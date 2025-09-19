Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

  9:52
Ten řidič nemůže být v pořádku, pomyslel si ve čtvrtek ráno jiný šofér na dálnici D1 u Měřína, když před ním ze strany na stranu kličkovalo Audi A4. A tak zavolal na policii. Hlídka vozidlo zastavila a skutečně zjistila, že to s řidičem nevypadá dobře. Mohl za to ale alkohol. Řidič audi tak přímo z D1 putoval na záchytku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hazardního počínání řidiče audi se slovenskou registrační značkou si všiml jiný šofér na 134. kilometru dálnice ve směru na Prahu. Zavolal na tísňovou linku a své podezření oznámil. Tip se dostal až k hlídce beranovského oddělení dálniční policie, která byla poblíž.

Policisty podezřelý šofér předjel na 120. kilometru. Neměl ale touhu před nimi dál prchat, nechal se zastavit na odpočívadle na kilometru 111. Byl to čtyřiačtyřicetiletý cizinec.

Opilý řidič u Hořic narazil na D1 do odstaveného kamionu. Nadýchal 3,5 promile

„Policisté při kontrole pojali podezření, že je řidič v podnapilém stavu. To potvrdil výsledek dechové zkoušky. Vykázala hodnotu 2,38 promile alkoholu v dechu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Přes dvě promile ukázala i opakovaná zkouška. Řidič požití alkoholu přiznal.

Protože hrozilo, že by po odjezdu hlídky mohl opět sednout za volant, naložili ho policisté do svého auta a odvezli k vystřízlivění na záchytku do Jihlavy. „Osobní vozidlo si řidič uzamkl a zůstalo odstavené na parkovišti na dálničním odpočívadle,“ dodala Čírtková.

Opilý šofér se po D1 řítil stosedmdesátkou, putoval rovnou na záchytku

Po několika hodinách eskortovala hlídka řidiče na dálniční oddělení do Velkého Beranova. Tam mu bylo sděleno podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky.

„Usednout za volant a řídit vozidlo v podnapilém stavu je hazardem na jakékoliv komunikaci. Ale na dálnici, po které projíždějí vozidla mnohem vyšší rychlostí a za hustého provozu, jde o obrovské riziko, že takový řidič zaviní dopravní nehodu. Ta může mít fatální následky,“ upozornil zástupce vedoucího beranovského dálničního oddělení Jiří Chvátal.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

19. září 2025

19. září 2025  8:44,  aktualizováno  8:44

