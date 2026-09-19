Desítky letounů zaplnily dráhu u Kejžlice k desátému výročí od jejího otevření

Několik desítek letounů dnes lemovalo travnatou dráhu u Kejžlice na Pelhřimovsku. Setkání aviatiků připomnělo i desáté výročí otevření této dráhy určené pro vzlety a přistávání menších strojů. Diváci například sledovali přelety letounů Zlín Z-43, vzdušnou akrobacii a seskok parašutistů. Prohlédnout si mohli repliky letadel z druhé světové války a koše horkovzdušných balonů, jejichž posádky měly v plánu podvečerní let. Na dráhu také jednu chvíli padaly bonbony navázané na barevné stužky, které si mohly posbírat děti.
"Je tady hezky a máme tady kamarády," řekl ČTK Lubor Schwarz, který se do Kejžlice vrací pravidelně. "Jsme ze Dvora Králové a máme čtyřmístnou Cessnu 172," uvedl. Výhodou tohoto letounu podle něj je to, že má křídla nahoře a je z něj krásně vidět.
Letiště u Kejžlice bylo před deseti lety oficiálně otevřeno 1. října. K vytvoření rovné plochy bylo předtím potřeba přesunout velké množství zeminy, což trvalo rok a půl, řekl provozovatel Miloš Kovář. Setkání přátel letectví se tam koná v září a menší v květnu. Uvedl, že plocha je vyhledávaná amatérskými piloty, protože je v centru republiky, je upravovaná a je tam hezké prostředí. V okolí travnaté dráhy jsou lesy.
V zimě plocha slouží pro start závodu O pohár Jaroslava Haška v balonovém létání, jehož se účastní i piloti z Rakouska a Německa. Posádek bývají dvě desítky. "Letos se to povedlo naší posádce, že jsme zvítězili. Takže jsme měli takový pocit zadostiučinění, že jsme to pořádali i vyhráli," uzavřel Kovář.