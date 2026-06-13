Desítky lidí si dnes připomněly Františku Slavatovou při barokní pouti v Telči

Desítky lidí si dnes připomněly šlechtičnu Františku Slavatovou při barokní pouti v Telči. Procesí k odkazu mecenášky, od jejíhož úmrtí letos uplyne 350 let, vedlo od kostela Jména Ježíš a završila jej mše v kapli sv. Karla Boromejského. Mimořádná pouť je součástí oslav výročí, které spojuje historiky, památkáře, pedagogy i kulturní instituce a po celý rok nabízí pestrý program. ČTK to řekl farář Římskokatolické farnosti Telč Jiří Dobeš.
"Nešlo ani o to, že bychom pouť měli každý rok opakovat nebo vzkřísit tradiční pouť, ale spíš ukázat, jak tradiční barokní pouť vypadala. Šli jsme v procesí, vzali jsme dvě korouhve a křížek, protože někdy už to bývá takové jenom jednodušší, že jdou třeba jenom s jedním křížkem. Šel jsem také v klerice a v biretu a karmelitán šel v karmelitánském oděvu,” uvedl Dobeš. Také zpěvy a modlitby zazněly v barokním duchu.
Františka Slavatová, hraběnka z Meggau, patří mezi přední osobnosti telčské historie. Byla mecenáškou a zakladatelkou jezuitského areálu a také ženou s mimořádným vlivem, protože vychovávala budoucího císaře Leopolda I. Díky její podpoře se Telč v polovině 17. století proměnila v architektonický celek, který dnes obdivují návštěvníci z celého světa. Město se později dostalo na Seznam světového dědictví UNESCO.
Pro návštěvníky města a jeho památek i odbornou veřejnost je připravený celoroční program včetně tematických prohlídek zámku, přednášek, výstav nebo vzdělávacích programů pro školy. V projektu bude také představen terénní výzkum kosterních pozůstatků z krypty pod kostelem Jména Ježíš. Rok Františky Slavatové vyvrcholí 19. září zádušní mší a slavnostním odhalením pamětní desky.