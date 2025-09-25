Ukrajinci jezdili do Česka jen pro humanitární dávky. Běžná praxe, tvrdí policii

Přišlo se na ně při prodlužování dočasné ochrany na území České republiky o další rok. Podle policie se tito cizinci dopouštěli úmyslného podvodného jednání.
„Cizinci se k podvodnému čerpání humanitárních dávek policistům doznali a uvedli, že se jedná o běžnou praxi jejich spoluobčanů,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Podvod byl velice jednoduchý. Cizinci při podání žádosti o vyplacení humanitární dávky a následných kontaktních schůzkách na Úřadu práce tvrdili, že se trvale zdržují na území České republiky. Nebylo to však pravda. I nadále žili na Ukrajině a do Česka si pro dávky jen dojížděli. Policie je označuje za takzvané pendlery.
„Tímto podvodným jednáním získali od března loňského roku do současné doby majetkový prospěch v celkové výši přesahující částku minimálně 2 563 000 korun,“ oznámila mluvčí. Cizincům byla měsíčně vyplácena částka od sedmi do 17 tisíc korun.
„Při prohlídkách zadržených cizinců jsme zjistili, že měli na různých místech těla ukrytou finanční hotovost a debetní karty dalších osob, ze kterých vybírali neoprávněně čerpané humanitární dávky. Ty měli vyvést zpět na Ukrajinu,“ přiblížil případ komisař cizinecké policie Ondřej Mejzlík. Policisté u nich zajistili 218 tisíc korun v hotovosti.
V případě odsouzení ukrajinským podvodníkům hrozí trest až pěti let vězení, případně vyhoštění z území České republiky. Veškeré neoprávněně čerpané humanitární dávky budou zároveň nuceni vrátit.