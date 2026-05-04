„Hlášení o požáru jsme na lince tísňového volání přijali v 12:50,“ informovala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. U požáru zasahovaly složky integrovaného záchranného systému.
Nákladní vůz začal hořet jen kousek za exitem u Velkého Beranova. Proč se tak stalo, vyšetřovatelé zatím zkoumají. Podle fotografií se oheň rozšířil zejména ve skříňové nástavbě automobilu.
Řidič vůz odstavil v odstavném pruhu dálnice u svodidel.
Uhasit požár se hasičům podařilo po více než tři čtvrtě hodině od nahlášení. „Majetková škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na částku 1,5 milionu korun,“ podotkla Musilová.
„Provoz na dálnici je v tomto místě aktuálně uzavřen,“ uvedla ve 13:00 policejní mluvčí Jana Kroutilová. Kvůli uzavření provozu se na dálnici i objízdné trase na Jihlavu vytvořila více než tříkilometrová kolona. Obnovit provoz na dálnici se alespoň levým jízdním pruhem podařilo ve 14:15.