometru ve stoupání k Větrnému Jeníkovu. Podobné problémy jsou v opačném směru od 112. kilometru.
„Kalamitní situace na dálnici D1 na Vysočině trvá! Vlivem silného sněžení se od půlnoci stalo několik nehod. Úsek mezi 88. km a 115. km v obou směrech blokují kamiony. Na dálnici na Vysočině vůbec nenajíždějte! Policisté jsou na místě,“ napsali policisté kolem 06:15.
V noci na Vysočině napadlo místy i přes deset centimetrů sněhu, teploty se ráno pohybovaly mezi nulou a minus dvěma stupni Celsia. „Komplikace byly hlavně s kamiony, celou noc jsme se nezastavili,“ uvedl dispečer krajské správy a údržby silnic. Výjezdů měli silničáři okolo 200, jezdily i traktory s radlicemi.