Kličkoval po dálnici, odřel svodidla. Pak řidič policistům nadýchal 6,1 promile

Autor: vok
  11:32
Těžko uvěřitelný hazard předvedl v pátek odpoledne devětačtyřicetiletý řidič na dálnici D1 při cestě z Prahy na Brno. Na benzince do sebe nalil piva, vodky i rumy, popíjel i cestou za volantem. Když ho policisté po oznámení ostatních řidičů zastavili, nestačili se divit. Šofér napoprvé nadýchal 6,1 promile.

Dechová zkouška u opilého řidiče na dálnici D1 ukázala neuvěřitelné hodnoty. Řidič přiznal, že do sebe vylil, co se dalo, a popíjel i během jízdy za volantem. (29. května 2026) | foto: Policie ČR

Že po dálnici nebezpečně jede černá Škoda Superb, oznámilo na policii několik řidičů. Poprvé si ho všimli na 107. kilometru u Větrného Jeníkova.

„Z oznámení vyplývalo, že řidič vozidla velmi nebezpečně kličkuje po celé šíři dálnice,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Minimálně jednou se při tom otřel o svodidla.

Za vozidlem se vydala nejbližší hlídka, zastavila ho na 119. kilometru u Velkého Beranova. Co je důvodem nebezpečné jízdy, policisté zjistili prakticky ihned. Muži dali dýchnout.

„První dechová zkouška vykázala neuvěřitelnou hodnotu 6,10 promile alkoholu. Pozitivní výsledky měly také opakované dechové zkoušky – 3,96 a 3,60 promile alkoholu v dechu,“ konstatovala policejní mluvčí.

Řidiči policisté sebrali řidičský průkaz, odvezli ho na odběr krve a poté i na protialkoholní záchytnou stanici. Až druhý den se vyšetřovatelé dozvěděli, jak se do tak podroušeného stavu šofér dostal a za jakých okolností.

Opil se na benzince, pokračoval i za jízdy

Muž policistům uvedl, že si v pátek kolem poledne na čerpací stanici u Prahy koupil zásobu piva, rumu a vodky a alkohol začal popíjet. „Nepamatoval si, kolik toho vypil,“ podotkla Čírtková.

Kolem třetí odpoledne sedl do auta a vydal se po dálnici k domovu. Pivo popíjel i za jízdy přímo za volantem. Proto byla první dechová zkouška tak vysoká. Jen mlhavě si vzpomněl, že cestou narazil do svodidel, ale pokračoval v jízdě, dokud ho policisté nezastavili.

Opilý kamioňák na D1. Poškodil svodidla a ve smyku málem vůz převrátil

„Muž svého jednání litoval a uvedl, že je rád, že se nikomu nic nestalo. Alkohol pil údajně proto, že má v poslední době problémy v zaměstnání,“ dodala Dana Čírtková.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro ohrožení pod vlivem návykové látky. Při divoké jízdě na autě a na svodidlech vznikla škoda za přibližně 160 tisíc korun.

Další opilý řidič kličkoval po dálnici v neděli

Zdá se, že poslední květnový víkend podobné události přitahoval. Dalšího silně podnapilého řidiče zastavili na dálnici na Vysočině i o dva dny později, v neděli odpoledne. Stalo se tak mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší. I v tomto případě kličkující volkswagen nahlásili ostatní řidiči.

Dvaapadesátiletý řidič po odstavení auta na 166. kilometru nadýchal 2,76 a vzápětí 2,91 promile alkoholu. I on přišel o řidičský průkaz a po odběru krve v nemocnici skončil na jihlavské záchytce. Rovněž v tomto případě policisté zahájili trestní řízení pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opilý řidič u Hořic narazil na D1 do odstaveného kamionu. Nadýchal 3,5 promile

„I pro zkušené policisty byly výsledky dechových zkoušek u obou řidičů velmi překvapivé. Tak vysoká hladina alkoholu výrazným způsobem ovlivňuje schopnost každého řidiče. Navíc v pátečním a nedělním silném provozu na dálnici D1 představuje takový řidič ohrožení nejen sám pro sebe, ale je rizikem také pro všechny ostatní,“ řekl vedoucí velkoberanovského dálničního oddělení Jiří Šoukal.

Ten zároveň ocenil, že se našlo dostatek dalších řidičů, kteří na nebezpečnou jízdu obou podnapilých upozornili. „Zaslouží poděkování, protože nebyli lhostejní k situaci, která mohla skončit vážnou dopravní nehodou,“ pravil.

