Ukrajinci jezdili do Česka jen pro humanitární dávky. Běžná praxe, tvrdí policii

Policie na Vysočině vyšetřuje třináct Ukrajinců, které podezřívá ze zneužívání humanitárních dávek. Požádali o podporu pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou v České republice, přitom se v Česku nezdržovali. Jezdili si sem pouze pro výplatu dávek. Přijít si tak měli na více než dva a půl milionu korun.

Hotovost, bankovní karty, pasy i telefony zajištěné policisty při zadržení Ukrajinců podvádějících s humanitárními dávkami. | foto: Policie ČR

Přišlo se na ně při prodlužování dočasné ochrany na území České republiky o další rok. Podle policie se tito cizinci dopouštěli úmyslného podvodného jednání.

„Cizinci se k podvodnému čerpání humanitárních dávek policistům doznali a uvedli, že se jedná o běžnou praxi jejich spoluobčanů,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zmizelo 1,6 milionu na ubytování Ukrajinců. Administrativní chyba, tvrdí policie

Podvod byl velice jednoduchý. Cizinci při podání žádosti o vyplacení humanitární dávky a následných kontaktních schůzkách na Úřadu práce tvrdili, že se trvale zdržují na území České republiky. Nebylo to však pravda. I nadále žili na Ukrajině a do Česka si pro dávky jen dojížděli. Policie je označuje za takzvané pendlery.

„Tímto podvodným jednáním získali od března loňského roku do současné doby majetkový prospěch v celkové výši přesahující částku minimálně 2 563 000 korun,“ oznámila mluvčí. Cizincům byla měsíčně vyplácena částka od sedmi do 17 tisíc korun.

Ukrajinci podváděli s dávkami pro krajany. Ještě mají šanci dostat nižší trest

„Při prohlídkách zadržených cizinců jsme zjistili, že měli na různých místech těla ukrytou finanční hotovost a debetní karty dalších osob, ze kterých vybírali neoprávněně čerpané humanitární dávky. Ty měli vyvést zpět na Ukrajinu,“ přiblížil případ komisař cizinecké policie Ondřej Mejzlík. Policisté u nich zajistili 218 tisíc korun v hotovosti.

V případě odsouzení ukrajinským podvodníkům hrozí trest až pěti let vězení, případně vyhoštění z území České republiky. Veškeré neoprávněně čerpané humanitární dávky budou zároveň nuceni vrátit.

