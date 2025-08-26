Jihlava postaví dětské hřiště na motivy Vančurova Rozmarného léta

Jan Salichov
  6:52aktualizováno  6:52
Jihlava chystá rekonstrukci dětského hřiště v areálu Český mlýn. Stát by mělo deset milionů korun. Nebude to ale žádný tuctový plácek. Nové hřiště má mimo jiné tematicky vycházet ze slavného díla spisovatele Vladislava Vančury Rozmarné léto. Jen s tím rozdílem, že vodu bude v tomto případě představovat písek.

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ Kdo by neznal slavnou větu majitele městských lázní Otokara Bromse v podání Rudolfa Hrušínského z filmového zpracování románu Vladislava Vančury Rozmarného léto?

Také tímto oblíbeným filmem režiséra Jiřího Menzela z roku 1967 se inspirovali tvůrci návrhu revitalizace dětského hřiště v areálu Český mlýn v Jihlavě.

Vodní plochu na připravovaném dětském hřišti v areálu Český mlýn v Jihlavě má návštěvníkům znázorňovat rozsáhlý prostor s pískem a kameny.
Tvůrci připravované modernizace jihlavského areálu se nechali inspirovat mimo jiné oblíbeným filmem režiséra Jiřího Menzela.
Tvůrci připravované modernizace jihlavského areálu se nechali inspirovat mimo jiné oblíbeným filmem režiséra Jiřího Menzela.
Vodní plochu na připravovaném dětském hřišti v areálu Český mlýn v Jihlavě má návštěvníkům znázorňovat rozsáhlý prostor s pískem a kameny.
Vodní plochu na připravovaném dětském hřišti v areálu Český mlýn v Jihlavě má návštěvníkům znázorňovat rozsáhlý prostor s pískem a kameny.
7 fotografií

„Inspiraci jsme hledali v minulosti, vztahuje se k řece, mlýnu a věcem, které s řekou souvisí,“ říká radní za ODS David Beke. „Kdo zná historii, ví, že v těchto místech bývala plovárna. To bylo pro nás - a zejména pro tvůrce z firmy Hřiště.cz - návodem, kam naše myšlenky směřovat.“

A tak vznikl projekt, který na plánovaném dětském hřišti oživil zobrazení uměleckých představ Rozmarného léta a dětem nabídne k hraní mola, budky na převlékání, lodě, záchranné kruhy, skluzavky či skákací můstky.

„Velká písková plocha reprezentuje vodní plochu, ve které si děti hrají,“ říká Beke. „Převlékací budky nabízejí spoustu herních prvků uvnitř, k hraní slouží také pověšené prádlo nebo záchranné kruhy.“

Skutečný rybník byl technicky nereálný

Nabízela se však možnost v areálu přímo u řeky Jihlavy nainstalovat také skutečné vodní prvky. Ty však bohužel v projektu chybí.

„Kdyby tu byl skutečný rybník, ve kterém by si děti mohly hrát, bylo by to nejlepší. Ale není to technicky reálné,“ říká Beke. „Zvažovali jsme instalaci vodních prvků, ale je to problematické na údržbu a provoz. Generuje to poměrně velké náklady,“ doplnil radní.

Nedává to smysl, kritizují zamčená dětská hřiště. Město na zimní uzávěrce trvá

A tak návštěvníkům nezbude než si hrát s pouhou iluzí vody. „Je to technicky komplikované. Zjišťovali jsme to, pracovali jsme s tím. Ale nakonec jsme naznali, že bude lepší vodu parafrázovat pískem než tam prvky dělat. Protože každá zábava něco stojí a my jsme museli někde zastavit,“ doplnil Beke.

„Stejně jsme běželi dost dlouho,“ okomentoval primátor Petr Ryška částku deseti milionů korun, celkovou sumu plánované revitalizace, na níž se třemi miliony podílí soukromý investor, společnost Bosch.

„Nové hřiště bude na dvojnásobné, nebo dvaapůlnásobné ploše, než je stávající,“ prozradil Ryška.

Zemní práce by měly začít ještě na podzim

Rekonstrukce dětského hřiště by měla začít na podzim tohoto roku. „Na přelomu října a listopadu. To znamená na konci stávající sezony, kdy by mělo dojít zejména k terénním úpravám a zemním pracím,“ upřesnil Beke. „Na jaře příštího roku by pak lokalita měla být osázena herními prvky, které přes zimu firma vyrobí.“

Ve volnočasovém areálu Český mlýn by tak mělo vzniknout zřejmě nejhezčí dětské hřiště v Jihlavě. „Přál bych si, aby to byl impulz pro to, aby se našel nějaký gastro provozovatel, který by tam jako v Rozmarném létu nebo jako na Masarykově náměstí přivezl maringotku s občerstvením. Protože si myslím, že by to lokalitě slušelo a našlo by si to svou klientelu,“ myslí si Beke.

„A zašel bych možná ještě trošku dál, hledal způsoby, jak zatraktivnit a zpřístupnit řeku samotnou. Ve formě dalších her, jako je třeba jízda na lodičkách či vorech.“

Přímo u areálu Český mlýn je parkoviště s fialovými zónami pro stání, zastávka MHD je u nedalekého obchodního centra Kaufland.

Workoutových hřišť bude v Jihlavě víc

V souvislosti s revitalizací dětského hřiště v areálu Český mlýn v Jihlavě dojde k přesunutí workoutu.

V souvislosti s chystanou revitalizací dětského hřiště v areálu Český mlýn se objevily obavy, zda nedojde k přesunu nebo zrušení stávajícího oblíbeného workoutového hřiště v blízkém okolí.

„Byli jsme první, kdo začal se street workoutem v Jihlavě a měsíce plánovali a realizovali hřiště, které stojí v lokalitě Český mlýn,“ píše se v únorovém příspěvku na facebookovém profilu Street Workout Jihlava. „Nemáme problém s tím, aby se hřiště posunulo. Ale jsme proti tomu, aby se rušilo.“

Celou situaci nyní osvětlil primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „Po Jihlavě letěla fáma, že se workout hřiště ruší. Chtěl bych ale říct, že naopak dojde k výraznému vylepšení,“ slíbil Ryška s tím, že stávající hřiště nahradí nové pouze o pár metrů vedle. „Více méně podobné, jen se udělá na druhé straně cesty.“

V Jihlavě navíc v nejbližších měsících přibudou další dvě workoutová hřiště. „Ještě letos by měli jedno udělat na Horním Kosově, příští rok pak vznikne větší hřiště na Skalce. Takže místo jednoho workoutu budou tři,“ těší Ryšku.

„Hlavně ten na Skalce bude zajímavý. Bude trochu jiný, větší, se skladovacím zázemím na propojce mezi Skalkou a U Koželuhů,“ uvedl radní za ODS David Beke.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Muž spadl do úzké studny, těžce se zranil. Hasiči k němu museli slézt bez žebříku

Náročný zásah ve stísněných podmínkách mají za sebou hasiči a záchranáři v Třeboni, kde starší muž spadl do zřejmě špatně zajištěné studny. Utrpěl těžké zranění, se kterým ho vrtulník transportoval...

26. srpna 2025  9:22

Lucy a Selam v Praze. Více než tři miliony let staré ženy světa poprvé po letech opouštějí Etiopii

Auta s majáčky. Hudba Hradní stráže, státní hymny. Tak včera přivítali v Národním muzeu slavné etiopské fosilie. Více než tři miliony let staré zkamenělé pozůstatky Lucy a Selam, dvou nejstarších žen...

26. srpna 2025  9:21

Na Kvildě dnes naměřili minus 4,8 stupně Celsia, nejméně v republice

Na Šumavě dnes ráno opět mrzlo. U Kvildy na Prachaticku klesla teplota k minus pěti stupňům Celsia. Bylo to dnes nejchladnější místo v České republice, řekl ...

26. srpna 2025  7:31,  aktualizováno  7:31

Zlín ještě nemůže koupit trolejbusy. Turci podali k antimonopolnímu úřadu rozklad

Šlo o jednu z větších zakázek zlínského dopravního podniku. Poté, co nevybral dodavatele ve třech veřejných soutěžích, se letos dohodl v rámci jednacího řízení bez uveřejnění se Škodou Electric na...

26. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Omezme vývoz šrotu, jinak bude k výrobě v Evropě chybět, varují oceláři

Oceláři v České republice se neobávají jen vysokých cen energií, ale i nedostatku železného šrotu. Ten totiž může brzy na trhu chybět. Zatím se z Unie vyváží. Evropská komise proto v polovině srpna...

26. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Staré Město

Holub na střeše domu na Starém Městě.

vydáno 26. srpna 2025  8:46

Zlíchov

Nová železniční zastávka Praha-Zlíchov je připravená.

vydáno 26. srpna 2025  8:45

Smíchov, pod Mrázovkou

Slepý houbař na Smíchově. Lidová tvořivost

vydáno 26. srpna 2025  8:45

Hlubočepy

Čištění stěn tramvajového mostu na Barrandov v Hlubočepích. jak dlouho vydrží?

vydáno 26. srpna 2025  8:45

Branický most

Lávka pro pěší uprostřed kolejí Branického mostu

vydáno 26. srpna 2025  8:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hasiči získali zpětně peníze za loňské povodně

Hasiči získali peníze za povodně Město Frýdlant získalo od Ministerstva vnitra České republiky dotaci ve výši 640 tisíc korun, která má zpětně uhradit výdaje spojené se zásahy dobrovolných hasičů při...

26. srpna 2025  8:45

Národní muzeum

Slavnostní zahájení expozice s nejstaršími fosiliemi lidských předků v Národním muzeu

vydáno 26. srpna 2025  8:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.